Chemický pokus se nezdařil, kvůli vážnému popálení školaček obvinili vedoucí kroužku

  11:10aktualizováno  11:12
Kriminalisté obvinili z přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti osmapadesátiletou ženu, která vedla na základní škole v Hradci Králové kroužek, při němž loni v listopadu během pokusu chemikálie popálila dvě školačky a jednoho dospělého. Těžce zraněné nezletilé dívky skončily v nemocnici.
Vyšetřování směřovalo k možnému spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti už od počátku kvůli rozsahu zranění dívek.

Kriminalisté provedli řadu výslechů a nechali zpracovat odborné vyjádření, aby zjistili příčinu, průběh a následky události, včetně vyšetřovacího pokusu. V místnosti bylo podle policie při odpoledním kroužku 14 dětí a dva dospělí.

Tři děti se popálily na táboře v Rokycanech, jednu dívku odvezl vrtulník

„Zjistili jsme, že během zájmového kroužku vedla 58letá žena připravený chemický pokus, tzv. „Faraonovi hadi“, který probíhal na více stanovištích. V jednom z pokusů k očekávané chemické reakci nedošlo, ale žena se pokus snažila opakovat. Nedodržela však podmínky a návod výrobce hořlavé kapaliny a při dolévání jedné z látek došlo k explozivnímu hoření. Látka vystříkla z hrdla lahve a potřísnila blízko stojící dvě nezletilé dívky, kterým byly způsobeny těžké popáleniny,“ uvedl krajský policejní mluvčí Martin Stránský.

Hasiči uvedli, že nešlo o výbuch, požár byl uhašen ještě před jejich příjezdem.

Rozsah zranění zdravotníci s odkazem na věk dětí nekomentovali. Podle CNN Prima News však obě dívky kvůli nim prodělaly řadu transplantací.

Natálku vážně popálil výbuch na táboře. Jsem šťastná, že žije, říká maminka

V případě odsouzení hrozí učitelce až čtyřleté vězení. „Kriminalisté se případem i nadále zabývají,“ poznamenal mluvčí.

