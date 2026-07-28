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Kriminálník dostal dalších 10 let. Podle soudu družku ubil pěstmi a zneužil dítě

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  16:59
Krajský soud v Hradci Králové

Krajský soud v Hradci Králové | foto: Tomáš Hejtmánek, MF DNES

Za smrt družky poslal Krajský soud v Hradci Králové recidivistu Jiřího F. na deset let do vězení. Podle spisu ženu loni v srpnu zbil v garáži ve Vrchlabí, kde dvojice bez domova přebývala. Poškozená druhý den podlehla krvácení do mozku. Muž má trest i za nedovolené ozbrojování, drogy a pohlavní zneužití nezletilé.

Čtyřicetiletému obžalovanému, který je od loňského srpna ve vazbě, hrozí za ublížení na zdraví i další činy až 12 let vězení. Předseda senátu Jiří Vacek sáhl k trestu pod horní hranicí a poslal ho do věznice s ostrahou.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně Lenka Faltusová si ponechala lhůtu, obžalovaný se odvolal ohledně viny i trestu.

Útok se odehrál loni 3. srpna v jedné z řadových garáží. Muž tam napadl svou dvaačtyřicetiletou partnerku.

„Po předchozí hádce, srozuměn se způsobením újmy na zdraví, opakovaně fyzicky rukama zatnutýma v pěst, případně i otevřenou dlaní, napadl poškozenou, a to zejména údery do oblasti její hlavy, zejména do její obličejové části,“ uvedla státní zástupkyně.

Přiznal jen facky

Žena zemřela další den večer. Přivolaní záchranáři už ji neoživili a pitva později ukázala, že šlo o násilnou smrt. Podle verdiktu ženě způsobil smrt její partner, bezprostřední příčinou byl rozsáhlý krevní výron v mozku.

Jak uvedla CNN Prima News na začátku hlavního líčení, obžalovaný při výslechu před soudem připustil, že ženu pouze profackoval. Podlitinu nad okem přisuzoval jejímu pádu z kola. Jak přišla ke smrtelným zraněním, netušil.

Muž také uvedl, že se tehdy popíjel tvrdý alkohol, který někdo z bezdomovců přinesl. V krvi poškozené se žádný alkohol nenašel, což Jiří F. vysvětloval tím, že popíjela den předtím. Tvrdil, že za střízliva se k němu družka chovala hezky, v opilosti však prý byla hrubá a napadala ho.

Školačka i střílející tužka

Soud také muže potrestal za pohlavní zneužití a nakládání s omamnými látkami. Podle spisu dal před dvěma roky v přírodě na okraji města nezletilé školačce cigaretu marihuany, zamkl se s ní ve stanu a zneužil ji, i když znal její věk. Při výslechu však prohlásil, že si to dívka vymyslela.

„Jednání, které je mu kladeno za vinu, obžalovaný odmítá,“ řekl k této části obžaloby obhájce Martin Janeček pro CNN Prima News, podle níž bylo dívce třináct let.

Trest padl i za nedovolené ozbrojování. Policisté totiž u muže našli střílející tužku. Zbraň podle rozsudku propadne státu.

Podle spisu šlo o zakázanou krátkou palnou zbraň, zřejmě podomácku vyrobenou, maskovanou za jiný předmět. Byla ráže 6 mm, bez výrobního čísla. Takzvaná střílející tužka měla délku 18,5 centimetru a byla určena ke střelbě náboji s okrajovým zápalem ráže 22. Uvnitř se našel vložený ostrý náboj se středovým zápalem ráže 45 AUTO. Měl i několik dalších ostrých nábojů. Na držení zbraně, která spadá do kategorie A, ani střeliva neměl obžalovaný zbrojní průkaz.

Muž musí uhradit poškozené Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví částku víc než 10 tisíc korun. Nároky poškozené dívky na náhradu nemajetkové újmy soud odkázal do civilního řízení.

Nabodl se mi na nůž, hájil se u soudu mladý muž. Dostal trest za zabití

Obžalovaný už byl devětkrát trestaný za majetkovou i násilnou trestnou činnost.

Krajský soud mu třeba za zabití přítele jeho sestry v roce 2012 uložil trest 4,5 roku vězení. Tehdy se hájil, že čelil nečekanému útoku a místo teleskopického obušku vytáhl omylem na protivníka lovecký nůž. Muž zemřel do půlhodiny na vnitřní krvácení, svědci ho na policii popisovali jako problémového rváče. Tehdy byl pod vlivem drog, zatímco Jiří F. nikoli, i když s drogami i léky měl jinak problémy.

Policie loni uvedla, že muž kromě aktuálního případu mrtvé družky čelí obžalobám i v dalších případech. Týkají se ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování, výtržnictví a nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

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