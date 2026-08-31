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Mrtvá ryba přede dveřmi. Místní spekulují o výhrůžce, nález řeší policie

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  11:34

Mrtvá ryba před bytovým domem ve Svobodných Dvorech (27. srpna 2026) | foto: FB Svobodné Dvory

Nález mrtvé ryby před vchodem bytového domu ve Svobodných Dvorech na okraji Hradce Králové znepokojil jeho obyvatele. Fotku mršiny zveřejnili na sociálních sítích a spekulují, že by mohlo jít o výhrůžku. Přivolali proto policisty, kteří se už případem zabývají jako možným přestupkem.

Incident se stal ve čtvrtek 27. srpna večer před bytovým domem v hradecké ulici K Meteoru. V ulici se nachází devět moderních bytovek a také rodinné domky.

Podle správců facebookového profilu Svobodné Dvory mohlo jít o mršinu pravděpodobně z nedalekého Bohdaneckého rybníka.

„Nejedná se o akt zvířete, ale odporný úmysl/výhrůžku,“ napsali správci na sítích v reakci na komentáře, že mrtvolu mohla přitáhnout ke dveřím třeba kočka nebo kuna.

„Prosíme obyvatele ulice k Meteoru, zda si večer mezi cca 20:00 až 22:30 nevšimli v okolí něčeho neobvyklého – například osoby, která se v místě pohybovala, případně vozidla, které zde za běžných okolností nebývá. Pokud jste něco viděli nebo máte jakoukoli informaci, která by mohla policii pomoci, prosím napište soukromou zprávu, případně informaci přímo Policii ČR. Děkujeme,“ napsali aktivisté ze Svobodných Dvorů, spojení s místním okrašlovacím spolkem i komisí místní samosprávy.

Původní příspěvek na sítích však smazali, protože se pod ním vršily posměšné komentáře. Podle některých debatérů může jít o mafiánskou pohrůžku.

Mluvčí hradecké policie Martina Jandová potvrdila, že policie nález prověřuje. „Přijali jsme oznámení a věc řešíme v přestupkové rovině,“ řekla mluvčí.

Svobodné Dvory jsou aktuálně jednou z městských částí Hradce, kde obyvatelé čelí úbytku vody ve studních, který nastal s rozsáhlou přestavbou hradeckého nádraží.

Ulice K Meteoru s bytovými domy ve Svobodných Dvorech

Ulice K Meteoru s bytovými domy ve Svobodných Dvorech

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