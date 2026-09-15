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Maskovaný predátor. Na síti si říkal Kikina a loudil z dívek fotky, byt měl jako skládku

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  15:29

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Domovní prohlídka u sedmatřicetiletého muže z Litoměřicka | foto: Policie ČR

Nedospělé dívky lovil na sociálních sítích sedmatřicetiletý muž z Litoměřicka. Měl falešné ženské profily a nejčastěji vystupoval pod jménem „Kikina Neřeš“. Aby navázal vztah a vzbudil důvěru, zasílal jim záběry od jiných poškozených. Kriminalistům přiznal, že oslovil stovky dívek z celé republiky. Už je obviněný.

Náchodští kriminalisté muže stíhají za spáchání přečinů zneužití dítěte k výrobě pornografie, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a ohrožování výchovy dítěte.

Obviněný muž vystupoval na sociálních sítích, zejména prostřednictvím aplikací Instagram a WhatsApp.

Policie řeší případy lovců pedofilů. Vydávají se za děti a napadají predátory

„Pod záminkou navázání přátelského vztahu se snažil získat důvěru nezletilých a mladistvých dívek, od kterých následně požadoval intimní fotografie a videa. K získání jejich důvěry využíval materiály jiných poškozených, které vydával za své vlastní, aby vzbudil dojem, že komunikují s věkově blízkou dívkou,“ sdělila mluvčí náchodské policie Karolína Hynková.

První ze zjištěných obětí byla z Náchodska. „Vyplynulo to z prověřování jiného případu,“ doplnila mluvčí.

Policie zveřejnila i záběry z domovní prohlídky v bytě muže: na stěnách pavučiny, všude odpadky, PET lahve na jedné kupě, obaly od chipsů vedle sedačky, jinde plechovky.

Domovní prohlídka u sedmatřicetiletého muže z Litoměřicka
Domovní prohlídka u sedmatřicetiletého muže z Litoměřicka
Domovní prohlídka u sedmatřicetiletého muže z Litoměřicka
Domovní prohlídka u sedmatřicetiletého muže z Litoměřicka
4 fotografie

„Při domovní prohlídce kriminalisté narazili na neuvěřitelný nepořádek a katastrofální hygienické podmínky, které ostře kontrastovaly s image, jakou se muž snažil na sociálních sítích vytvářet. Ve virtuálním světě nikdy nevíte, kdo je na druhé straně,“ upozornila mluvčí.

Případ je podle ní varováním pro děti, mladistvé i jejich rodiče, že v online prostředí je snadné vytvořit si falešnou identitu a vydávat se za někoho jiného.

Muži hrozí až pět let vězení.

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