Na náměstí ve Dvoře Králové vzplála střecha, blízkou radnici evakuovali

Lidé nahlásili požár střechy na historickém Masarykově náměstí krátce po 11. hodině.

„Podle informací, které nyní mám, se požár měl rozšířit na nějaké další střechy, ale jak velká plocha je zasažena, to nevím. Na místě je devět jednotek hasičů, byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu, hasiči provádějí zásah i průzkum na místě,“ uvedla mluvčí královéhradeckých hasičů Martina Götzová.

Hradečtí hasiči vezou s sebou k zásahu i protiplynový kontejner, aby bylo dost dýchací techniky. Příčina požáru zatím není jasná.

Oheň se objevil na půdě domu, který si od města pronajímá soukromá firma. V přízemí se nachází prodejna elektro.

Přes jeden dům vedle stojí budova městského úřadu. Město z preventivních důvodů evakuovalo kolem 80 zaměstnanců nejen z historické radnice, ale také z nedalekých kanceláří, kde sídlí školský a majetkový odbor.



„Momentálně je městský úřad pro veřejnost uzavřen. Evakuovali jsme osoby, které se tam nacházely, protože se objevilo velké množství kouře a nedalo se tam dobře dýchat. Čekáme na závěry hasičů, až skončí se zásahem,“ řekla mluvčí městského úřadu Miroslava Kameníková.

Městský úřad funguje o útercích jen ve zkrácených otvíracích hodinách, takže veřejnost to zřejmě příliš nepocítí. Ve 13 hodin by se vedení města mělo rozhodnout, jestli bude úřad zavřený nebo se do něj zamětnanci budou moci vrátit.