Požár bateriové úložiště. Šíří se toxické zplodiny, nevětrejte, doporučují hasiči

Autor: ,
  15:30
V Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči, kteří kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem v okolí Komenského ulice nevětrat. Místo události je uzavřeno.

V Nové Pace hoří baterie v kontejnerovém úložišti. (14. května 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

„V Nové Pace zasahujeme u požáru baterií v kontejnerovém úložišti v rozsahu cca 4 x 10 metrů. K hašení jsme využili systém Cobra, kterým skrz plášť kontejneru ochlazujeme bateriové články,“ uvedli krajští hasiči na síti X.

Odborníci měří koncentrace v ovzduší, informovali hasiči na sociální síti X. „Místo události je uzavřeno. Dochází k šíření toxických zplodin hoření a je doporučeno nevětrat,“ uvedli hasiči.

Systém Cobra (Cold Cut System) je vysokotlaké hasicí a řezací zařízení používané k hašení zvenčí.

Policie už ví, kdo je mrtvá žena z Labe. Doposud ji nikdo nepohřešuje

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

Kriminalisté ve středu 13. května oznámili, že už znají totožnost ženy, jejíž tělo se našlo koncem dubna v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner tehdy na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a...

„Připomíná kužely na silnici, ne Rumcajse." Logo pohádkového festivalu budí vášně

Premium
Festival Jičín - město pohádky má nové logo a vizuál.

Festival Jičín – město pohádky představil nové logo. Mění jej po třinácti letech. Autorka Alžběta Dvořáková vyšla z původního obrázku ořechové skořápky a města, který přehlídku reprezentoval v letech...

Obec se pustila na nákladné rekonstrukce, teď má dluhy a je na hraně bankrotu

Rekonstrukce obecního úřadu, kde by měla vzniknout dětská skupina, Tetín,...

Královéhradecký kraj poskytne Tetínu na Jičínsku návratnou finanční výpomoc 18 milionů korun na dokončení rekonstrukce objektu, ve kterém vzniknou prostory pro skupinu 12 dětí. I přes ostrou kritiku...

Středisko ve Špindlerově Mlýně letos propojí areály Svatý Petr a Medvědín

Jarní lyžování ve Špindlerově Mlýně (13.března 2026).

Největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně letos jednosměrně propojí areály Svatý Petr a Medvědín. Umožní to nová lanovka, most a terminál. V lyžařské sezoně 2026/2027 se lyžaři z Medvědína...

Dítě prostrčilo hlavu fotostěnou a nemohlo ven, vyprostili ho hasiči

Na farmě v Broumově hasiči vyprostili dítě uvázlé ve fotostěně. (8. května 2026)

Neobvyklý zásah mají za sebou hasiči v Broumově na Náchodsku. Na tamní farmě se zvířaty malé dítě prostrčilo hlavu otvorem ve fotografické stěně a uvázlo. Hasiči chtěli desku rozříznout, ale nakonec...

Trestu za popálení dětí se učitelka vyhne, žalobce souhlasil se zastavením stíhání

ilustrační snímek

Případ dvou popálených dívek při chemickém pokusu na kroužku v základní škole v Hradci Králové nedoputuje až k soudu. Kriminalisté obvinili osmapadesátiletou učitelku, ale navrhli podmíněné zastavení...

12. května 2026  15:35,  aktualizováno  14. 5. 10:38

Hradec chce rozdat zákazníkům obchůdků víc virtuální měny, dá i na kroužky

Zchátralou Benešovu třídu Hradec Králové plánuje opravit na etapy. (26. března...

Ušetřit nejen při nákupu v lokálních provozovnách, ale nově i za dětské kroužky mohou Hradečané, kteří se zapojí do 2. ročníku projektu Corrency. Pokračování město spustí v létě. Zákazníci, kteří se...

14. května 2026  10:15

Horejš chce dotáhnout Evropu. Ale taky ví: Úspěch už je, že o ní můžeme uvažovat

Královéhradecký trenér Horejš při zápasu s Libercem.

Oklepali se z nedělní nepříjemné ztráty bodů s Jabloncem, který mohli na čtvrté příčce vystřídat už tehdy. Po středeční výhře 1:0 nad Libercem pak fotbalisté Hradce s uspokojením sledovali, jak...

13. května 2026  22:11

Hradec Králové - Liberec 1:0. Gól zadnicí přiblížil domácí pohárové Evropě

Hráči Hradce slaví gól Liberci. Uprostřed střelec Martin Suchomel.

Velký krok směrem k evropským pohárům udělali fotbalisté Hradce Králové. Ve středu na domácím hřišti zdolali ve třetím kole nadstavbové části o titul Liberec 1:0 a vyhoupli se na čtvrté místo. O...

13. května 2026  17:15,  aktualizováno  19:44

Středisko ve Špindlerově Mlýně letos propojí areály Svatý Petr a Medvědín

Jarní lyžování ve Špindlerově Mlýně (13.března 2026).

Největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně letos jednosměrně propojí areály Svatý Petr a Medvědín. Umožní to nová lanovka, most a terminál. V lyžařské sezoně 2026/2027 se lyžaři z Medvědína...

13. května 2026  18:31

Pravěký člun poprvé vyrazí na moře s ručně dělanou plachtou z lipového lýka

Václav Michalička, který působí v Centru tradičních technologií v Příboru při...

Už pátou expedici v pravěkém člunu chystá tým experimentálního archeologa Radomíra Tichého z Archeoparku Všestary u Hradce Králové. V červnu vyrazí Monoxylon V na plavbu Egejským mořem poprvé s...

13. května 2026  16:46

„Nádor, finanční nesmysl." Uvažovaný tunel pro atlety k aréně v Hradci nepřistaví

Premium
Atletický tunel měl být na levé straně v prvním patře hradecké arény. (12....

Jako slepá cesta se po více než roce ukázal nápad přistavět k fotbalové aréně v Hradci Králové atletický tunel. Problém by to údajně byl nejen provozní a ekonomický, ale také estetický. Proti tunelu...

13. května 2026

Policie už ví, kdo je mrtvá žena z Labe. Doposud ji nikdo nepohřešuje

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

Kriminalisté ve středu 13. května oznámili, že už znají totožnost ženy, jejíž tělo se našlo koncem dubna v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner tehdy na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a...

28. dubna 2026  9:43,  aktualizováno  13. 5. 14:05

Dvě miliardy chce investovat kraj do dostupných bytů, začít může v Opočně

Družstevníky vyšla stavba domů v Dobrušce levněji než u jiných developerských...

Stovky dostupných bytů s regulovaným nájmem chce v příštích letech vybudovat Královéhradecký kraj. Do jejich výstavby plánuje vložit až dvě miliardy korun. Vzniknout mají napříč regionem, někde i ve...

12. května 2026  10:50

Obec se pustila na nákladné rekonstrukce, teď má dluhy a je na hraně bankrotu

Rekonstrukce obecního úřadu, kde by měla vzniknout dětská skupina, Tetín,...

Královéhradecký kraj poskytne Tetínu na Jičínsku návratnou finanční výpomoc 18 milionů korun na dokončení rekonstrukce objektu, ve kterém vzniknou prostory pro skupinu 12 dětí. I přes ostrou kritiku...

11. května 2026  17:22

Savanu buvolům, druhý kemp. Dvorská zoo slaví 80 let a má velké plány

Oslavy 80 let Safari Parku Dvůr Králové (10. května 2026)

Do tří let se Africké safari Josefa Vágnera v královédvorské zoologické zahradě rozšíří o novou jižní část s výběhem pro nosorožce, zebry a buvoly. Zástupci safari parku v neděli u příležitosti oslav...

11. května 2026  11:56

