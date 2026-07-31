O zadržení muže informovala společně ředitelství policie Královéhradeckého a Libereckého kraje. Na jeho dopadení se podíleli kriminalisté ze Semil a Hradce Králové.
Muž nejprve 23. června dopoledne přepadl poštu v Košťálově a hrozil obsluze střelnou zbraní. Když peníze získal, ujel na motorce.
Poté se o totéž pokusil 9. července odpoledne v Kratonohách na Poště Partner. Tam si zahalil tvář kromě očí a žádal o vydání peněz. Když neuspěl, odešel. Policisté teprve nyní uvedli, že i zde hrozil namířenou střelnou zbraní, zpočátku totiž neměli tuto informaci potvrzenou.
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Muž se zahaleným obličejem chtěl po pracovnici pošty peníze, hledá ho policie
Zásahová jednotka tento týden muže zadržela v Královéhradeckém kraji.
„Následně kriminalisté zahájili jeho trestní stíhání jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež. Obviněný se k oběma loupežným přepadením doznal,“ řekla mluvčí královéhradecké policie Martina Jandová.
„V době zadržení obviněného byl na jeho osobu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, a to za páchání majetkové trestné činnosti. Vzhledem k této skutečnosti obviněný po provedených úkonech do věznice do výkonu trestu nastoupil a nebylo tedy nutné podávat státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby,“ sdělila mluvčí.
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Lupič se zbraní přepadl poštu na Semilsku, pak odjel na motorce
„Musíme vyzdvihnout doslova mravenčí operativní činnosti kriminalistů z Hradce Králové a Semil, kteří na obou případech intenzivně spolupracovali,“ uvedly mluvčí.
Kriminalisté dál společně provádějí další úkony trestního řízení, detailnější informace teď neposkytnou. Muži hrozí trest vězení až na deset let.