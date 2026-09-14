Seniorka bez mobilu se ztratila na houbách, za tmy ji hledal vrtulník s termovizí

Pár vyrazil na houby odpoledne, jenže se při tom rozdělil a dvojice už k sobě nenašla cestu. Když se kolem 20. hodiny začalo stmívat, muž se obrátil na linku 158. Komplikací bylo, že pohřešovaná seniorka neměla s sebou mobilní telefon.
Policisté začali pátrat v lese, jiní prověřili bydliště ženy, kam se však nevrátila. Do akce policie postupně nasadila další hlídky včetně velitele policie a týmu Stopa. O součinnost požádali také vrtulník vybavený termovizí. Na místě pomáhali hasiči se čtyřkolkou a přijela i záchranná služba.
„Kolem 22:00 zaznamenala posádka vrtulníku pomocí termovize pohyb osoby v hustém lesním porostu. K označenému místu se následně přes obtížně přístupný terén dostala policejní hlídka, která potvrdila, že se jedná o pohřešovanou seniorku,“ popsal mluvčí trutnovské policie Martin Stránský.
Na zveřejněných záběrech je slyšet, jak nad lesem burácí vrtulník. Policistu v terénu naviguje jeho kolega podle toho, co vidí na termovizi.
Policista s baterkou nakonec dojde až k seniorce. „Tady, mám!“ hlásil do vysílačky. „Dobrý den, policie, jste v pořádku?“ ptal se policista.
Pak ženu zachránci vynesli na nosítkách z nepřístupných míst až tam, kam se dalo dojet čtyřkolkou. Zabalili ji do termofólie. Když opouštěli místo zásahu, hasiči se ještě ujišťovali: „Baťoh máme, košík taky.“
Policisté doporučují, aby lidé při cestách do lesa dbali na základní bezpečnostní pravidla.
„Je třeba, aby vždy měli u sebe nabitý mobilní telefon, informovali své blízké o tom, kam se chystají a kdy plánují návrat a pokud možno se nerozdělovali. Při pohybu v neznámém prostředí je nutné dbát zvýšené pozornosti při orientaci v terénu. Dodržování těchto zásad může v případě nouze výrazně pomoci k rychlému nalezení pohřešované osoby,“ poznamenal mluvčí.