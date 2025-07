To je lehce přes polovinu minimálního počtu porodů, na kterém se ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny shodly. Za optimální hranici považují 600 porodů ročně.

„Toto číslo je však při současné demografii neudržitelné. Uvažuje se, že klesne na 450 až 500 porodů. Ale tady jsme na polovičce,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro zdravotnictví poslanec Jiří 1 Mašek (ANO).

„Za prvních pět měsíců máme v Rychnově pouze 140 porodů. V zásadě je to méně než porodů jeden denně. Počty za klesají všude a my na to musíme reagovat,“ říká Tomáš Halajčuk, předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, pod který spadají nemocnice v Rychnově, Náchodě, Trutnově, Jičíně a Dvoře Králové nad Labem.

Příliš nízký počet porodů je nejen neekonomický, ale ohrožuje i odbornost a zkušenosti personálu, který při komplikacích může chybovat. Už dnes Rychnov složitější případy odesílá do Hradce Králové, kde je vybavení i pro nejnáročnější situace. Podle Maška je ztrátovost oddělení 25 milionů korun.

„Lze říci, že zavřeme oči, vydržíme, abychom udrželi porodnici nad vodou, ale to není cesta. Vývoj se nezlomí,“ upozorňuje náměstek na demografickou prognózu, podle níž má sice očekávaná porodnost narazit na dno, ale z něj se zvedl Rychnov jen o drobná procenta. A spíše se opět propadne.

„Jednak vidíme následek propadu porodnosti z 90. let a také pokračuje odkládání prvního porodu nad 30 let. Čím má dáma první dítě v pozdějším věku, tím větší je pravděpodobnost, že bude mít jen jedno. Takový sešup nečekali ani statistici. Je to jasná výzva k redukci porodnic,“ schvaluje plány kraje Ladislav Dušek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Podržte nás

Jednat, aby kraj porodnici podržel, přišli v červnu na zastupitelstvo tamní zdravotníci. Kraji už předtím zaslali otevřený dopis, v němž upozornili, že rychnovská nemocnice je spádová pro 80 tisíc obyvatel a uzavření porodnice by znamenalo zhoršení dostupnosti akutní gynekologicko-porodnické péče zejména pro odlehlejších části regionu.

„Jsme si vědomy poklesu porodnosti, ale jsme malá rodinná porodnice, kde jsou maminky spokojené a rády se vrací. Delší dojezdové vzdálenosti do nejbližších porodnic u budoucích maminek výrazně zvyšují strach a nejistotu a dále zvyšují riziko komplikací u akutních porodů,“ varovaly dětské sestry a porodní asistentky.

Dalších škrtů se obává také místostarostka Rychnova nad Kněžnou Jana Drejslová (ODS): „Není to tak dlouho, co jsme bojovali za zachování rychnovské nemocnice. Nyní máme radost z urgentního příjmu, ale současně má dojít k omezení služeb? Jsme sice malé okresní město, ale řada obyvatel z podhůří Orlických hor má i teď složitý dojezd do nemocnice. Na porodnici je navíc navázáno dětské oddělení a gynekologie.“

Kraj v nemocnici buduje za téměř miliardu korun nový pavilon urgentního příjmu, chirurgie a ortopedie. Podle Jiřího Maška nehrozí, že by osud porodnice následovala i další oddělení: „S dětským, gynekologií a s gynekologickou operativou tam počítáme dál, protože rychnovský region je rozsáhlý a není problém nedostatku žen, které by potřebovaly gynekologickou péči, nebo nedostatku dětí. Problém je, že nejsou novorozenci.“

Konečné rozhodnutí zatím nepadlo. Pro uzavření však hovoří zejména to, že nemocnici letos skončí smlouva s největší pojišťovnou VZP. I personálně je porodnice na hraně. „Kdyby se tam něco stalo s některým z lékařů, zavíráme ze dne na den,“ varuje Mašek.

Hradec je schopen plně poskytnout péči

Vedení nemocnice už s lékaři a zdravotníky hovoří, co bude dál. Ve hře jsou místa na jiných odděleních i přesun personálu do okolních nemocnic. Rodičky z Rychnovska by v případě uzavření tamní porodnice musely cestovat do Náchoda, Ústí nad Orlicí nebo Hradce Králové. Už dnes tam část rodiček míří. Přijmout další není i vzhledem k obecnému poklesu porodnosti pro okolní porodnice problém.

„Porodnicko-gynekologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové (FN HK) je schopna plně poskytnout péči o rodičky z Rychnova. I po případném zrušení tamní porodnice zůstanou těhotenské poradny v místě regionu.

Současná zavedená praxe „check-in“ v porodnicích nabízí těhotným v 34. až 37. týdnu registraci k porodu s přípravou v daném zařízení včetně předporodního vyšetření a seznámení s konkrétním pracovištěm. Tím je zmírněna obava z neznámého vzdálenějšího místa pro porod,“ míní ředitel FN HK Aleš Herman.

Dostupnost gynekologické péče v Rychnově se podle Halajčuka zrušením porodnice naopak zvýší. Uvolněnou kapacitu chce nemocnice využít pro nově nasmlouvanou jednodenní gynekologickou operativu. „Vybavení porodnice tak zůstane plně zachováno a pokud dojde v budoucnu ke zvýšení porodnosti, jsme připraveni provoz obnovit,“ podotýká předseda představenstva.