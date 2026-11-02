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Požár hotelu v Krkonoších napáchal škodu za 15 milionů, policie prověřuje různé verze

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  15:02
Policie prověřuje nedělní požár hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou pro podezření z obecného ohrožení a poškození cizí věci. Dnes hasiči s policisty zkoumali místo požáru. Hasiči odhadli škodu na 15 milionů korun.
V Peci pod Sněžkou hoří střecha hotelu Hořec. (1. listopadu 2026)
Požár střechy hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou. (1. listopadu 2026)
V Peci pod Sněžkou hoří střecha hotelu Hořec. (1. listopadu 2026)
V Peci po Sněžkou hoří střecha hotelu. (1. listopadu 2026)
6 fotografií

„Společně s hasiči ohledáváme místo požáru. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů obecného ohrožení a poškození cizí věci. Prověřujeme všechny možné verze,“ uvedla policie bez dalších podrobností.

K hořícímu hotelu Hořec v centru Pece pod Sněžkou hasiči vyjeli v neděli v 01:38. Požár ohlásil zaměstnanec hotelu, kterého v noci probudil kouř.

K likvidaci plamenů hasiči vyslali 13 jednotek a vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hasiči z hotelu evakuovali přes 30 lidí. Oheň zničil střechu a horní část objektu z roku 1908.

Hasiči pod kontrolu oheň dostali v 09:00. Záchranáři při požáru ošetřili tři lidi. Odhadovaná škoda je 15 milionů korun.

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