Porcelán je náročný na výrobu, tedy drahý. Muzeum ukazuje jeho kouzlo

Z formy na stůl – jak se odlil porcelánový hrnek Výstava je k vidění ve výstavní síni Muzea Náchodska v Tyršově ulici v Náchodě mimo pondělky do 31. března. Komentované prohlídky s ukázkou odlévání do sádrových forem se konají 26. února a 26. března vždy od 15 hodin. Vstup je zdarma. Autorka výstavy také připravuje ve staré radnici na 16. března dopolední dílnu, kde si lze vyzkoušet dekoraci porcelánu, a to malbou na glazuru. Za cenu 200 korun dostanou k dispozici barvy, pomůcky i porcelánový hrnek, který mohou využít po výpalu na 800 stupňů Celsia jako originální dárek. Přijít mohou i děti v doprovodu dospělých, je potřeba se předem přihlásit.