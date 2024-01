Opilý řidič ujel od nehody. Jak jsem se dostal do policejního auta, divil se

Silně opilý řidič na Náchodsku předjížděl zprava a boural do stromu podél silnice, přesto dál pokračoval v jízdě. Policisté ho díky svědkům zastihli v nedalekém autokempu, a protože odmítal spolupracovat, spoutali ho a posadili do policejního auta. Nadýchal přes dvě promile a vzápětí se divil, jak se do policejního auta dostal.