Největší loňský požár zůstal neobjasněn, vyloučen nebyl úmysl ani nedbalost

Oheň tehdy 6. května zničil starou halu a poškodil i okolní části areálu přebudovávané bývalé textilky.



Při náročném devítihodinovém zásahu se tam od brzkého rána vystřídalo téměř 160 profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří spotřebovali v přepočtu kolem 750 velkých cisteren vody. (O zkušenosti hasičů, kteří uvnitř haly zasahovali, čtěte zde.)

Příčinu ničivého požáru haly však vyšetřovatelé hasičů přesně nezjistili, byť nevyloučili, že jí mohla být nedbalost či něčí úmysl.



Začátkem ledna kriminalisté podali návrh státnímu zástupci, aby věc odložil, protože se cizí zavinění ani nedbalost nepodařilo prokázat. Policie vycházela právě z vyjádření a závěrů hasičů.



„Vylučujeme různé verze a snažíme se dojít ke konečnému závěru. U takto velkého požáru jich bylo více. Zde jsme se zabývali elektroinstalací, což bylo vyloučeno. Byly to i látky, které mohly podléhat samovznícení, ale to chemické analýzy vyloučily. Děly se tam práce s otevřeným ohněm a stavební práce, ale analýzou z místa a kamerového záznamu jsme to vyloučili,“ popsal náměstek ředitele pro úsek prevence a civilní nouzové připravenosti Pavel Nejtek z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

„Zůstali jsme u úmyslného či neúmyslného jednání osob, které se mohly vyskytovat na pracovišti. Poté už velkou část odvedla policie. Nepodařilo se však prokázat zavinění konkrétní osobě,“ vysvětlil náměstek Nejtek.



Podle něj policisté provedli asi sedmdesát výslechů či podání vysvětlení k požáru.

6. května 2020

Rok byl plný rekordů

Loňský rok byl pro profesionální hasiče v Královéhradeckém kraji rekordní i počtem zásahů.



Z poloviny jim dominují hlavně přírodní kalamity vyvolané počasím. Kvůli covidu-19 loni lidé méně bourali v autech a ubylo požárů, jež tvořily jen desetinu výjezdů, zato se hasiči zapojili ve velkém do testování choroby.

Největší požár roku 2020 Dne 6. května hořela skladovací hala v Polici nad Metují. V průběhu zásahu se střešní konstrukce zbortila, hasiči zasahovali napřed zevnitř, později již pouze zvenku. Škoda je 155 milionů korun, uchráněné hodnoty 180 milionů.

Na místě se střídalo 159 hasičů, 2 dobrovolníci se lehce zranili. Na stanici Náchod hasiči plnili 275 tlakových lahví a dalších asi 50 na místě. Poškozeno bylo na 60 hadic tří typů. K hašení bylo třeba 1 200 litrů pěnidla Sthamex 5%, 1 350 hektolitrů vody, na místě bylo 57 kusů techniky. Příčina nebyla prokazatelně zjištěna.

„Byl to pro nás rok výjimečný z mnoha hledisek. Završili jsme ho celkovým počtem 7 659 zásahů, což je nejvíc v naší novodobé historii. Meziročně přibylo 440 zásahů,“ hodnotil krajský ředitel Hasičského záchranného sboru David Pouč, který převzal sbor od ledna po dvacetileté éře končícího Františka Mencla.

„Změnila se nejen četnost, ale i skladba událostí a na navýšení měla vliv naše činnost související s covidovou situací,“ řekl David Pouč.

Kvůli pandemii se hasiči od jara zapojili do bezpečnostních rad a krizových štábů obcí i kraje.

Rozváželi ochranné pomůcky, dekontaminovali sanity záchranky a od října do poloviny prosince vysílali do terénu vlastní sanitu s hasiči záchranáři, kteří otestovali na covid-19 přes 4,5 tisíce lidí.

S nástupem antigenních testů pak koncem roku přesunuli své příslušníky k testování do nemocnic v Hradci Králové, Náchodě a Dvoře Králové.

Nová stanice v Jaroměři se zaměří na D11

Sbor s 521 příslušníky a 41 občanskými zaměstnanci je teď plně obsazen. I na ně doléhá pandemie.



„Největší nápor byl v říjnu a listopadu, kdy nemocnost byla relativně vysoká a neměli jsme zkušenost s takovým odlivem lidí,“ říká David Pouč.

Rok 2020 podle krajských hasičů celkem 7 659 událostí, (+ 440, tedy 6,1 %)

technické havárie: 4 140 (+350) dopravní nehody: 1 553 (-110) požáry: 803 (-122) jednotky pomohly 1 854 (-47) zraněným osobám, 225 (+17) lidí zemřelo zachránily před hrozícím nebezpečím 2 225 (+221) osob Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje, události roku 2020 (2019)

Od srpna se hasiči nastěhovali do stanice v Jaroměři, nově vybudované za 82 milionů korun. Už se počítá s tím, že se bude specializovat na zásahy u dopravních nehod na dálnici D11, jejíž dokončení se blíží. Proto také jaroměřská stanice navýší počty lidí ve výjezdech.

S náporem zásahů se hasiči potýkají už čtvrtým rokem v řadě, kdy počty událostí přesahují sedm tisíc ročně.

Klid bývá jedině mezi druhou a třetí hodinou ráno, špičku pak zažívají hasiči hlavně v odpoledních hodinách. Loni pro ně byly nejrušnější pondělky a nejvíc výjezdů měli v únoru, protože se Evropou i krajem prohnala bouře Sabine.

Ač bylo požárů od předloňska méně, škody jsou meziročně vyšší o horentních 162 milionů korun, celkem to loni bylo 252 milionů.

Nejvíc se tak projevily škody v polické firmě a i další dva velké požáry zemědělských skladů v Suchém Dole a Bartošovicích v Orlických horách. Hasiči přitom uchránili majetek za 1,1 miliardy.

