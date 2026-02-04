Zloděj věděl o úkrytu klíčů, majiteli z domu nadvakrát ukradl půl milionu

Autor:
  15:01
Čtyřiadvacetiletý muž z Jičínska patrně opakovaně chodil bez pozvání do cizího domu a kradl v něm. Podle kriminalistů využil toho, že znal místo, kam majitel ukrývá klíče. Na pozemek a do domu se vracel, majiteli zmizelo bezmála 500 tisíc korun. Klíče hledal i u jiného domu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Kriminalisté v Jičíně v prosinci začali stíhat muže za opakované krádeže a porušování domovní svobody.

Policisté ho podle dosavadních zjištění podezírají, že loni na konci září bez vědomí majitele vstoupil na oplocený pozemek rodinného domu v jedné z obcí na Jičínsku.

„Využil skutečnosti, že znal místo, kde majitel ukrýval klíče, dům si odemkl, prohledal a odcizil téměř 470 tisíc korun. Poté dům opět uzamkl a klíče vrátil na původní místo. Stejného jednání se měl dopustit i v listopadu, kdy odcizil dalších téměř 25 tisíc,“ uvedl mluvčí jičínské policie Martin Stránský.

Zloděj při noční krádeži omylem spustil zvon, do kostela vrazil probuzený soused

V uplynulých dnech kriminalisté rozšířili trestní stíhání o další tři skutky. Muže podezřívají, že ke konci minulého roku znovu vstoupil na stejný pozemek, přičemž už věděl, že je stíhaný. Majitel ho však vyrušil ještě před vstupem do domu a vyzval ho, ať odejde.

Totéž zkoušel také na začátku letošního roku, do domu se však nedostal, a tak místo opustil.

„V posledním případě měl v průběhu ledna vstoupit na pozemek dalšího domu na Jičínsku, kde hledal možné úkryty klíčů, aby si zjednal vstup do domu, žádné klíče však nenašel a z místa odešel,“ popsal mluvčí závěrečný z případů.

Muž je obviněn z přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Hrozí mu trest až pět let vězení. Kriminalisté se případem dál zabývají.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Poklad ze Zvičiny na Trutnovsku je zlatý. Cena mincí a šperků jde do milionů

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Mimořádný poklad, který před rokem našli dva turisté na úbočí vrchu Zvičina u Dvora Králové nad Labem, je podle Puncovního úřadu skutečně zlatý. Depot zlatých předmětů obsahuje 598 mincí a více než...

Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval

Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural

Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

OBRAZEM: Krásy ledopádu a přírody v Labském dole přitahují lezce z celé země

Ledopád v Labském dole v Krkonoších.

Lezecká sezona na ledopádu v Labském dole je v plném proudu. Ráj pro lezce leží na ikonickém místě, kam se lze v tuto dobu dostat ze Špindlerova Mlýna ideálně na skialpech nebo na běžkách....

Chlapec je po úrazu v Krkonoších dál ve vážném stavu, svědci srážku vylučují

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)

Mladý lyžař, vážně zraněný minulou středu na sjezdovce v Krkonoších, si pravděpodobně způsobil úraz sám. Po nehodě na Pomezních Boudách se v médiích spekulovalo, že dítě skončilo v lese po srážce s...

Místo smažáku příběh Sněžky. Bistro na lanovce v Peci čeká proměna

Premium
Výhled od Horních Míseček na Sněžku

Velkou proměnou projde vstup do dolní stanice lanovky na nejvyšší českou horu. Na místě původního bistra vznikne expozice věnovaná příběhu nejvyšší české hory. Informační panely představí...

4. února 2026

OBRAZEM: Krásy ledopádu a přírody v Labském dole přitahují lezce z celé země

Ledopád v Labském dole v Krkonoších.

Lezecká sezona na ledopádu v Labském dole je v plném proudu. Ráj pro lezce leží na ikonickém místě, kam se lze v tuto dobu dostat ze Špindlerova Mlýna ideálně na skialpech nebo na běžkách....

4. února 2026  5:30

Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval

Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural

Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky...

3. února 2026  14:56,  aktualizováno  16:28

Domov seniorů vybuduje místo města investor, Hradec mu prodá pozemky

Nový domov pro seniory na Sychrově

Obrovskou poptávku po místech v domovech pro seniory v Hradci Králové má uspokojit soukromý projekt. V okrajové části Slatina vznikne do roku 2030 zařízení pro seniory s kapacitou asi 150 lůžek....

3. února 2026  12:30

Řidič autobusu v Hradci Králové naboural pět aut, patrně měl zdravotní potíže

Nehoda linkového autobusu a pěti osobních vozidel v Hradci Králové (2. února...

Řidič linkového autobusu v pondělí před 17:30 v Hradci Králové v ulici Víta Nejedlého naboural do pěti osobních aut. Zřejmě měl zdravotní indispozici.

2. února 2026  18:26

Bezdomovci jim sloužili jen za stravu a nuzný nocleh, soudí otce se synem

Dvojice mužů se u hradeckého krajského soudu zodpovídá z obchodování s lidmi...

Z obchodování s lidmi se u Krajského soudu v Hradci Králové zodpovídají otec a syn Bradáčovi z Jičínska. Podle spisu nejméně od roku 2017 do března 2025 systematicky zneužívali pět sociálně slabých...

2. února 2026  16:14

Na čtyřproudovce do Pardubic je 32 děr, silničáři použijí mikrovlnnou technologii

Oprava výtluků na silnici I/37 v úseku mezi Opatovicemi nad Labem a Pardubicemi...

V silných mrazech čtyřproudovka vedoucí z Hradce Králové do Pardubic kolem opatovické elektrárny neobstála. Podél krajnice silnice I/37 ve směru na Pardubice se na úseku dlouhém dva kilometry...

2. února 2026  16:06

Potravinová banka pomáhá potřebným už deset let, ochota dárců roste

Příprava balíčků pro lidi v nouzi v Potravinové bance v Hradci Králové.

Osamělí důchodci, samoživitelé nebo rodiny v nouzi. Ti, kteří mají hluboko do kapsy a jsou ohroženi potravinovou chudobou, mohou už 10 let získat pomoc od potravinové banky, kterou v Hradci Králové...

2. února 2026  11:55

Přehrada i kostel. Dronem skenují ikonické stavby, pak tisknou model

Lukáš Malý (vpravo) s Otou Černým ze Dvora Králové nad Labem se věnují...

Jeden je expert na výpočetní techniku, druhý architekt a středoškolský pedagog. Svedl je dohromady zájem o dronové snímkování či o vytváření a tisknutí modelů významných staveb. Lukáš Malý s Otou...

1. února 2026  14:23

Po sjezdovce chodili jako mravenci, teď vlekaři zasněžování řídí počítačem ze židle

Premium
Sněžná děla vstřikují vodu do proudu studeného vzduchu. Na vrcholu Černé hory...

Minulostí je pohyb po svahu i ruční ovládání. Všechny úkony při práci s nejmodernějšími typy zasněžování již dělají technici v kanceláři na počítači nebo na telefonu. Jak velkou proměnou obor u nás...

31. ledna 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Olomouc - Hradec Kr. 1:0, vítězný vstup do jara, jediný gól dal po pauze Kliment

Hradec Králové inkasuje gól v utkání s Olomoucí.

Olomoučtí fotbalisté v prvním jarním utkání přerušili sérii pěti soutěžních porážek, kterými zakončili podzimní část. Ve 20. kole Chance Ligy porazili doma Hradec Králové díky brance útočníka Jana...

31. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  17:36

Na Jičínsku se konal tuningový sraz. Opilý řidič projel obcí stokilometrovou rychlostí

Sraz tuningových aut CarMeet-Mrdakamo v zóně Depo 2015 v Plzni. (26. srpna 2023)

Na tuningovém srazu v Jičíně, který se konal v pátek, policie rozdala pokuty za více než 30 přestupků v hodnotě 60 tisíc korun. Jeden z účastníků jel jednou z obcí na Jičínsku rychlostí přes 100...

31. ledna 2026  13:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.