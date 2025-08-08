V garáži ve Vrchlabí našli mrtvou ženu. Jejího druha viní, že ji ubil pěstí

Tělo bezvládné dvaačtyřicetileté ženy se v pondělí našlo v garáži ve Vrchlabí na Trutnovsku. Přivolaní záchranáři se ji marně snažili oživovat. Podle zjištění kriminalistů žena zemřela násilnou smrtí, což prokázala pitva. Policie z ublížení na zdraví s následkem smrti obvinila jejího druha.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

V pondělí 4. srpna večer přijali policisté oznámení, že v garáži leží bezvládná žena. Vyjeli k ní záchranáři a snažili se ji resuscitovat, což se však nepodařilo.

Policisté při prvotním ohledání zjistili, že utrpěla viditelné hematomy v obličeji. Případem se začali zabývat kriminalisté z Trutnova a poté i krajští kriminalisté.

„Nařízená soudní pitva potvrdila, že žena zemřela v důsledku aktivního jednání jiné osoby. Lékaři jako příčinu smrti určili krvácení do mozku,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Karolína Macháčková.

„Kriminalisté během prověřování zjistili, že večer 3. srpna ženu fyzicky napadl její devětatřicetiletý partner, a to opakovanými údery pěstmi. Muže zadrželi a 6. srpna ho obvinili ze zvlášť závažného zločinu ublížení na zdraví s následkem smrti,“ řekla.

Muž má bohatou trestní minulost, a to včetně násilných činů. Policisté dali podnět, aby soud vzal obviněného do vazby. Hrozí mu 5 až 10 let vězení.

