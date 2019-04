Hasičům slouží lezecký polygon, stísněné prostory simulují kanál i jeskyni

Po sedmnácti letech se Učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí dočkalo radikální proměny. Dosud se tam hasiči instruktoři a lezci školili venku na příhradových stožárech vysokého napětí a lešeňové konstrukci s naznačenou fasádou, kterou sehnali před lety z jedné pražské školy.

Teď získali zcela nové prostory pro výcvik. Stavělo se od loňska do letošního 18. března díky evropské dotaci a nyní už je polygon ve zkušebním provozu. Dva kurzy lezců už ho vyzkoušely. V pátek ho otevřel ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a generální ředitel hasičů Drahoslav Ryba.



„Je to stavba unikátní a bude sloužit především pro výcvik lezců a instruktorů Hasičského záchranného sboru a stejně tak i dalším složkám integrovaného záchranného systému. Kapacita tohoto střediska byla dosud řádově 150 frekventantů, ale nyní se zvýší asi na 400,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru (HZS) Královéhradeckého kraje František Mencl.



Poříčské učiliště dostalo pověření od generálního ředitelství sboru v roce 2002, aby odborně připravovalo hasiče – instruktory pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Když se ale místní hasiči vydali před sedmi lety do Francie do městečka Crolles u Grenoblu, kde si vystavěla vzdělávací zařízení firma Petzl zabývající se vybavením pro lezce, chtěli něco podobného. Šéf krajských hasičů to viděl tak nejdřív za dvacet třicet let, avšak projekt se uchytil díky vypsanému dotačnímu programu.



Kromě zahraniční inspirace si hasiči s architektem Alešem Krtičkou z náchodského Atelieru Tsunami vymysleli i vlastní pojetí. Jedinečná je tu zejména tréninková část, kdy lezci prostupují rourami či podzemím.



„Nejspecifičtější je část s polygonem stísněných prostor, což napodobuje kanalizace, podzemní prostory či jeskynní systém. Pro trénink jsme dosud využívali přírodní terény v kombinaci s průmyslovými objekty, ale tam jsme byli odkázáni na to, zda nás do nich někdo pustí. Snažili jsme se proto zdokonalit výcvikové podmínky v našem areálu. Tady v umělém prostředí simulujeme co největší škálu zásahů, ke kterým se hasiči mohou dostávat, ale reálným terénům se samozřejmě nebudeme vyhýbat ani teď. Zdejší polygon bude líhní lezců,“ popisuje vedoucí učiliště požární ochrany Tomáš Saifrt.



Na kamerových záběrech se dá sledovat, kde zrovna se hasiči pohybují v potrubí či simulované studně. Vedle je šachta, která napodobí jeskyni, dokonce je možné spodní část zaplavit. Bezpečnost lezců tu vedle kamer zajišťuje i nespočet kovových vrátek, kterými se dá z potrubí a šachet vylézt náhradní cestou.



Ve fingované jeskyni, která se nachází asi v desetimetrové šachtě, zatím chybí příčky. Hasiči tudy jen slaňují, v budoucnu se tam ale budou pohybovat mnohem tíž.

„Osadíme sem příčky. Tím pak můžeme libovolně utvořit labyrint vertikálních a horizontálních chodeb, s různou světlostí. Tím můžeme nasimulovat opravdu velmi stísněné prostory. Dá se to přestavět a kombinovat s vnějším prostorem, takže je to vlastně nekonečně variabilní. Budeme moci napodobovat dlouhé a komplikované zásahy, které se dějí třeba právě v jeskyních, kdy doprava nosítek trvá i na několik etap v řádech hodin,“ vysvětluje Saifrt.



Jeho zástupce Martin Špaček mezitím ukazuje v přízemí polygonu trhačku, která trhá statickým způsobem ochranné prostředky, používané při lezení. Pokud je někdo používá nevhodným způsobem, karabiny a další materiály se snadno poškodí. Opodál zase visí figurína, na které se dá ukázat, jaké síly působí na člověka při lezecké činnosti, hlavně při pádu, kdy hrozí až poškození vnitřních orgánů.



Simulace zásahů při silném větru nebo při přívalech sněhu

Uvnitř polygonu je rozlehlá tělocvična a také lezecká stěna sahající až do výšky dvaceti metrů. „Tady už jsou lidé vystaveni větší expozici výšky. Jinak lidé pracují tři metry nad zemí a jinak třeba ve dvaceti. Stěna je vytvořena pro nácvik v přírodních terénech. Zde je umělá stěna, kde můžeme trénovat pohyb ve volném terénu na skalách, další část se podobá lezení na zdejších pískovcích. Hasič lezec, který se tu školí, by měl být připraven zasahovat i v těchto terénech, aby byl schopen pomáhat třeba při zranění horolezce,“ vysvětluje Martin Špaček, který je zástupcem vedoucího na poříčském učilišti.



Výcvik se bude odehrávat i venku. Jsou tu různé římsy, balkony či okna, jimiž se hasiči dostávají do budovy třeba v případě, že uvnitř v bytě zůstal nepohyblivý pacient.



Na střeše se zase dají napodobit zásahy při silném větru nebo při přívalech sněhu. Jsou tam odhalené krovy, jako když vichr odfoukne krytinu. Pro hasiče to nejsou zřídkavé situace, i v souvislosti se změnou klimatu a výkyvy počasí mívají teď ročně kolem 7 tisíc zásahů nad hloubkou a a ve výšce.



Profil venkovní betonové stěny pak nabízí několik typů hran. Už jsou tu osazeny oka či nýty, pomocí nichž se simuluje složitý terén ve skalách. Přes různé hrany se tu bude nacvičovat záchrana třeba se spouštěním nosítek. Vnitřní a venkovní prostory jsou přitom propojené mnoha prostupy.



Dny otevřených dveří budou v květnu

Hasiči si chválí spolupráci nejen s projektanty, ale i dodavatelskou firmou Stylbau. Ta zvládla různé těžkosti, které budování dvou netypických budov provázely, a chystá se přihlásit dílo do soutěže Stavba roku. „Měli jsme obrovské štěstí na projektanta i firmu. Podařilo se jim najít řešení našich někdy poměrně komplikovaných představ. Museli jsme hledat kompromisy,“ všímá si Tomáš Saifrt.



Lezečtí instruktoři i lezci tady budou pokračovat v povinných školeních. Dostanou se sem ale i běžní hasiči bez lezecké specializace, kteří se však v normálním provozu často dostávají do výšek. Právě jim bude určen třeba trenažér se šikmou střechou.

„Vedle povinných kurzů budeme moci rozšířit nabídku o nové náměty, které se do těch povinných nevejdou. Rozšíříme i kurzy pro běžné hasiče, kterým jsme se dosud nemohli moc věnovat. Předpokládáme i kurzy pro dobrovolné hasiče a objeví se tu i zdravotničtí záchranáři nebo policisté. Atraktivita tohoto střediska díky polygonu vzroste a bude to zajímavé i pro ostatní složky,“ tvrdí vedoucí učiliště Saifrt.

Starých trenažérů na dvoře stanice se však hasiči ani teď nevzdají, každé místo pro trénink je prý vhod.



Veřejnost si bude moci polygon poprvé prohlédnout během dne otevřených dveří 5. května, kdy se otevírají stanice krajských hasičů při příležitosti svátku svatého Floriána.