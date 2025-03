Do porodnice s vlastní asistentkou. Primář v Jičíně chce dát na přání žen

Jičínské gynekologicko-porodnické oddělení velmi dobře znáte. Co se změní?

Šestadvacet let jsem pracoval pod primářem Voltrem a byl to on, kdo mě vychoval. Nyní jsem ho ve funkci vystřídal. Jsem přesvědčen, že na našem oddělení děláme dobrou medicínu. V operativě i u porodů máme velmi dobré výsledky a medicínské postupy máme dobře nastavené. Přesto si myslím, že máme co zlepšovat, a to především v personálních vztazích – jak v našem týmu, tak k našim kolegům v terénu.

A dál?

Jsem přesvědčen, že se naše porodnice musí více otevřít komunikaci s veřejností, ale také externím porodním asistentkám a dulám, které maminky chtějí u svých porodů mít. Rádi bychom oslovili i rodičky ze vzdálenějších regionů, kterým můžeme nabídnout kvalitní služby a pěkné zázemí.

Počet porodů v jičínské porodnici klesá. Co s tím?

Trochu mě mrzí, že počet porodů je nejsilnější kritérium, podle kterého jsou porodnice veřejně hodnoceny. Přitom je problém v celkovém úbytku narozených dětí. Nikdo se neptá na operativu, nikdo neřeší, kolik jsme odoperovali nádorů či větších operací, kolika pacientkám jsme pomohli a zda tuto práci děláme dobře. Řešíme pouze počty porodů.

K čemu to vede?

Že se některé porodnice soustředí především na propagaci, navenek se to tváří všechno krásně, ale medicínská realita už tak skvělá není. Počty porodů mají ale dobré, protože lákají rodičky na alternativní přístupy, které jsou teď v kurzu.

Jak tento trend vnímáte vy?

V naší porodnici jsme otevřeni nejrůznějším přáním maminek a chceme, aby se u nás ženy cítily dobře a bezpečně. A právě to bezpečí je pro mě jako lékaře to nejdůležitější. Medicína dokázala podstatně snížit úmrtnost dětí při porodu. Z doby, kdy umíralo 20 procent narozených dětí, jsme dnes v České republice na přibližně 2 procentech, a to převážně u patologicky se vyvíjejících novorozenců. Patříme do první desítky zemí na světě s nejnižší perinatální morbiditou a mortalitou.

Přesto se v posledních letech vracejí porody bez lékaře...

Někdy mají maminky přání, která mohou být riziková, a my pak balancujeme na tenké hraně mezi tím vyjít ženě vstříc a zároveň zachovat bezpečnost. Změnil se také věk a kondice žen, což má na průběh porodu poměrně zásadní vliv.

Jaký je u vás obvyklý postup po příjmu rodičky?

Pokud jde o fyziologické těhotenství, porod v termínu a žena i miminko jsou v pořádku, ujímají se porodu zpravidla naše porodní asistentky, které se ženě pečlivě a laskavě věnují po celou dobu porodu. Lékaři kontrolují, zda je všechno v pořádku a pomáhají, pokud je to potřeba.

Jaký je ideální přístup k porodům?

Naše filozofie je taková, že ženám nevnucujeme žádné léky na bolest nebo posilování kontrakcí a pokud není miminko ohrožené, necháváme porod volně plynout. Pokud jde o rizikové těhotenství nebo jsou další komplikace, vede porod lékař. Vždy jsem se snažil, aby se k nekomplikovaným porodům dostávali mladí lékaři, protože jedině praxí se posunují.

Jak jste na tom nyní personálně?

Oddělení je momentálně dobře zajištěné a stabilizované. Všichni lékaři jsou atestovaní, kromě dvou, které čeká atestace v letošním roce. Nemůžeme ale usnout na vavřínech, protože se situace samozřejmě může změnit.

Čekají porodnici nějaké změny ve vybavení či propagaci?

Ano, jak už jsem říkal, chci, aby naše porodnice byla otevřenější. Jejímu zviditelnění by měly pomoci nové webové stránky, které právě teď připravujeme. Jsme také aktivní na sociálních sítích, za to děkuji především našim porodním asistentkám. Po rekonstrukci máme porodní sály s koupelnami a nyní rekonstruujeme pokoje na oddělení šestinedělí, kde jsme vytvořili i nadstandardní pokoje.

Jakou roli hraje prostředí?

Rodičkám chceme nabídnout hezké a příjemné zázemí. Máme štěstí, že máme krásnou nemocnici, ale je potřeba obnovovat to, co už dožívá. Máme také vizi rodinného apartmánu a velmi pozitivně je hodnocen náš celodenní raut pro maminky, které si mohou vzít, na co mají chuť.

Právě strava v nemocnici je častým předmětem nespokojenosti rodiček. Jak je to u vás?

Na stravu pro ženy po porodu se ještě zaměříme, aby více odpovídala potřebám kojících, a věřím, že se nám to podaří zlepšit. Zkrátka, chci udělat vše pro to, aby gynekologicko–porodnické oddělení jičínské nemocnice pracovalo na vysoké medicínské úrovni a mělo dobré jméno nejen na Jičínsku.