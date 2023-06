Praha přijímačky podcenila, za rok to bude ještě horší, varuje poslanec Havel

Jak to máte s působením ve škole?

Nechal jsem se plně zastoupit. Práce poslance a ředitele gymnázia nebyly kompatibilní. Ve škole jsem byl příliš málo fyzicky, vadilo mi, že jsem třeba nejezdil na lyžáky. Všechny kompetence má můj zástupce, ale oficiálně v rejstříku jsem stále ředitel.

Dál tu však učíte.

Učím dějepis, dvě hodiny v pondělí ráno, u nichž se hodilo, že jsem je vzal. Příští rok není potřeba nikoho vykrývat a já nechci brát hodiny učitelům, aby měli kvůli mně nižší úvazek. Takže příští rok budu úplně uvolněný.

Zaskočilo vás, co se dělo kolem přijímaček v Praze?

Zaskočilo, ale je důležité upozornit, že to je problém Prahy a středních Čech. Zbylé regiony ho nemají. Je to dáno několika faktory. Předně jde o všeobecné obory, kde je mnohem více uchazečů, než oni dokážou uspokojit. Zaskočilo mě to z toho důvodu, že ta data jsou dlouhodobě dostupná. Že přijdou žáci z devátých tříd, i to, že z prstence kolem Prahy se dojíždí do Prahy, to se děje už řadu let a nemohlo to nikoho překvapit. Kapacity v Praze jsou v tomto směru malé. Domnívám se, že neobstojí argument, že všechny děti nemohou mít gymnázium. To je jistě pravda, ale v Praze to tak úplně neplatí.