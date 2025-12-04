Muž si chtěl přivydělat recenzemi hotelů, podvodník ho obral o 2,5 milionu

Čtyřiačtyřicetiletý muž z Rychnovska podlehl až příliš lákavé nabídce na online brigádu, za níž se skrýval podvodník. Muž začal psát z domova recenze na hotely a skutečně nejdřív inkasoval provize. V dalším měsíci si už ale podvodník k tomu, aby vyplatil další peníze, kladl podmínky, kvůli nimž muž přišel o téměř 2,5 milionu korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Poškozený muž se obrátil na rychnovské policisty ve středu.

Za psaní recenzí dostával první měsíc pravidelné provize v eurech na kryptoměnový účet.

„Další výplata provizí již ale byla podmíněna dosažením určité hranice, kterou měl poškozený dorovnávat do kryptopeněženky z vlastních zdrojů. Hranice pro výplatu provize však neustále podvodník navyšoval, a tak během tří měsíců poškozený odeslal celkem 100 tisíc eur. Díky zaslaným vlastním finančním prostředkům tak poškozený dosáhl na hranici k výplatě slibované provize, žádné finance však dosud neobdržel,“ uvedla mluvčí rychnovské policie Andrea Muzikantová.

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, neznámému pachateli hrozí trest až osm let vězení.

Kyberšmejdi obrali neziskovou organizaci o miliony, v nouzi vyhlásila sbírku

Policie zaznamenává nárůst podobných podvodů. Podvodníci využívají psychický nátlak kvůli údajné záchraně peněz nebo nabízejí rychlý zisk.

„Odmítejte nabídky práce, zejména pokud slibují vysoký zisk za minimální úsilí. Nikdy neposílejte vlastní peníze za účelem ‚odblokování‘ čehokoliv. Nedůvěřujte anonymním kontaktům na sociálních sítích,“ radí mluvčí.

