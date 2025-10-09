Muže stíhají za smrt družky i znásilnění nezletilé. Měl i střílecí tužku

  9:02
Kriminalisté rozšířili obvinění devětatřicetiletému muži, jehož od srpna stíhají v případu ubití družky v garáži ve Vrchlabí na Trutnovsku. Nově čelí obvinění ze znásilnění, přitom poškozenou je nezletilá. Stíhán je i za drogy a nedovolené ozbrojování, našla se u něj speciální střílecí tužka.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

V garáži ve Vrchlabí se 4. srpna našlo bezvládné tělo dvaačtyřicetileté ženy, jíž už přivolaní záchranáři nedokázali pomoci. Policisté poté obvinili jejího partnera z ublížení na zdraví s následkem smrti. O den dříve ji napadl pěstmi do hlavy. Zemřela na krvácení do mozku.

V průběhu vyšetřování přibylo ještě obvinění ze znásilnění. Muž je stíhán i za přečiny nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, stejně jako za nedovolené ozbrojování.

„Při jeho zadržení kriminalisté zajistili neobvyklou zbraň – střelby schopnou tužku, jejíž nebezpečnost byla potvrzena balistickou expertizou,“ sdělila mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

„Vyšetřování nadále pokračuje, přičemž kriminalisté zadali řadu znaleckých posudků, včetně posudku z odvětví sexuologie,“ řekla.

V garáži ve Vrchlabí našli mrtvou ženu. Jejího druha viní, že ji ubil pěstí

Muž byl v minulosti devětkrát pravomocně odsouzen za majetkovou i násilnou trestnou činnost. Kromě aktuálního trestního řízení je nyní před soudem i v dalších případech, které se týkají přečinů ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování, výtržnictví a nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

V souvislosti s novými skutky mu nyní hrozí trest 5 až 12 let vězení. Obviněný zůstává ve vazbě.

