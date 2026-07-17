Bral vše, co mu přišlo pod ruku. Recidivista má na kontě desítky vloupání

Pro recidivistu si policisté došli v červenci, když zjistili, že v krádežích nejspíš pokračuje. Stíhat ho začali už v dubnu kvůli několika vloupáním. Postupně se jim však podařilo rozkrýt rozsáhlou mozaiku jeho trestné činnosti, která narostla na tři desítky případů.
„Vyšetřovatelka proti němu zahájila trestní stíhání letos v dubnu, tehdy šlo zejména o vloupání do zahradních chatek, stodol, sklepů a areálů technických služeb v Náchodě, Velkém Poříčí a Hronově. Od té doby již dvakrát významně rozšířila rozsah obvinění. Naposledy tak učinila začátkem července,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Hynková.
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Obviněný se zprvu zaměřoval především na nářadí, elektroodpad, kabely, sekáče a další kovové předměty. V červnu policie odhalila dalších sedmnáct případů, kdy kradl motocykly, mopedy, jízdní kola či elektroniku. Poškozeným bral i parfémy či značkové oblečení.
„To měl v jednom případě odcizit dokonce z kovového kontejneru určeného pro sběr textilu,“ popsala mluvčí.
V červenci kriminalisté přidali dalších sedm skutků, třeba krádež pohonných hmot z nákladních vozidel. Vedle přečinů krádeže, poškození cizí věci či porušování domovní svobody muže viní i z křivého obvinění. V průběhu vyšetřování vyšlo najevo, že se pokusil svalit odpovědnost za jedno ze svých dřívějších vloupání na zcela nevinného člověka.
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„Svým soustavným jednáním způsobil obviněný desítkám poškozených osob, firmám i organizacím škodu na odcizeném a poškozeném majetku, která v souhrnu dosahuje téměř půl milionu korun. V případě prokázání viny před soudem mu hrozí odnětí svobody až na pět let,“ doplnila Hynková.
Muž byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzený. Do rozhodnutí soudu zůstává ve vazební věznici.