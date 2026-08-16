Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Za tři dny ukradli v Hradci Králové devět Toyot. Zloději auta odvážejí do Polska

Autor:
  12:44
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Na pozoru by se měli mít majitelé osobních automobilů značky Toyota RAV 4. Policisté v Hradci Králové evidují za poslední tři dny již devět krádeží těchto vozů, které podle nich pachatelé převážejí na území sousedního Polska. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že má jejich odcizení na svědomí organizovaná skupina.

Podle policistů pracují zločinci velmi rafinovaným způsobem. „Po téměř neslyšitelném vniknutí do vozidla pachatel okamžitě eliminuje všechny tovární bezpečnostní systémy, které jsou součástí „security balíčku“, včetně GPS systému, který hlásí aktuální polohu vozidla,“ popsala postup pachatelů Magdaléna Vlčková z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Třináct ukradených dodávek a sedm pokusů. Zloději brali výhradně jeden typ

„Absence těchto důležitých informací má zásadní vliv na možnost vypátrání odcizeného motorového vozidla a dopadení pachatelů této trestné činnosti,“ dodala Vlčová.

Policie proto doporučuje majitelům těchto vozů, aby zvážili pořízení nezávislého prostředku zamezujícího odjezdu napadeného vozidla. Možností je například zakoupení mechanického zámku volantu, zámku brzdového pedálu či autoalarmu.

Užitečné je také pořízení sledovacího zařízení nad rámec zabudovaného GPS systému, jak dokazují i předchozí podobné zkušenosti. „V několika případech v minulosti došlo k vypátrání odcizených motorových vozidel této značky na území Polska, a to právě díky tomu, že vozidlo bylo vybaveno vlastním sledovacím zařízením, které nebylo součástí továrního vybavení,“ zmiňuje Vlčková.

Řidič ujel policistům s kradenou dodávkou za hranice, pomohli kolegové v Polsku

Podle ní na objasnění případu intenzivně pracují krajští kriminalisté, kteří zatím pracují s verzí, že krádeže má mít na svědomí organizovaná zločinecká skupina, patrně cizinci. Aktuální vzniklá škoda je pohybuje okolo osmi milionů korun a pachatelům hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.

Toyota RAV4

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V pět ráno na Sněžce: 500 lidí, rozdělané ohně. Strážci přírody rozdávali pokuty

Za východem slunce na nejvyšší horu Česka vyrazily stovky turistů už před pátou...

Východ slunce na nejvyšší hoře Česka si přišly vychutnat stovky turistů. Ne všichni však respektují pravidla ochrany tamní vzácné přírody, a proto sem na kontroly vyrážejí strážci českého a polského...

Naštěstí tu podpěru nezbourali. Dnes je z ní fantastický výhled na Krkonoše

Výhledy z rozhledny Panorama Černá hora v Janských Lázních

Redakční putování po zajímavých „bétéeskách“ nás s operátorem O2 zavedlo do nejnavštěvovanějšího českého pohoří. Krkonoše, které tvoří přirozenou hranici s Polskem, jsme si prohlédli ze známé...

OBRAZEM: Prezident Pavel vyrazil na TrutnOFF, dostal cennost z prapočátků

Prezident Petr Pavel dorazil na festival na trutnovském Bojišti kvůli koncertu...

Od punku a rocku až po alternativu a underground. Ve čtvrtek v podvečer začal na trutnovském Bojišti 42. ročník festivalu TrutnOFF. Mezi prvními návštěvníky byl znovu prezident Petr Pavel, který si...

Smrt na metalovém festivalu Brutal Assault. Západočeská žalobkyně se oběsila

Druhý den na metalovém festivalu Brutal Assault v pevnosti v Josefově (6. srpna...

Policisté řeší případ čtyřiačtyřicetileté ženy, která minulý týden zemřela během metalového festivalu Brutal Assault v Josefově na Náchodsku. Poté, co byla pohřešována, ji policie vypátrala, ale už...

Auto se hnalo skoro 200 km/h, řídil čtrnáctiletý hoch. Vůz mu půjčil otec

Radar ukázal, že audi u Obědovic jelo skoro 200 km/h.

Příliš rychlou jízdu zachytil ve čtvrtek policejní radar u vozu značky Audi na Královéhradecku. Policisté mu u Obědovic na silnici druhé třídy naměřili 193 kilometrů za hodinu. Jaké bylo jejich...

Za tři dny ukradli v Hradci Králové devět Toyot. Zloději auta odvážejí do Polska

ilustrační snímek

Na pozoru by se měli mít majitelé osobních automobilů značky Toyota RAV 4. Policisté v Hradci Králové evidují za poslední tři dny již devět krádeží těchto vozů, které podle nich pachatelé převážejí...

16. srpna 2026  12:44

Rád hraju podle citu. Hudba má jít ze srdce, říká šéf hradecké cimbálky

Vedoucí Hradecké cimbálové muziky Pavel Maťátko při výuce na ZUŠ Střezina

Hradecká cimbálová muzika letos oslavila 70 let. K jubileu si nadělí generální opravu cimbálu, který je po desetiletích na pódiu téměř na odpis. Cimbalista a vedoucí muziky Pavel Maťátko v rozhovoru...

15. srpna 2026

OBRAZEM: Prezident Pavel vyrazil na TrutnOFF, dostal cennost z prapočátků

Prezident Petr Pavel dorazil na festival na trutnovském Bojišti kvůli koncertu...

Od punku a rocku až po alternativu a underground. Ve čtvrtek v podvečer začal na trutnovském Bojišti 42. ročník festivalu TrutnOFF. Mezi prvními návštěvníky byl znovu prezident Petr Pavel, který si...

14. srpna 2026  17:01

Ředitel KRNAP o škrtech a propouštění. Vyjádřil se i k možnému zpoplatnění vstupu

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec.

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec jedná s ministerstvem životního prostředí ohledně propouštění zaměstnanců, jež resort požadoval. Jasno bude do konce roku. Dlouhodobé...

14. srpna 2026  16:02

Sportovní městečko v centru Hradce, molo pro tisíce závodníků. Slavný Ironman je tu

V Hradci Králové trénují před třetím ročníkem závodů Ironman 70.3 (14. srpna...

Historické centrum Hradce Králové se mění v jedno velké sportovní městečko. Dneškem startuje jedna z největších letošních sportovně-zábavních událostí roku Ironman 70.3 Hradec Králové. Na Eliščině...

14. srpna 2026  14:59

Falešné podpisy na petici se nevyplatily. Sdružení do voleb nakonec nepůjde

Premium
Hlavní kandidáti sdružení Náš Dvůr pro komunální volby.

Po vypuknutí skandálu se zfalšovanými podpisy nové sdružení podnikatelky Lenky Křížové do komunálních voleb ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku nezasáhne. Členové sdružení nyní postupně stahují...

14. srpna 2026  14:27

Osudné heslo „koloběžka“. Muž předal šejdířům sedm milionů v hotovosti

ilustrační snímek

Slibům o rychlém zbohatnutí naletěl senior z Trutnovska, který uvěřil podvodnému inzerátu vybízejícího k investování s premiérem Andrejem Babišem a televizní moderátorkou Terezou Tománkovou. Místo...

14. srpna 2026  13:33

Auto se hnalo skoro 200 km/h, řídil čtrnáctiletý hoch. Vůz mu půjčil otec

Radar ukázal, že audi u Obědovic jelo skoro 200 km/h.

Příliš rychlou jízdu zachytil ve čtvrtek policejní radar u vozu značky Audi na Královéhradecku. Policisté mu u Obědovic na silnici druhé třídy naměřili 193 kilometrů za hodinu. Jaké bylo jejich...

14. srpna 2026  11:53

Můj režim vyžaduje až extrémní plánování, říká triatlonistka před závody Ironman

Premium
Mistryně světa v triatlonu Barbora Besperát

Mistryně světa ze slavného triatlonového podniku Ironman na Havaji Barbora Besperát se chystá na 3. ročník závodu Ironman 70. 3 Hradec Králové, kde bude v neděli startovat poprvé. Elitní...

14. srpna 2026

Hradec Králové v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Fotbalisté Hradce Králové v boji o ligovou fázi Evropské ligy vypadli s Besiktasem a čeká je play off o Konferenční ligu. Narazí v něm na Panathinaikos. V našem přehledu najdete informace o termínech...

13. srpna 2026  23:28

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Kouč Horejš: Postup jsme si prohráli doma, ale jsem hrdý, jak jsme se předvedli

Královéhradecký trenér Horejš během zápasu Hradec - Besiktas.

Od našeho zpravodaje v Turecku Zklamaný z výsledku, ale pyšný na svůj tým, jak souboj s Besiktasem Istanbul odehrál. „Protože jsme proti sobě měli výborný tým, víme, proti komu jsme hráli. Besiktas byl samozřejmě lepší, proto...

13. srpna 2026  23:01

TrutnOFF má duchovní atmosféru, říká zakladatel. Záměry s areálem kritizuje

Pořadatel hudebního festivalu TrutnOFF Martin Věchet

Dnes začal čtyřdenní TrutnOFF Open Air Festival. „Východočeský Woodstock“, kde poprvé zahraje kapela Lucie a americká gypsy punková skupina Gogol Bordello, bude věnován nedožitým devadesátinám...

13. srpna 2026  18:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×