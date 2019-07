Babi, potřebuju peníze. Falešní vnuci posílají pro lup skutečné taxikáře

„Ahoj babi, tady tvůj vnuk. Sedím u právníka a potřebuji peníze. Hned zítra ti to vrátím,“ říká do telefonu muž. Předstírá, že je příbuzný.

Osvědčenou metodu, jak napálit seniory a dostat z nich velké obnosy, už zná dnes každý. Aby se zloděj vyhnul tomu, že falešného vnuka nebo vnučku senior pozná, řekne mu, že si pro peníze přijede kamarád.

V poslední době přitvrdily zejména organizované gangy zlodějů z Polska s českými pomocníky, kteří obstarávají telefonování.

Nejenže podle policie takových případů přibývá, ale mění se metody. Poláci mají podle informací MF DNES kromě českých „navolávačů“ další nové komplice.

Pro peníze totiž volající pošle skutečného zaměstnance taxislužby z dané lokality, který ani nemusí vědět, že jde o „levárnu“. Peníze skutečně vyzvedne a odveze. Sraz s podvodníkem je třeba až v Polsku, předávka je vyřízená a gang mizí.

Loni údajně policie po celé zemi vyšetřovala necelých 150 případů, kdy byl komplicem polsko-českých zlodějů skutečný řidič taxislužby. Letos už jich je za půl roku skoro sto. Navíc řada činů se k policii ani nedostane, často si senioři vůbec neuvědomí, že se stali terčem útoku, nebo se za to před rodinou stydí.

Seniorka nepoznala vnuka po hlase. Muž tvrdil, že má angínu

O své úspory přišla tímto způsobem už před dvěma lety i třiasedmdesátiletá žena z Hradce Králové. V říjnu 2017 jí krátce po poledni zazvonila pevná linka: „Ahoj babi, víš, kdo volá?“

„Právě to je moment, kdy pachatelé zneužijí horšího sluchu seniorek a začnou s nimi manipulovat,“ říká vyšetřovatel Petr Drahoňovský z hradecké policie, který se specializuje na majetkovou trestnou činnost.

Hlas sice ženě připadal neznámý, ale muž tvrdil, že má angínu. „Říkal mi, že nemá mobil, že je u právníka a stala se mu nepříjemná věc. Z účtu mu prý zmizely peníze a on potřeboval něco splatit,“ popsala policistům důvěřivá seniorka.

Volajícímu nabídla dvacet tisíc, které měla doma. Jemu to však bylo málo a chtěl alespoň 400 tisíc korun. Naléhal na ni, že po ní nikdy nic nechtěl.

„Zkouší, kolik by mohla dotyčná dát. Začnou na statisícové sumě a pak snižují. Setkali jsme se s případy, kdy se zastaví na desítkách tisíc. Tedy na částce, kterou mají babičky doma ušetřenou třeba na pohřeb,“ říká kriminalista.

Hradecká důchodkyně nátlaku podlehla. Podvodníkovi řekla i číslo na mobil a ten ji po celou dobu kontroloval. „Skupina volá především na pevné linky. Nestává se, že by důchodce oslovovala rovnou přes mobil. Důvod je, že kontakt na pevnou linku je snadněji dohledatelný,“ poznamenává Drahoňovský. V telefonních seznamech je vodítkem třeba křestní jméno, které se hojně používalo v určité generaci.

Naskládala do tašky 380 tisíc. Podvodník ji kontroloval mobilem

Žena z Hradce se podle instrukcí vydala na poštu, kde jí však pošťačka řekla, že pro takovou sumu musí na hlavní pobočku. Ani tam nepochodila, protože měla prošlou platební kartu a nemohla peníze vybrat. Se zlodějem byla stále ve spojení. Seniorka mu řekla, že si na poštu vzala starou kartu a novou nechala doma.

Muž v telefonu jí poradil, ať si vezme taxík a pro správnou kartu si sjede domů. Žena naivně ve snaze pomoci vnukovi skutečně pro kartu zajela a peníze na poště vybrala. Zanedlouho se jí opět rozezněl telefon: „Nemůžu si pro peníze dojet sám, pošlu kolegu pana Nováka, kterému peníze vydáš.“

Pan Novák, ve skutečnosti taxikář, se skutečně do několika minut objevil přede dveřmi. Ač si nebyla seniorka jistá, do tašky mu naskládala 380 tisíc.

Taxikářů se podílí až pět najednou. Jedna obálka bývá pro ně

Podle informací MF DNES to mají gangy podvodníků promyšlené. Senior dostane instrukce, že má peníze rozdělit do dvou obálek. Do jedné vloží třeba šest tisíc a do druhé zbytek. Obálka s menší částkou je odměna pro taxikáře.

Organizované polské skupiny operují především v hraničních oblastech, zejména v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji. Jenže díky taxikářům se gang údajně dostává i do dalších částí republiky. V Česku mají pár lidí, kteří jim pomáhají s telefonováním. Ostatní zařizují polští kolegové.

Síť je propletená, ale promyšlená. Podvodníci si objednají taxikáře, který dostane instrukce, kam má zajet a co má vyzvednout.

Taxikář peníze vyzvedne třeba v Hradci Králové a jede do Trutnova, kde lup předá dalšímu kolegovi. Ten se blíží k hranicím a například až čtvrtý nebo pátý taxikář předává v Polsku obálky organizátorovi. Tím zametají stopy.

Asociace taxikářů trend potvrzuje. Je to na lidskosti každého

Účast taxikářů na obelhávání a nestydatém okrádání seniorů připouští i Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT).

„Víme o tom. V minulém roce jsme se snažili mezi kolegy dostat informaci, aby v případě, že mají podezření na takovou věc, informovali policii. Pamatuji si, že jeden náš kolega z Karlovarska balíček s penězi převážel a hned to oznámil na policii. Bohužel je na každém jednotlivém taxikáři, jestli se zachová lidsky. Prostě se to děje, to nemůžu lhát,“ uvedla mluvčí asociace Karolína Venclová.

Dopátrat se až k hlavním členům podobných gangů není pro kriminalisty snadné. Policie se zatím k těmto případům nechce příliš vyjadřovat. „Z operativně taktického hlediska nemůžeme říci více. Jsme v kontaktu se zahraničními kolegy i Europolem,“ podotýká kriminalista.

Na dopadení zločineckých polsko-českých gangů policie vytvořila několik mezinárodních týmů. „Když už důchodci peníze podvodníkovi předají, potřebovali bychom, aby se nám ozvali ihned, jak se to stane. Jenže to oni často nedělají, a to je problém,“ líčí policista Drahoňovský.

Senioři jsou snadná kořist. Ministerstvo ale úpravu nechce

V případě dopadení hrozí pachatelům za podvod až pět let za mřížemi. Podle zkušeného vyšetřovatele by ale měly být tresty tvrdší. Na seniory by měl zákon podle něj nahlížet stejně jako na nezletilé.

„Stejně jako děti jsou snadná kořist, proto je podle mě na místě, aby zákon jasně říkal, že při spáchání podvodu na seniorovi starším třeba sedmdesáti let bude pachateli hrozit trest citelně přísný, nikoliv maximálně do pěti let,“ prohlašuje.

Ministerstvo spravedlnosti novelizaci zákona nechystá. „Spáchání trestné činnosti na seniorech, například situace, když je zneužita jejich důvěřivost, lze určitě považovat za zvlášť zavrženíhodnou pohnutku, která je přitěžující okolností. Avšak novela trestního zákoníku se aktuálně neplánuje,“ uvádí mluvčí ministerstva spravedlnosti Andrea Šlechtová.

Podle ní by zvýšení trestních sazeb samo o sobě nezajistilo, že dojde k poklesu této trestné činnosti. Větší pozornost by podle ministerstva měla být věnována prevenci a práci policie. „Aby pachatelé byli včas dopadeni a byl shromážděn dostatek důkazů, které povedou k jejich stíhání a potrestání,“ říká Šlechtová.

Hradecký policista namítá, že senior může mít z takového zážitku značné trauma. „Pak se bojí být doma sami nebo otevírat dveře. Snažíme na důchodce apelovat, kde to jen jde. To samé na jejich příbuzné, aby jim to stále vysvětlovali,“ dodává kriminalista.