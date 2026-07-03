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Za zfušovaný nátěr chtěla partička připlatit, po nátlaku jim senior dal tisíce navíc

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  10:30

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Řemeslníci natřeli seniorovi střechu, policie řeší podezření na podvod. | foto: Policie ČR

Hradečtí policisté varují před pochybnými řemeslníky, kteří cílí na seniory. Momentálně se zabývají podezřením na podvod, kdy si čtveřice mužů dohodla se seniorem v Hradci Králové, že mu natřou střechu. Dodatečně však požadovali vyšší sumu a přiměli majitele k výběru v bance. Odvedená práce přitom byla nekvalitní.

V polovině května parta oslovila staršího majitele domu s nabídkou nátěru střechy. Podle policie patrně zneužili jeho důvěřivosti a vysokého věku.

„Cena byla předem stanovena na částku za metr čtvereční, po dokončení prací však muži poškozenému oznámili konečnou cenu ve výši 125 tisíc korun, která zcela neodpovídala původní dohodě,“ popsala mluvčí hradecké policie Martina Jandová.

Řemeslníci natřeli seniorovi střechu, policie řeší podezření na podvod.

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„Jeden z mužů následně na poškozeného vyvinul psychický nátlak, využil jeho pokročilého věku i zdravotního stavu a přiměl ho k výběru hotovosti v bance, kam ho sám odvezl. Poškozený nakonec předal většinu požadované částky,“ uvedla.

Poté se ukázalo, že práce byla provedena nekvalitně a neodborně, tedy senior byl uveden v omyl. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod. Pachatelům hrozí trest vězení od jednoho roku do pěti let.

Kriminalisté odhadují, že poškozených stejnou skupinou může být víc. „Policisté proto žádají všechny občany, kteří se mohli setkat s podobným jednáním, aby se obrátili na obvodní oddělení Policie ČR Hradec Králové III na telefon 974527701. Stejně tak ať se přihlásí i případní svědci, kteří si všimli podezřelého chování těchto osob v okolí rodinných domů,“ požádala mluvčí.

Slovenský přízvuk i značka na autě

Podezřelými jsou čtyři muži přibližně ve věku 20 až 45 let, střední postavy. Vystupovali jako pracovníci nabízející řemeslné práce, zejména nátěry střech. Působili organizovaně – tři z nich pracovali na střeše, jeden zůstával dole a komunikoval s majiteli.

Podvodníci vnutili muži výměnu okapů, po hodině a půl práce si řekli o sto tisíc

Podle dosavadních poznatků hovořili se slovenským přízvukem. Pohybovali se osobním vozidlem Hyundai, modré barvy se slovenskou registrační značkou.

„Policisté apelují zejména na seniory, aby byli při podobných nabídkách obezřetní, nepodléhali nátlaku a vždy si předem ověřili cenu i důvěryhodnost osob,“ doporučila mluvčí.

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