Místo párku se dovnitř vtlačí vlašák. Lahůdku v rohlíku berou turisté útokem

Premium

Fotogalerie 20

Bistro v Potštejně nabízí jako svou specialitu například vlašák v rohlíku (20. srpna 2025). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Tomáš Hejtmánek
  16:32
Tradiční vlašský salát s rohlíkem chtěli pozvednout na novou úroveň, a tak vymysleli vlašák v rohlíku. Neobvyklý způsob servírování zaznamenal velký ohlas na sociálních sítích a do bistra v Potštejně na Rychnovsku za ním míří desítky turistů denně. RE: Bistro v Potštejně naskočilo na oblíbenou retro vlnu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Na zdech visí staré plakáty, na policích jsou vystavené obaly produktů z normalizačního socialismu a dárkové poukázky tu vypadají jako někdejší československé bankovky. Co by to však bylo za bistro bez chlebíčků, mléčného koktejlu nebo vlašského salátu.

Ten potštejnský ale vypadá úplně jinak, než na jaký jsou zákazníci zvyklí. Zdejší lahůdkáři ho plní rovnou do rohlíků.

Teď se rohlíky nechají chvíli vychladnout, aby salát nepřišel do teplého. Mezitím si z lednice vytáhneme vlašák a naplníme si plničku.

Eva Čepkováspolumajitelka bistra

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu

Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...

Extrémní triatlon i vodní show na Labi. Druhý hradecký Ironman vrcholí

Závodníci jsou na trase, mají za sebou plavání v Labi a k úspěšnému zdolání jim zbývá ještě zvládnout cyklistickou část a závěrečný běh. Druhý ročník ze slavné série extrémního triatlonu Ironman 70.3...

Žádný kávovar a spaní v čepicích. Odlehlá bouda bez proudu je unikátem Krkonoš

Premium

Jedna z nejodlehlejších krkonošských bud se proměnila ve staveniště. Vosecká bouda nad Harrachovem má od loňska novou střechu, letos řemeslníci zateplují a opravují fasádu. Provoz chaty je závislý na...

Je to nová totalita, politická čistka, míní bývalá náměstkyně hejtmana Berdychová

Premium

Bývalá náměstkyně hradeckého hejtmana Martina Berdychová z hnutí Východočeši, která byla dříve i poslankyní za ANO, pro iDNES.cz otevřeně hovoří o politickém vyřizování účtů v Královéhradeckém kraji....

Ještě si pohladit poníka. Další seniory zvířata nepotěší, na protest je odvezli

Premium

Zásah Královéhradeckého kraje do vedení Domova sociální péče v Tmavém Dole na Trutnovsku má další následky. Chovatelé, kteří propůjčili svá zvířata pro animoterapii, je ze zařízení odvezli. Chov...

Místo párku se dovnitř vtlačí vlašák. Lahůdku v rohlíku berou turisté útokem

Premium

Tradiční vlašský salát s rohlíkem chtěli pozvednout na novou úroveň, a tak vymysleli vlašák v rohlíku. Neobvyklý způsob servírování zaznamenal velký ohlas na sociálních sítích a do bistra v Potštejně...

20. srpna 2025  16:32

Na Náchodsku hořel sklad s hořlavým materiálem, škoda je 15 milionů

V Bukovici na Náchodsku hořela skladovací hala s velkým množstvím hořlavého materiálu. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Krátce před druhou hodinou ráno požár...

20. srpna 2025  7:15,  aktualizováno  12:31

Vražda kojence míří k soudu. Podle policie smrt dítěte zavinil neurvalý otec

Policie navrhla obžalovat šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Vyšetřování případu policie ukončila a spis s návrhem na podání obžaloby předala státnímu...

20. srpna 2025  11:06

Muže svázali a ukradli mu zlato z dědictví. Lupiči dostali šest až osm let

Až osm let vězení čeká členy organizované skupiny, která se loni v červnu podle obžaloby vloupala do rodinného domu v Semilech, svázala jeho majitele a okradla ho o zlato a cennosti. Krajský soud v...

19. srpna 2025  16:18

Dlouhá kolej i jeřáb. V Hradci vylepšují zázemí pro údržbu nové flotily vlaků

České dráhy vybudují v depu v Hradci Králové za 218 milionů korun zázemí pro servis a údržbu nových regionálních vlaků RegioFox a RegioPanter. Stavbaři ve Středisku údržby rekonstruují část stávající...

19. srpna 2025  12:08,  aktualizováno  12:49

Uvěřil jsem, že dokážu vyhrát. Vítězové popsali zážitky z hradeckého Ironmana

Závod bych doporučil všem svým kamarádům. I tak hodnotí triumf na víkendovém triatlonovém podniku Ironman 70.3 Hradec Králové vítěz Michele Bortolamedi. V kategorii profesionálů se na obtížnou trasu...

19. srpna 2025  8:30

Žádný kávovar a spaní v čepicích. Odlehlá bouda bez proudu je unikátem Krkonoš

Premium

Jedna z nejodlehlejších krkonošských bud se proměnila ve staveniště. Vosecká bouda nad Harrachovem má od loňska novou střechu, letos řemeslníci zateplují a opravují fasádu. Provoz chaty je závislý na...

18. srpna 2025

U lesa stále zůstává odpad, hejtman přesto ocenil obec za zvelebování prostoru

Obec Třebnouševes na Jičínsku převzala o víkendu cenu hejtmana za dlouhodobé zvelebování veřejného prostoru, přestože jen před několika měsíci dostala pokutu za černou skládku. Podle kraje o ocenění...

18. srpna 2025  17:06

Vzal z úschovy klíče, pak zapálil školku. Zadržený muž skončil ve vazbě

Z požáru v mateřské škole v Jaroměři na Náchodsku a dalších skutků kriminalisté obvinili dvaačtyřicetiletého muže, kterého na místě už v noci na čtvrtek zadrželi. Podle policie věděl, kde jsou klíče....

15. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  18.8 9:32

Extrémní triatlon i vodní show na Labi. Druhý hradecký Ironman vrcholí

Závodníci jsou na trase, mají za sebou plavání v Labi a k úspěšnému zdolání jim zbývá ještě zvládnout cyklistickou část a závěrečný běh. Druhý ročník ze slavné série extrémního triatlonu Ironman 70.3...

17. srpna 2025  13:28,  aktualizováno  17:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bike park v Mladých Bukách přidal dva traily, cílí na zdatnější jezdce

V zimě svahy Pekelského vrchu sjíždějí lyžaři, v létě se kopec stává čím dál populárnější adresou pro horské cyklisty. Dvě základní trasy bike park v Mladých Bukách na Trutnovsku otevřel loni, letos...

17. srpna 2025  8:23

Hořice zase žily motorkami. Podívejte se na největší držkopád víkendu

Hořice jsou městem motorek. Kromě slavného závodu 300 zatáček Gustava Havla se v podkrkonošském městě jezdí i Česká Tourist Trophy. Hořice jsou jedním z posledních opravdových městských okruhů, proto...

17. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.