Podle policistů pracují zločinci velmi rafinovaným způsobem. „Po téměř neslyšitelném vniknutí do vozidla pachatel okamžitě eliminuje všechny tovární bezpečnostní systémy, které jsou součástí „security balíčku“, včetně GPS systému, který hlásí aktuální polohu vozidla,“ popsala postup pachatelů Magdaléna Vlčková z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
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„Absence těchto důležitých informací má zásadní vliv na možnost vypátrání odcizeného motorového vozidla a dopadení pachatelů této trestné činnosti,“ dodala Vlčová.
Policie proto doporučuje majitelům těchto vozů, aby zvážili pořízení nezávislého prostředku zamezujícího odjezdu napadeného vozidla. Možností je například zakoupení mechanického zámku volantu, zámku brzdového pedálu či autoalarmu.
Užitečné je také pořízení sledovacího zařízení nad rámec zabudovaného GPS systému, jak dokazují i předchozí podobné zkušenosti. „V několika případech v minulosti došlo k vypátrání odcizených motorových vozidel této značky na území Polska, a to právě díky tomu, že vozidlo bylo vybaveno vlastním sledovacím zařízením, které nebylo součástí továrního vybavení,“ zmiňuje Vlčková.
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Podle ní na objasnění případu intenzivně pracují krajští kriminalisté, kteří zatím pracují s verzí, že krádeže má mít na svědomí organizovaná zločinecká skupina, patrně cizinci. Aktuální vzniklá škoda je pohybuje okolo osmi milionů korun a pachatelům hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.