V Peci pod Sněžkou hoří střecha hotelu. Zasahuje 13 jednotek, jsou zde i ranění

„Na místě zasahuje 13 jednotek hasičů, k hašení nataženo několik útočných proudů a využity tři kusy výškové techniky. Komunikace kolem hotelu Hořec je v tuto chvíli neprůjezdná,“ informovali před sedmou hodinou ráno hasiči na sociálních sítích.
Příčina ohně zatím není známa. Škoda bude podle mluvčího hasičů Petra Svobody značná a určitě bude v milionech korun. Požár byl nahlášen v 01:38 poté, co svědek zaznamenal kouř v hotelových pokojích. První jednotka hasičů dorazila na místo za 12 minut.
Oheň zasáhl střechu a horní část hotelu. Hasiči objekt hasí ze tří automobilových žebříků, celkem k požáru vyslali přes 20 kusů techniky. Hašení je složité kvůli plechové střeše, uvedl Svoboda.
Dva lidé se podle zdravotnických záchranářů nadýchali kouře, jeden z nich byl hasič. „Třetím ošetřeným byl pacient s akutními neurologickými potížemi. Po ošetření nemusel být nikdo transportován do nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Lucie Hanušová.
Vzhledem k rozsahu události vyslalo podle ní operační středisko na místo větší počet sanitek. „Kromě pěti posádek zdravotnické a lékařské pomoci také inspektora provozu a vozidlo pro mimořádné události,“ uvedla Hanušová.