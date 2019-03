Starosta Trutnova zase řídí, o doklady přišel kvůli devadesátce v obci

Policejní hlídka změřila tehdy poslanci rychlost v obci 92 kilometrů v hodině. V přestupkovém řízení tak musel zaplatit pokutu pět tisíc korun a na půl roku nesměl řídit.

„Největší díky patří mé manželce, která mě vozila po městě a také o víkendech, a pak také všem kamarádům kolegům, s kterými jsem jezdil do Poslanecké sněmovny. Byli to poslanci napříč politickým spektrem. Pokud se někomu stane něco podobného, jsem teď jako řidič k dispozici,“ zažertoval Ivan Adamec, pro nějž to byl první takový trest.

O doklady si požádal po polovině trestu. Městský úřad ve Vrchlabí, který se jeho případem zabýval, s tím souhlasil. V pátek poslanec doklady znovu obdržel, přestupek mu už smazali. Mohl si tak zajet na výlet do Prachovských skal.

„Nikomu to nepřeji. Člověk úplně nečeká, že mu změří rychlost skrytá hlídka a speciálně na místě, které je diskutabilní. Měla by se rozlišovat vyšší rychlost a nepřiměřená rychlost,“ poznamenal starosta.

Za volant prý v době, kdy se ocitl bez řidičského průkazu, neusedl. „Ani mě to nenapadlo, už by to byl trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a tam už by pak záleželo na soudu. Takový postup bych nedoporučoval,“ řekl.

V listopadu 2018 přestupek Adamec spáchal na rovince v Chotěvicích v místech, kde je řídká zástavba. Prý předjel jiné auto a nesundal nohu z plynu. Svou chybu tehdy uznal.



Policejní šetření na místě podle Adamce potvrdilo, že před jízdou nepil alkohol. Poslanci zůstal řidičský průkaz ještě měsíc a půl. Přestupek ve správním řízení poté řešil Městský úřad ve Vrchlabí, což určil krajský úřad kvůli tomu, aby o starostovi nerozhodovali jeho vlastní úředníci.

Překročení rychlosti v obci o víc než 40 kilometrů v hodině nelze projednat blokově na místě. Úřady za něj mohou uložit pokutu pět až deset tisíc korun a zákaz řízení od půl roku do roku.

Problém s rychlou jízdou přes Chotěvice měl v roce 2010 i tehdejší královéhradecký policejní ředitel Petr Přibyl, který ve služebním autě spěchal na poradu do Trutnova a překročil rychlost o 40 kilometrů v hodině. Policie tehdy nechtěla České televizi sdělit, jaký dostal trest, podle kolegů to byla pokuta i zákaz řízení.