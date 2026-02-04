Zloděj věděl o úkrytu klíčů, majiteli z domu nadvakrát ukradl půl milionu

Kriminalisté v Jičíně v prosinci začali stíhat muže za opakované krádeže a porušování domovní svobody.
Policisté ho podle dosavadních zjištění podezírají, že loni na konci září bez vědomí majitele vstoupil na oplocený pozemek rodinného domu v jedné z obcí na Jičínsku.
„Využil skutečnosti, že znal místo, kde majitel ukrýval klíče, dům si odemkl, prohledal a odcizil téměř 470 tisíc korun. Poté dům opět uzamkl a klíče vrátil na původní místo. Stejného jednání se měl dopustit i v listopadu, kdy odcizil dalších téměř 25 tisíc,“ uvedl mluvčí jičínské policie Martin Stránský.
V uplynulých dnech kriminalisté rozšířili trestní stíhání o další tři skutky. Muže podezřívají, že ke konci minulého roku znovu vstoupil na stejný pozemek, přičemž už věděl, že je stíhaný. Majitel ho však vyrušil ještě před vstupem do domu a vyzval ho, ať odejde.
Totéž zkoušel také na začátku letošního roku, do domu se však nedostal, a tak místo opustil.
„V posledním případě měl v průběhu ledna vstoupit na pozemek dalšího domu na Jičínsku, kde hledal možné úkryty klíčů, aby si zjednal vstup do domu, žádné klíče však nenašel a z místa odešel,“ popsal mluvčí závěrečný z případů.
Muž je obviněn z přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Hrozí mu trest až pět let vězení. Kriminalisté se případem dál zabývají.