„Společně s hasiči ohledáváme místo požáru. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů obecného ohrožení a poškození cizí věci. Prověřujeme všechny možné verze,“ uvedla policie bez dalších podrobností.
K hořícímu hotelu Hořec v centru Pece pod Sněžkou hasiči vyjeli v neděli v 01:38. Požár ohlásil zaměstnanec hotelu, kterého v noci probudil kouř.
K likvidaci plamenů hasiči vyslali 13 jednotek a vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hasiči z hotelu evakuovali přes 30 lidí. Oheň zničil střechu a horní část objektu z roku 1908.
Hasiči pod kontrolu oheň dostali v 09:00. Záchranáři při požáru ošetřili tři lidi. Odhadovaná škoda je 15 milionů korun.