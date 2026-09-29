Zdrogovaný muž skočil do cizího auta a vyhnal řidičku. Při ujíždění naboural policisty

Podle zjištění policie muž přistoupil v neděli 20. září odpoledne na sjezdu z dálnice D11 k osobnímu autu, jehož řidička zastavila před kruhovým objezdem. Otevřel dveře a pod pohrůžkami násilí se dožadoval odvozu do Prahy.
I když žena odmítala, nastoupil k ní do auta a dokola na ni křičel, že musí jet směrem na Prahu, a stále vyhrožoval.
„Řidička se obávala o svůj život a zdraví, proto změnila směr jízdy tak, jak po ní požadoval. Po ujetí několika metrů se muž zmocnil vozidla a řidičce měl přikazovat, aby zastavila. Ženu pod opětovnými pohrůžkami násilí donutil z vozidla vystoupit a následně s ním odjel po dálnici D11 směrem na Prahu,“ popsala mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
Věci však nabraly spád po telefonátu na tísňovou linku 158. Policisté začali po autu pátrat a vzápětí jej pronásledovali na dálnici. Muž však na jejich výzvy k zastavení nereagoval a ujížděl dál.
„Během pronásledování nedodržel bezpečnou vzdálenost za služebním vozidlem Policie České republiky se zapnutými výstražnými světly a nápisem STOP POLICIE a narazil do jeho zadní části. Při nehodě utrpěla lehké zranění policistka ze služebního vozu, která byla převezena na vyšetření do nemocnice,“ řekla mluvčí.
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Policisté muže vzápětí zadrželi. Orientační test na návykové látky vykázal pozitivní výsledek na dvě zakázané látky, následné odborné vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu však muž odmítl.
Ukázalo se, že muž měl dlouhodobě blokované řidičské oprávnění a za volant usednout nesměl. V minulosti byl soudně trestán a koncem června letošního roku mu soud uložil podmíněný trest odnětí svobody se zkušební dobou do roku 2028.
„Vzhledem k okolnostem případu a trestní minulosti obviněného byl podán návrh na jeho vzetí do vazby, kterému soudce vyhověl,“ uvedla mluvčí. Za zvlášť závažný zločin loupeže a zločin vydírání hrozí muži až deset let vězení.
Muž vlezl řidičce do auta poblíž D11 na úrovni hradecké Koutníkovy ulice, policisté ho zadrželi na 62. kilometru dálnice.
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