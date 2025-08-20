Na zdech visí staré plakáty, na policích jsou vystavené obaly produktů z normalizačního socialismu a dárkové poukázky tu vypadají jako někdejší československé bankovky. Co by to však bylo za bistro bez chlebíčků, mléčného koktejlu nebo vlašského salátu.
Ten potštejnský ale vypadá úplně jinak, než na jaký jsou zákazníci zvyklí. Zdejší lahůdkáři ho plní rovnou do rohlíků.
Teď se rohlíky nechají chvíli vychladnout, aby salát nepřišel do teplého. Mezitím si z lednice vytáhneme vlašák a naplníme si plničku.