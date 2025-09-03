Posprejoval šedesát metrů stěny obchodu, škoda 200 tisíc. Policie hledá vandala i svědky

Policisté pátrají po neznámém sprejerovi, který ve druhé půlce srpna pomaloval plášť prodejny Möbelix v obchodní zóně na okraji Hradce Králové. Nápis je v délce 60 metrů, na výšku má skoro dva metry. Majitel vyčíslil škodu na fasádě přibližně na 200 tisíc korun. Policie žádá o spolupráci při pátrání také veřejnost.
Posprejovaná stěna prodejny Möbelix v hradeckém Březhradu

foto: Policie ČR

Posprejovaná stěna prodejny Möbelix v hradeckém Březhradu
Posprejovaná stěna prodejny Möbelix v hradeckém Březhradu
Vandalský kousek se stal v Rovné ulici v hradecké části Březhrad. Zatím neznámý pachatel zanechal na budově nápis bílou barvou na ploše 114 čtverečných metrů. Stalo se to mezi 18. a 29. srpnem. Je tam nápis a kresby: oooNB**NB*CLUB*2025.JAZDA. Policie případ šetří.

„Tento případ kvalifikujeme jako poškození cizí věci, za který pachateli v případě dopadení a pravomocného odsouzení hrozí až jeden rok odnětí svobody,“ sdělila mluvčí hradecké policie Martina Jandová.

„Tímto žádáme občany, kteří si v uvedeném období všimli podezřelého pohybu osob v okolí prodejny Möbelix nebo mají jakékoli informace vedoucí k objasnění případu, aby se neprodleně obrátili na linku 158 nebo přímo na obvodní oddělení Policie ČR Hradec Králové 1 na telefon 974 526 651,“ požádala mluvčí.

