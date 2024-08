Jsme jak desetibojaři, říká porodník z finále Anděla mezi zdravotníky

Přestože by se lékař podle nepsaného pravidla neměl starat o členy vlastní rodiny, trutnovský porodník Štěpán Opluštil obě své děti rodil sám.

„Bylo to psychicky náročné, ale nezapomenutelné. Byl to zážitek a krásný pocit na celý život,“ říká čtyřiatřicetiletý lékař. Do soutěže ho nominovalo vedení trutnovské nemocnice, o účasti ve finále rozhodla porota.

„Je to pro mě poděkování a pocta. Rád bych tímto způsobem pomohl zviditelnit naše gynekologicko-porodnické oddělení a dal o něm vědět veřejnosti, protože děláme opravdu dobré řemeslo,“ uvádí Štěpán Opluštil.

Když se po gymnáziu rozhodoval, co studovat, nebyla medicína jasnou volbou. Vybíral mezi lékařstvím a právem. Na svém prvním pracovišti dostal nabídku věnovat se gynekologii a porodnictví, kterou přijal. Do oblastní nemocnice v Trutnově nastoupil v roce 2021. Působil i v Praze U Apolináře. Rozhodnutí přestoupit do trutnovské nemocnice nelituje. Na předchozím pracovišti už cítil, že se začíná projevovat vyhoření.

„Myslím, že jsme z trutnovského gynekologicko-porodnického oddělení udělali nadstandardní pracoviště. Opět chodím do práce rád,“ tvrdí.

Práci v menších nemocnicích přirovnává k atletické všestrannosti: „Výhodou menších gynekologických oddělení je, že lékaři musí umět všechno. Říkám, že jsme takoví desetibojaři, zatímco na klinikách se lékaři více rozdělují na podobory a specializace.“

Za paradox považuje, že menší pracoviště mají kvůli nižšímu počtu porodů problémy se získáním akreditace na vzdělávání lékařů. „Přitom lékaři zde mají přinejmenším stejně zkušeností, protože jich je na oddělení méně, a mohou tedy mít více praxe a individuální přístup,“ dodává.

Když Rambo brečí jako kluk

Přestože už Štěpán Opluštil pomohl přivést na svět stovky dětí, radost z příchodu zdravého dítěte se nikdy neomrzí. „Baví mě, když přijde s maminkou k porodu dvoumetrový Rambo, a když pak vidí své dítě, brečí jako malý kluk,“ poznamenává.

Účast mužů u porodu je dnes běžnou záležitostí i v trutnovské nemocnici.

„Relativně nově jsme otcům umožnili také přítomnost u císařského řezu, kde umožňujeme i standardní bonding. Z vlastní zkušenosti porodu mé ženy, kdy jsem dělal císařský řez, vím, že nejhůře snášela právě to odloučení od miminka.“

Finalistu soutěže Anděl mezi zdravotníky také naplňuje, že může předávat zkušenosti mladším kolegům a porodním asistentkám. „Naše porodní asistentky se chtějí učit a rozvíjet. Je radost je posouvat dál a sledovat jejich progres, stejně jako u mladších kolegů,“ přiznává lékař.

Současným trendem jsou ambulantní porody, kdy matka s dítětem záhy po narození opouštějí zdravotnické zařízení. Štěpán Opluštil se netají, že je jejich příznivcem. Ambulantní porod je podle něj pro všechny výhodný.

„Jde o jakýsi kompromis mezi potenciálně rizikovým domácím porodem a standardním porodem s pobytem několika dní v porodnici. Pokud rodiče počítají s tím, že je to bude stát nějakou cestu navíc, mohou odjet relativně záhy po porodu domů, kde je jim všem určitě nejlépe. Pokud už jsou například doma starší děti, je to pro rodinu určitě výhoda.“

Porod je pro většinu žen velmi intenzivní a emocionální zkušeností. Štěpán Opluštil nastávajícím maminkám, které přicházejí do nemocnice, doporučuje především komunikovat.

„Neměly by se bát říct, co si přejí, co si nepřejí a jakou mají představu o porodu. Některé například vyžadují častější kontroly, jiné naopak chtějí mít svůj klid a co nejméně rušivých vstupů. Je potřeba si to jen na začátku říct,“ radí porodník.

Do 5. ročníku soutěže Anděl mezi zdravotníky se přihlásilo 320 lékařů, sester i pečovatelé, stomatolog, laboranti, psycholog nebo pracovníci v sociálních službách. Finalisté s herci a zpěváky nafotili kalendář pro příští rok. Dnešní galavečer v Městském divadle Dr. J. Čížka začne ve 20 hodin.