Lupič se při skoku z okna zranil, musel si přivolat záchranku a přiznal se jí

Případ se stal už v polovině dubna, ale policie o něm informovala až nyní. V minulých dnech vyšetřovatel obvinil muže z trestného činu krádeže, dvěma hradeckým provozovnám způsobil škodu za téměř 30 tisíc korun.

Muž se nechal zamknout na toaletách v baru a počkal si do časných ranních hodin, když už byl podnik zavřený. V zázemí baru si vzal peníze z pokladny, do nalezené tašky naskládal láhve alkoholu a cigarety. V stejné budově ještě násilím vnikl do druhého podniku, vzal tam peníze a odložil si tašku.

Pak skočil z okna ven, jenže si vážně zranil nohu a nemohl se na ni postavit. A tak si musel přivolat pomoc.

„Během ošetřování se záchranářům sám přiznal ke krádeži a dobrovolně vydal hotovost ve výši téměř 15 tisíc korun. Přivolaní policisté převzali vydané peníze, zajistili stopy po vloupání a našli tašku s odcizeným věcmi, kterou včetně hotovosti vrátili majitelům,“ popsala mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Muž byl několik týdnů v nemocnici. Hrozí mu až dva roky vězení.