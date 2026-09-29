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Zdrogovaný muž skočil do cizího auta a vyhnal řidičku. Při ujíždění naboural policisty

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  14:27
Obvinění z loupeže a vydírání čelí pětatřicetiletý muž, který podle policie na sjezdu z dálnice D11 u Hradce Králové bez pozvání nastoupil do vozu a řidičku výhružně žádal o odvoz do Prahy. Žena poslechla, o něco později ji donutil vystoupit a s autem asi za 400 tisíc korun ujížděl pryč. Policisté ho dostihli, muž jim naboural do vozu.

KRIMI

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Podle zjištění policie muž přistoupil v neděli 20. září odpoledne na sjezdu z dálnice D11 k osobnímu autu, jehož řidička zastavila před kruhovým objezdem. Otevřel dveře a pod pohrůžkami násilí se dožadoval odvozu do Prahy.

I když žena odmítala, nastoupil k ní do auta a dokola na ni křičel, že musí jet směrem na Prahu, a stále vyhrožoval.

„Řidička se obávala o svůj život a zdraví, proto změnila směr jízdy tak, jak po ní požadoval. Po ujetí několika metrů se muž zmocnil vozidla a řidičce měl přikazovat, aby zastavila. Ženu pod opětovnými pohrůžkami násilí donutil z vozidla vystoupit a následně s ním odjel po dálnici D11 směrem na Prahu,“ popsala mluvčí hradecké policie Martina Jandová.

Věci však nabraly spád po telefonátu na tísňovou linku 158. Policisté začali po autu pátrat a vzápětí jej pronásledovali na dálnici. Muž však na jejich výzvy k zastavení nereagoval a ujížděl dál.

„Během pronásledování nedodržel bezpečnou vzdálenost za služebním vozidlem Policie České republiky se zapnutými výstražnými světly a nápisem STOP POLICIE a narazil do jeho zadní části. Při nehodě utrpěla lehké zranění policistka ze služebního vozu, která byla převezena na vyšetření do nemocnice,“ řekla mluvčí.

Zdrogovaný muž jel 170 km/h, vytlačoval auta a ohrozil chodkyni. Skončil ve vazbě

Policisté muže vzápětí zadrželi. Orientační test na návykové látky vykázal pozitivní výsledek na dvě zakázané látky, následné odborné vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu však muž odmítl.

Ukázalo se, že muž měl dlouhodobě blokované řidičské oprávnění a za volant usednout nesměl. V minulosti byl soudně trestán a koncem června letošního roku mu soud uložil podmíněný trest odnětí svobody se zkušební dobou do roku 2028.

„Vzhledem k okolnostem případu a trestní minulosti obviněného byl podán návrh na jeho vzetí do vazby, kterému soudce vyhověl,“ uvedla mluvčí. Za zvlášť závažný zločin loupeže a zločin vydírání hrozí muži až deset let vězení.

Muž vlezl řidičce do auta poblíž D11 na úrovni hradecké Koutníkovy ulice, policisté ho zadrželi na 62. kilometru dálnice.

Muž vlezl řidičce do auta poblíž D11 na úrovni hradecké Koutníkovy ulice, policisté ho zadrželi na 62. kilometru dálnice.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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