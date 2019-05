Labská přehrada odpouští málo vody, po deštích může přetékat vrchem

Přehrada v úzkém údolí na Labi ve Špindlerově Mlýně zachycuje aktuálně přes dva miliony metrů krychlových vody. Jen za dnešní odpoledne nastoupala hladina o dva metry. Ke kótě přelivu zbývají další víc než dva metry.

Situaci ovlivňuje hlavně přestavba na přehradě, která má v budoucnu zvýšit kapacitu spodních výpustí.

„Oproti běžnému stavu, kdy můžeme výpustmi odpouštět až 90 kubíků vody za sekundu, nyní zůstala jediná výpusť o deseti kubících, ostatní jsou v rekonstrukci. Přehrada má nyní zvláštní režim, který se řídí manipulačním řádem po dobu výstavby. Nemůžeme přehradu nyní plně ovládat,“ uvedl vedoucí vodohospodářského dispečinku Povodí Labe v Hradci Králové Jiří Petr.

„Protože dnes přitékalo do přehrady až 30 kubíků vody za sekundu, přehrada se plní. Naplní se během odpoledne nebo noci, pak dojde k přelivu. Za normální situace bychom odpouštěli těchto 30 kubíků za sekundu spodními výpustmi. Bude to vizuálně zajímavé, ale nikterak nebezpečné. Za povodní se voda převádí přes přelivy, je to relativně běžná věc,“ řekl dispečer.

Hlásný profil na Labi ve Špindlerově Mlýně nad přehradou se dostal dnes ráno na první povodňový stupeň, tedy bdělost. Oproti úternímu ránu tak vystoupala hladina v řece ze 125 až na 179 centimetrů.

Průtoky se za 24 hodin zvýšily z pěti na pětadvacet kubíků za sekundu, ale dnes odpoledne už průtok v řece nad přehradou poklesl na 19,5 metru krychlového za sekundu. Kolem 16. hodiny už voda v Labi klesla pod první stupeň.

Podle radarového snímku z dnešního odpoledne se v této oblasti Krkonoš neočekávají intenzivní deště.

Podle dispečera by byla složitější situace, pokud by na Labskou dorazila třeba až stoletá voda, ale i to by přehrada měla zvládnout. Při stoleté vodě v roce 2006 přitékalo do přehrady až 168 kubíků vody za sekundu.

Meteorologové varovali před extrémními srážkami, kvůli kterým by se mohly rozvodnit menší řeky.

Vodohospodáři nechtějí přehrady vypouštět zbytečně

Na Labské boudě od půlnoci do dnešního rána napršelo podle ČTK přes 40 litrů vody na metr čtvereční. Na hřebenové Luční boudě silně pršelo již v úterý a úhrn srážek tam za posledních 24 hodin přesáhl 60 litrů vody na metr čtvereční.

Vodohospodáři z Povodí Labe se kvůli suchu v předešlých letech snaží naplnit přehrady na maximum zásobních prostor. Nyní však kvůli předpovídaným dešťům odpouštějí vodu ve větším z přehrad Les Království, Pastviny a Seč.

„Při tání jsme věděli, že voda je ještě ve sněhu na horách a mohli jsme si troufnout předvypustit přehrady, ale při nynější předpovědi srážek si to netroufneme. Může se stát, že předpověď nevyjde. Nechceme přehrady vypustit zbytečně. Reagujeme na aktuální situaci tak, aby byly plné nad zásobními prostory,“ řekl Jiří Petr.