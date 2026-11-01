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V Peci pod Sněžkou hoří střecha hotelu. Zasahuje 13 jednotek, jsou zde i ranění

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  7:47aktualizováno  8:49
V Peci pod Sněžkou hoří střecha hotelu Hořec. (1. listopadu 2026)

V Peci pod Sněžkou hoří střecha hotelu Hořec. (1. listopadu 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

V Peci po Sněžkou hoří střecha hotelu. (1. listopadu 2026)
V Peci pod Sněžkou hoří střecha hotelu Hořec. (1. listopadu 2026)
Hotel Hořec v Peci pod Sněžkou (2023)
Hotel Hořec v Peci pod Sněžkou (2023)
7 fotografií
Hasiči zasahují u požáru střechy hotelu v Peci pod Sněžkou. Z budovy evakuovali 35 lidí, kteří našli útočiště v protějším hotelu, ošetřili také tři zraněné lidi, včetně jednoho hasiče, který se nadýchal kouře. Na místě zasahuje 13 jednotek hasičů, byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči také při zásahu ošetřili tři lidi.

„Na místě zasahuje 13 jednotek hasičů, k hašení nataženo několik útočných proudů a využity tři kusy výškové techniky. Komunikace kolem hotelu Hořec je v tuto chvíli neprůjezdná,“ informovali před sedmou hodinou ráno hasiči na sociálních sítích.

Příčina ohně zatím není známa. Škoda bude podle mluvčího hasičů Petra Svobody značná a určitě bude v milionech korun. Požár byl nahlášen v 01:38 poté, co svědek zaznamenal kouř v hotelových pokojích. První jednotka hasičů dorazila na místo za 12 minut.

Oheň zasáhl střechu a horní část hotelu. Hasiči objekt hasí ze tří automobilových žebříků, celkem k požáru vyslali přes 20 kusů techniky. Hašení je složité kvůli plechové střeše, uvedl Svoboda.

Dva lidé se podle zdravotnických záchranářů nadýchali kouře, jeden z nich byl hasič. „Třetím ošetřeným byl pacient s akutními neurologickými potížemi. Po ošetření nemusel být nikdo transportován do nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Lucie Hanušová.

Vzhledem k rozsahu události vyslalo podle ní operační středisko na místo větší počet sanitek. „Kromě pěti posádek zdravotnické a lékařské pomoci také inspektora provozu a vozidlo pro mimořádné události,“ uvedla Hanušová.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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