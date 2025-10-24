„To číslo je katastrofické.“ Porodnice v Rychnově od ledna zavře, není dost dětí

Tomáš Hejtmánek
  14:17
Porodnice v Rychnově nad Kněžnou k 31. prosinci zavře. Rozhodla o tom ve čtvrtek správní rada Oblastní nemocnice Náchod, pod kterou rychnovská nemocnice spadá. Nemocnice dostala od pojišťovny už dříve informaci, že jí neschválí novou smlouvu. Ta stávající končí v prosinci. Rodičky budou jezdit do Náchoda, Hradce Králové nebo Ústí nad Orlicí.
Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou | foto: Martin Veselý, MAFRA

Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
12 fotografií

Pro Rychnovsko to není až tak překvapivá zpráva. Zdejší porodnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem počtu porodů a už v minulosti hrozilo její zavření. Už v polovině letošního roku statistici spočítali, že se tam letos narodí jen asi 336 dětí.

„Podle posledních čísel to vypadá, že se prognóza vyplní. Možná bude i horší,“ uvedl ředitel nemocnice Luboš Mottl.

V rychnovské porodnici se letos narodí jen tři stovky dětí, hrozí jí uzavření

Problémem není, že by se rodičky Rychnovu vyhýbaly, ale podle statistiků se v celém rychnovském okrese má letos narodit pouze 590 dětí. To znamená, že i kdyby všechny rodičky zamířily do zdejší porodnice, stejně by nepřekonala limit 600 porodů ročně, jak požaduje odborná společnost.

„To číslo je velice katastrofické. Je také velké procento rizikových těhotenství, která jsou sledována ve specializovaných centrech, kde poté probíhá i porod,“ upozornil Mottl.

„Zhruba 38 procent rodiček z okresu Rychnov nad Kněžnou vyhledává porod v jiném zařízení. Naopak v Rychnově je 22 procent rodiček z jiných regionů. Tamní nemocnice se snažila zvyšovat atraktivitu, ale stále je to nedostatečné,“ poznamenal náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Mašek (ANO).

Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
12 fotografií

Nemocnice dlouhodobě bojovala také s nízkými počty personálu, především lékařů. Kvůli nízkému počtu výkonů se totiž na oddělení nemohou školit mladí lékaři. Vedení kraje také upozornilo, že málo vytížený personál může ztrácet zručnost a nabírá méně zkušeností.

„Při rozhodování nešlo o finance, ale o bezpečnost a zdraví rodiček, jestliže tam vychází jeden porod denně, nebo možná i jeden za tři dny,“ řekl na pondělním krajském zastupitelstvu hejtman Petr Koleta (ANO).

Porodnici zakonzervují

Nemocnice uvedla, že oddělení zatím pouze zakonzervuje a pokud by se demografická křivka v budoucnu zvedla, mohla by ho znovu otevřít. Zrušení porodů jí umožní navýšit gynekologickou operativu.

Trutnovská nemocnice umožní porody bez lékařů, v režii rodiček

„S dětským, gynekologií a s gynekologickou operativou tam počítáme dál, protože rychnovský region je rozsáhlý a není problém nedostatku žen, které by potřebovaly gynekologickou péči, nebo nedostatku dětí. Problém je, že nejsou novorozenci,“ řekl Mašek.

Ukončení porodnice se týká asi 30 zaměstnanců. Část zůstane na gynekologii, většinu chce nemocnice převést na jiná oddělení, která se dlouhodobě potýkají především s nedostatkem sester. Specializované porodní asistentky zřejmě zamíří do jiných porodnic v okolí.

11. května 2025

Za zachování porodnice se přimlouvala rychnovská radnice, vznikla i petice. Na krajské zastupitele se v červnu obrátily dětské sestry a porodní asistentky otevřeným dopisem s obavou o dostupnost péče v regionu s 80 tisíci obyvatel.

Počty porodů v rychnovské porodnici klesají několik let. Zatímco v roce 2022 se zde narodilo 588 dětí, předloni to bylo 498 dětí, loni zde přišlo na svět 391 novorozenců a letošní odhad je asi 330 dětí. Kvůli klesajícímu počtu narozených dětí a zvyšování nákladů vykazuje porodnice roční ztrátu převyšující 20 milionů korun.

Kraj v nemocnici nyní dokončuje za téměř miliardu korun nový pavilon urgentního příjmu, chirurgie a ortopedie.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nemohoucí krávy tahá na jatka naviják, veterináři se obrátí na policii

Státní veterinární správa podá trestní oznámení na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme. Spolek v...

Plánoval i extrémnější útoky. Za ubodání prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let

Na devět let do vězení poslal Krajský soud v Hradci Králové sedmnáctiletého mladíka, který letos v únoru ubodal dvě prodavačky obchodu Action. Znalci u obžalovaného zjistili sexuální deviaci...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Baník - Hradec 0:1, Galásek na lavičce začal porážkou, jediný gól vstřelil Slončík

Premiéra pod koučem Tomášem Galáskem fotbalistům ostravského Baníku příliš nevyšla. Ve 12. kole Chance Ligy doma prohráli 0:1 s Hradcem Králové poté, co v 61. minutě jediným gólem utkání rozhodl Tom...

Ztracený legionář je zpět i s novou hlavou. Sochu odhalil prezident

Rozbitá, zohavená, pak léta zapomenutá. Osudy pískovcové sochy legionáře z Malé Čermné na Náchodsku jsou svého druhu detektivka. Díky městu Hronovu je nyní socha zrestaurována a znovu stojí na...

„To číslo je katastrofické.“ Porodnice v Rychnově od ledna zavře, není dost dětí

Porodnice v Rychnově nad Kněžnou k 31. prosinci zavře. Rozhodla o tom ve čtvrtek správní rada Oblastní nemocnice Náchod, pod kterou rychnovská nemocnice spadá. Nemocnice dostala od pojišťovny už...

24. října 2025  14:17

Radost autokrosového šampiona: Byl jsem smířen i s druhým místem

Poprvé v kariéře vyrazil Jakub Novotný společně se svým týmem závodit až do Portugalska. Na poslední závod evropského šampionátu, který pro něj zároveň byl jedním z nejvzdálenějších okruhů celého...

24. října 2025  12:14

Plánoval i extrémnější útoky. Za ubodání prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let

Na devět let do vězení poslal Krajský soud v Hradci Králové sedmnáctiletého mladíka, který letos v únoru ubodal dvě prodavačky obchodu Action. Znalci u obžalovaného zjistili sexuální deviaci...

24. října 2025  6:30,  aktualizováno  12:05

Nerušte nám osmileté gymnázium hned, žádá Hostinné. Čísla jsou však neúprosná

Zastupitelé Hostinného na Trutnovsku žádají krajské radní, ať dva roky počkají se zvažovaným zrušením osmiletého gymnázia. Protestují také studenti. Podle vedení kraje však škola není životaschopná,...

23. října 2025  15:16

Zas bídný rozjezd a teď už jízda. Lepší než obráceně, říká si hradecký Jergl

V minulých týdnech si Aleš Jergl musel chvílemi myslet, že bez něj to mužstvu jde lépe než s ním. Než se totiž útočník hradeckého Mountfieldu zranil, šel tým v úvodu hokejové extraligy – až na jednu...

23. října 2025  13:39

Zájemce chce dát za fotbalový Hradec desítky milionů, rozhodnou zastupitelé

Dva roky dlouhý proces prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové je nejspíš u konce. Ve středu večer podal jediný zájemce společnost Fotbal HK 1905 finální nabídku....

23. října 2025  13:15

Cyklista spadl ze silnice na náplavku a zranil se, kolo hasiči lovili z řeky

Při pádu ze čtyřmetrové výšky se v úterý večer zranil pětapadesátiletý cyklista u Nového Města nad Metují na Náchodsku. V turisticky oblíbeném Pekelském údolí vyjel ze silnice a zřítil se podél zdi...

23. října 2025  11:45

Výtvarný projekt propojí svět dětí s mentálním postižením s veřejností

Metro.cz

Ode dneška až do 29. září je na plotě hradecké školy Daneta v Nerudově ulici k vidění originální výtvarný projekt propojující svět dětí s mentálním postižením s veřejností.

22. října 2025  14:51

Zabiják ptáků je pryč, nová zastávka v Hradci má konečně výstražné prvky

Zastávka MHD v královéhradeckém Ruseku, kterou místní aktivista začátkem září polepil oranžovou páskou, už dostala oficiální výstražné prvky. Ochránci přírody ji tehdy označili za zabijáka ptáků,...

22. října 2025  14:19

Benešovka vyhlíží salámovou metodu, oprava bulváru po částech ušetří čas

Dlouhých 11 let uplynulo od dokončení první etapy revitalizace Benešovy třídy v Hradci Králové. Na pokračování největší bulvár v kraji čeká marně. Hradec si nyní nechává rozporcovat studii oprav,...

22. října 2025

Hořice bojují za osmileté gymnázium, radní zvažují utlumit i další dvě

Opozice v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se bouří proti rychlému rušení osmiletých gymnázií v Hořicích, Nové Pace a Hostinném. Rada kraje o něm chce rozhodnout už za týden. Opatření zasáhne...

21. října 2025  15:35

Místo mediků úředníci. Hradec chce koupit výstavní budovu fakulty

Královéhradecký magistrát usiluje o získání reprezentativní budovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) v Šimkově ulici. Město objekt kdysi vlastnilo a historicky na něj drží předkupní právo....

21. října 2025  10:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.