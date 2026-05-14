Požár bateriové úložiště. Šíří se toxické zplodiny, nevětrejte, doporučují hasiči

„V Nové Pace zasahujeme u požáru baterií v kontejnerovém úložišti v rozsahu cca 4 x 10 metrů. K hašení jsme využili systém Cobra, kterým skrz plášť kontejneru ochlazujeme bateriové články,“ uvedli krajští hasiči na síti X.
Odborníci měří koncentrace v ovzduší, informovali hasiči na sociální síti X. „Místo události je uzavřeno. Dochází k šíření toxických zplodin hoření a je doporučeno nevětrat,“ uvedli hasiči.
Systém Cobra (Cold Cut System) je vysokotlaké hasicí a řezací zařízení používané k hašení zvenčí.