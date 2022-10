Poldr zamezí povodním na severu Hradce, Kukleny a okolí zatím nechrání nic

Když se v roce 1997 valila na Hradec velká voda, zaplavila Malšovice i s všesportovním stadionem. Za povodeň tehdy mohla protržená ochranná hráz na Orlici, která nevydržela nápor stoleté vody. Město tehdy podle expertů zachránil právě propracovaný systém povodňových hrází v polích před Hradcem.

Právě tato povodeň i pozdější záplavy v jiných částech republiky odstartovaly snahy o zvýšení protipovodňové ochrany města.

Jenže zatímco ochrana proti velké vodě z Labe a Orlice je hotová od roku 2007, kdy skončila osmiletá výstavba silnějších hrází v délce téměř 12 kilometrů, další čtvrti na protipovodňová opatření stále čekají.

Jde třeba o Pouchov a Rusek, jejichž části v posledních 13 letech už třikrát zalila voda z Piletického potoka. Pomoci jim má poldr u Bukoviny, který už roky plánuje postavit Povodí Labe. Suchá nádrž má pojmout přívalové srážky z Librantického potoka a regulovat odtok dál k Hradci. Stavět se má začít v nejbližší době. Povodí zakázku vypsalo v květnu a nyní vybírá zhotovitele. Stavba má trvat dva roky.

„Konstrukce je navržena jako sypaná hráz s délkou 284 metrů, maximální výškou 4,5 metru a šířkou v koruně 4 metry,“ stojí v dokumentaci stavby, jejíž cena se odhaduje na 53 milionů korun bez daně.

Kromě toho mají vodohospodáři v plánu ještě další poldr u Skalice na Černilovském potoce. Tam se nyní připravuje dokumentace pro územní řízení.

„Přípravu však komplikuje velmi problematické majetkoprávní vypořádání. Nádrž je však v Zásadách územního rozvoje kraje, tudíž by měla být nadále součástí územního plánu,“ upozorňuje mluvčí povodí Hana Bendová.

Ohrožené Kukleny

Zatímco sever Hradce si bude moci za pár let oddychnout, další čtvrtě na protipovodňovou ochranu stále čekají. Jde o Kukleny a části Svobodných Dvorů a Plotišť.

Už v roce 2007 tehdejší primátor Otakar Divíšek (ODS) při dokončení valů u Labe upozornil, že je třeba realizovat opatření na menších vodních tocích, které tyto čtvrti ohrožují. Měl na mysli zejména Melounku a Chalupeckou svodnici, které ústí do Malého Labského náhonu. Jenže ani po 15 letech se navržená řešení nerealizovala.

„Do dneška nejsou a navíc je to čím dál komplikovanější, co se týká srážek a přívalových dešťů,“ upozorňuje bývalý zastupitel Hradce za KSČM a obyvatel Kuklen Alois Havrda, který v srpnu požadoval, aby radnice o opatřeních jednala s investory, kteří v Kuklenách plánují stavbu bytových domů právě v ohrožené lokalitě za Malým Labským náhonem.

„To jednání jsem chtěl uskutečnit, ale už to nestihnu. Když se něco 15 let neřeší, tak se to najednou nevyřeší,“ krčí rameny končící náměstek primátora pro rozvoj a investice Jiří Bláha (ODS).

Podle Bláhy by protipovodňovou ochranu měl vybudovat správce toku, tedy Povodí Labe. Dosavadní plány počítaly s přeložením koryta Melounky i části náhonu a také s výstavbou poldru na Chalupecké svodnici u Svobodných Dvorů. S tím však nesouhlasí tamní obyvatelé, kteří už na jaře na město poslali dopis, v němž žádají nejprve realizovat jiná opatření.

„Protestují proti tomu hlavně místní zemědělci, protože by jim to ztížilo hospodaření na jejich pozemcích. Dozvěděli jsme se, že jsou jiné možnosti, jak Kukleny ochránit,“ vysvětluje předseda Komise místní samosprávy Svobodné Dvory Tomáš Merta.

Povodí Labe už z plánů vyškrtlo přeložky náhonu i Melounky. Místo toho mají na Melounce vzniknout poldry Světí, Plotiště a Všestary. Jejich realizace však bude záležet na majitelích pozemků.

Napovědět má studie

Radnice si letos v lednu zadala vypracování studie povodňové ochrany území kolem Malého Labského náhonu. Ta by měla vyhodnotit vliv stavby D11 i účinnost poldrů. Podle studie by zásadní efekt přineslo výraznější usměrnění koryta náhonu.

„Zjistilo se, že nejúčinnější bude, když se na jižní straně náhonu udělá protipovodňová zeď. Tato hráz by končila zhruba na úrovni koželužny a dál jsou plánované rozlivy. Šlo by to celkem rychle udělat, protože tam jsou pozemky města, takže by tam neměly být žádné problémy,“ míní Havrda.

„Magistrát města si studii zadal proto, abychom měli výchozí pozici pro jednání s povodím,“ obhajuje půlmilionovou investici Bláha.

Povodňové plány v Kuklenách neodpovídají

Podle bývalého náměstka primátora pro životní prostředí Martina Hanouska (Zelení), který je stále místopředsedou hradecké povodňové komise, by se však povodňové plány v Kuklenách měly zcela přehodnotit, protože údajně neodpovídají datům o množství takzvané stoleté vody. Vykřičník podle něj visí také nad budoucím rozvojem v lokalitě Nová Zelená.

„Je třeba hlídat, aby tam nedošlo k zástavbě nějakých rozlivů, protože pak by se zhoršila situace přímo uprostřed města. Problém je, že je zde vyhlášeno povodňové území, které ale neodpovídá známým datům o stoleté povodni. Je vyhlášeno na menším území, než by reálně mělo mít,“ varuje Hanousek.

Podle posledních dat by stoletá voda v Kuklenách zasáhla nejen samotnou čtvrť, ale nezastavil by ji ani násyp železniční tratě do Pardubic a voda by se mohla přelít až do Farářství.