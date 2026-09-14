Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Seniorka bez mobilu se ztratila na houbách, za tmy ji hledal vrtulník s termovizí

Autor:
  15:26
Seniorka se ve čtvrtek ztratila při houbaření na Trutnovsku. Napřed ji hledal v lese u Bohuslavic její partner a pak i přivolaný příbuzný, ale marně. Do akce tak vyrazila řada policejních hlídek, hasiči a zdravotníci. Teprve vrtulník s termovizí nasměroval pátrače k ženě, která se dostala do nepřístupného terénu.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Pár vyrazil na houby odpoledne, jenže se při tom rozdělil a dvojice už k sobě nenašla cestu. Když se kolem 20. hodiny začalo stmívat, muž se obrátil na linku 158. Komplikací bylo, že pohřešovaná seniorka neměla s sebou mobilní telefon.

Policisté začali pátrat v lese, jiní prověřili bydliště ženy, kam se však nevrátila. Do akce policie postupně nasadila další hlídky včetně velitele policie a týmu Stopa. O součinnost požádali také vrtulník vybavený termovizí. Na místě pomáhali hasiči se čtyřkolkou a přijela i záchranná služba.

„Kolem 22:00 zaznamenala posádka vrtulníku pomocí termovize pohyb osoby v hustém lesním porostu. K označenému místu se následně přes obtížně přístupný terén dostala policejní hlídka, která potvrdila, že se jedná o pohřešovanou seniorku,“ popsal mluvčí trutnovské policie Martin Stránský.

Na zveřejněných záběrech je slyšet, jak nad lesem burácí vrtulník. Policistu v terénu naviguje jeho kolega podle toho, co vidí na termovizi.

Policista s baterkou nakonec dojde až k seniorce. „Tady, mám!“ hlásil do vysílačky. „Dobrý den, policie, jste v pořádku?“ ptal se policista.

Pak ženu zachránci vynesli na nosítkách z nepřístupných míst až tam, kam se dalo dojet čtyřkolkou. Zabalili ji do termofólie. Když opouštěli místo zásahu, hasiči se ještě ujišťovali: „Baťoh máme, košík taky.“

Policisté doporučují, aby lidé při cestách do lesa dbali na základní bezpečnostní pravidla.

„Je třeba, aby vždy měli u sebe nabitý mobilní telefon, informovali své blízké o tom, kam se chystají a kdy plánují návrat a pokud možno se nerozdělovali. Při pohybu v neznámém prostředí je nutné dbát zvýšené pozornosti při orientaci v terénu. Dodržování těchto zásad může v případě nouze výrazně pomoci k rychlému nalezení pohřešované osoby,“ poznamenal mluvčí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

KVÍZ: Jak znáte Ratibořice a Babiččino údolí ze slavné knihy Boženy Němcové?

Návštěva Babiččina údolí je skoro povinnost.

Romantické údolí podél řeky Úpy, pestré lesy, dole lučiny se starými solitéry, zámek i vesnická stavení. Do Ratibořic svého dětství zasadila spisovatelka Božena Němcová dějiště své novely Babička...

Nezvyklý test ve dvorské zoo. Elitní lezec zkoušel uniknout z výběhu opic

Sedmnáctinásobný mistr republiky v boulderingu a lezení na obtížnost Martin...

Královédvorský Safari park provedl zajímavý test, aby měl jistotu, že z upraveného výběhu primátů neuteče fyzicky zdatný samec šimpanze čego Guis. Z venkovního výběhu se proto pokusil uprchnout český...

Špindlerův Mlýn už ví, kdy otevře propojené tratě za miliardu. Ukázal novou značku

Středisko Špindlerův Mlýn - město i skiareál - mění vizuální identitu. (8. září...

Největší český skiareál a město Špindlerův Mlýn budou vystupovat pod jednotnou vizuální identitou. Tvoří ji nápis Špindlerův Mlýn se zaříznutým písmenem N v prvním slově. Připomíná půdorys otevřených...

Autokemp by jednou mohl být opravdovou rozkoší, říká nový šéf areálu u Rozkoše

Nový plážový bar v Autokempu Rozkoš (červenec 2026)

Autokemp Rozkoš v České Skalici prochází nevídanou proměnou. V zařízení, které mělo pověst socialistického skanzenu, kde se zastavil čas, investovali do oprav, nového plážového baru s písečnou pláží,...

Seniorka bez mobilu se ztratila na houbách, za tmy ji hledal vrtulník s termovizí

Po ztracené houbařce pátral vrtulník s termovizí

Seniorka se ve čtvrtek ztratila při houbaření na Trutnovsku. Napřed ji hledal v lese u Bohuslavic její partner a pak i přivolaný příbuzný, ale marně. Do akce tak vyrazila řada policejních hlídek,...

14. září 2026  15:26

Osmiletý distanc pro Sedmáka. Hradecký manažer pyká za sázení a manipulaci

Hrající manažer hradeckého klubu Peter Sedmák zakončuje na koš Polabí.

Peter Sedmák, sportovní manažer a člen představenstva basketbalového Hradce Králové, dostal od mezinárodní federace FIBA osmiletý zákaz činnosti. Organizace na oficiálním webu uvedla, že bývalého...

14. září 2026  14:51

Dvůr má mláďata největšího afrického hada, krajta písmenková dokáže sníst gazelu

Mláďata krajty písmenkové se vylíhla v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem....

Deset mláďat krajty písmenkové se narodilo v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem. Jde o největší hady Afriky, kteří v dospělosti mohou dosáhnout délky kolem 7,5 metru. Na světě žije v zoologických...

14. září 2026  9:13

Cyklistický pohár počtvrté pro Zahálku. Je to triumf na rozloučenou

Matěj Zahálka z hradecké stáje Kasper Crypto4me se raduje ze čtvrtého triumfu v...

O vítězství v domácím závodě cyklisté hradecké stáje Kasper Crypto4me v poslední části Českého poháru silničářů sice přišli, přesto mohli nakonec slavit. Celý seriál totiž ovládl jejich jezdec Matěj...

14. září 2026  8:09

Zlín - Hradec Kr. 1:2, změna trenéra nepomohla. Obrat vystřelil Slončík

Sestřih zápasu
Tomáš Čvančara (Hradec Králové) slaví se spoluhráči vyrovnávací gól na 1:1 v...

Fotbalisté Hradce Králové zvítězili v 8. kole Chance Ligy na hřišti Zlína 2:1. Domácí sice šli do vedení v osmé minutě zásluhou Machalíka, jenže Hradec srovnal v nastavení první půle a hned ve 46....

13. září 2026,  aktualizováno  17:27

Písničkářku inspiruje bouře, ticho i lidé z vlaku. Muziku poslouchá u koní

Písničkářka Lucie Dlabolová

Z alba Lucidní snění je už na první poslech cítit přesně to, co o něm protagonistka Lucie Dlabolová říká: Písně nesoucí melancholii i jemnou poťouchlost vznikaly „za kamny v závějích sněhu“ s...

13. září 2026  7:58

KVÍZ: Jak znáte Ratibořice a Babiččino údolí ze slavné knihy Boženy Němcové?

Návštěva Babiččina údolí je skoro povinnost.

Romantické údolí podél řeky Úpy, pestré lesy, dole lučiny se starými solitéry, zámek i vesnická stavení. Do Ratibořic svého dětství zasadila spisovatelka Božena Němcová dějiště své novely Babička...

vydáno 13. září 2026

Autokemp by jednou mohl být opravdovou rozkoší, říká nový šéf areálu u Rozkoše

Nový plážový bar v Autokempu Rozkoš (červenec 2026)

Autokemp Rozkoš v České Skalici prochází nevídanou proměnou. V zařízení, které mělo pověst socialistického skanzenu, kde se zastavil čas, investovali do oprav, nového plážového baru s písečnou pláží,...

12. září 2026  7:09

Rozhledna Milíř v hradeckých lesích opět otevírá, dřevo vyměnili za ocel

Nová ocelová vyhlídková plošina na rozhledně Milíř ve Vysoké nad Labem.

Od soboty 12. září se turisté znovu podívají na rozhlednu Milíř ve Vysoké nad Labem na Královéhradecku. Už před pěti lety stavbu sužovaly patálie s hnilobou a strakapoudy, kvůli nimž se měnily...

11. září 2026  15:05

Královéhradecký kraj rozšiřuje péči o seniory. Kde vznikají nová lůžka

Ve spolupráci
Nové komunitní bydlení v areálu Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v...

Královéhradecký kraj v posledních letech investuje stovky milionů korun do rozvoje sociálních služeb. Modernizuje stávající zařízení, rozšiřuje jejich kapacity a podporuje také pomoc, díky níž mohou...

11. září 2026  15:02

Zaplaťte 322 milionů, žádá developer město. Viní ho ze zpoždění projektu

Lokalita v hradeckých Kuklenách, kde se pod zemí nacházejí pravěké rondely.

Téměř 322 milionů korun chce po Hradci Králové v předžalobní výzvě společnost Endeta, která už roky připravuje stavbu obchodní zóny Nová Zelená poblíž dálnice D11 v městské čtvrti Kukleny. Město...

11. září 2026  13:58

Hana podle Mornštajnové se vrací na hradecké jeviště, zájem je opět velký

V titulní roli se představuje nová posila královéhradeckého souboru Lucie...

První divadelní adaptace knižního bestselleru Hana autorky Aleny Mornštajnové se po roce vrací do Hradce Králové. Obnovená premiéra se uskuteční v sobotu 12. září od 19 hodin ve Studiu Beseda....

11. září 2026  10:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet