Náchodští kriminalisté muže stíhají za spáchání přečinů zneužití dítěte k výrobě pornografie, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a ohrožování výchovy dítěte.
Obviněný muž vystupoval na sociálních sítích, zejména prostřednictvím aplikací Instagram a WhatsApp.
|
Policie řeší případy lovců pedofilů. Vydávají se za děti a napadají predátory
„Pod záminkou navázání přátelského vztahu se snažil získat důvěru nezletilých a mladistvých dívek, od kterých následně požadoval intimní fotografie a videa. K získání jejich důvěry využíval materiály jiných poškozených, které vydával za své vlastní, aby vzbudil dojem, že komunikují s věkově blízkou dívkou,“ sdělila mluvčí náchodské policie Karolína Hynková.
První ze zjištěných obětí byla z Náchodska. „Vyplynulo to z prověřování jiného případu,“ doplnila mluvčí.
Policie zveřejnila i záběry z domovní prohlídky v bytě muže: na stěnách pavučiny, všude odpadky, PET lahve na jedné kupě, obaly od chipsů vedle sedačky, jinde plechovky.
„Při domovní prohlídce kriminalisté narazili na neuvěřitelný nepořádek a katastrofální hygienické podmínky, které ostře kontrastovaly s image, jakou se muž snažil na sociálních sítích vytvářet. Ve virtuálním světě nikdy nevíte, kdo je na druhé straně,“ upozornila mluvčí.
Případ je podle ní varováním pro děti, mladistvé i jejich rodiče, že v online prostředí je snadné vytvořit si falešnou identitu a vydávat se za někoho jiného.
Muži hrozí až pět let vězení.