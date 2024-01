Šéf kriminálky zemřel čtvrtý den v civilu. Čelil nátlaku, tvrdí policejní exprezident

Bývalý policejní prezident Jan Švejdar sdílel parte Jiřího Karáska, který zemřel náhle 4. ledna 2024.

Čtyřiapadesátiletý policista šéfoval hradecké kriminálce jedenáct let, v roce 2016 hradecké ředitelství dočasně i vedl po odchodu Martina Červíčka, k 31. prosinci však Karásek pozici náměstka opustil.

„Zažili jsme spolu spoustu hezkých, ale i krutých chvil. Proto jsme k sobě měli hodně blízko. A proto od něho vím, jakému nátlaku byl v práci vystaven. Vím od něj každé slovo, které mu bylo po příchodu nového ředitele řečeno s cílem se ho zbavit. Jirka neodešel dobrovolně, byl donucen. Důvod? Přátelství se mnou, křivdy z minulosti. Jiný důvod mu nesdělili,“ napsal Švejdar, který po nástupu současné vlády odešel v březnu 2022 do civilu.

O Jiřím Karáskovi mluvil jako o důsledném, apolitickém, poctivém a spravedlivém policistovi, což pod jeho příspěvkem potvrzovali i další kriminalistovi známí.

„Pracoval jsem pod ním, ale hlavně to byl velký kamarád. Byl POLICISTOU tělem i duší. Po nástupu ředitele v HK jsem se s Jirkou několikrát sešel. Sám přiznal, že je to je velký tlak, ale buďto to půjde, anebo ne, v koutku duše věřil, že to půjde. Nešlo to. Koncem roku, když jsem se byl s Jirkou rozloučit, řekl, ´musel jsem odejít, i když nechci, ale odejdu se ctí, i když jsem si svůj odchod od policie, představoval důstojněji´. Poslední slova se slzami v očích,“ popsal Zdeněk Friml.

Také redaktor České televize Vlastimil Weiner na sítích zmiňoval, že s Karáskem o vynuceném odchodu mluvil.

Skonu kamaráda i jeho nedobrovolného odchodu ze sboru litoval na sítích už den po jeho smrti bývalý policista Robert Šlachta, který odešel do civilu v roce 2016: „Znovu apeluji na vedení policie i ministerstva vnitra, aby nedocházelo k odchodům zkušených a kvalitních policistů jako byl Jirka. Jen v posledních letech to byla celá řada osobností.“

Na policistu zavzpomínali na sítích i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a starosta Náchoda Jan Birke (oba SOCDEM).

Policie děkovala kriminalistovi den před smrtí

Krajský policejní ředitel Petr Sehnoutka přitom v tiskové zprávě ze 3. ledna 2024 Karáskovi den před smrtí děkoval za jeho práci.

„Služba kriminální policie a vyšetřování dosahovala pod vedením plk. Mgr. Jiřího Karáska, MBA, dlouhodobě dobrých výsledků. Kriminalisté si v kraji poradili s mnoha náročnými případy. Děkuji plukovníku Karáskovi za práci, kterou pro Policii ČR odvedl a do další životní etapy mu přeji mnoho štěstí a úspěchů,“ uvedl Petr Sehnoutka, jenž od ledna pověřil zastupováním ve funkci náměstka Ladislava Tomáška z územního odboru Pardubice.

Na úmrtí policisty upozornil web Neovlivní.cz, v pondělí ráno vydal své prohlášení k Švejdarovým výrokům i krajský policejní ředitel Sehnoutka.

„Rozumím tomu, že bolestná ztráta dlouholetého blízkého kamaráda, kolegy a všeobecně respektovaného a oblíbeného profesionála, s sebou nese řadu emocí. Právě z úcty ke člověku, který opustil nás všechny, nebudu na slova Jana Švejdara v tuto chvíli nijak reagovat a minimálně do doby pohřbu nebudu ani mediální výroky, týkající se mé osoby v souvislosti s touto velice nešťastnou událostí, jakkoliv komentovat,“ uvedl Sehnoutka, který nabídl rodině pomoc a kondoloval.

Vedení policie se Švejdarovými výroky na adresu královéhradeckého ředitelství bude zabývat.

„Pan policejní prezident pochopitelně zaznamenal vyjádření Jana Švejdara. V reakci na tato slova mohu sdělit, že pan policejní prezident nechá informace obsažené v prohlášení prověřit Úřadem vnitřní kontroly Policejního prezídia ČR,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) do personálních rozhodnutí uvnitř policie nechce zasahovat:

„Já to důsledně dodržuji. Policejní prezident mě informuje o jmenování nebo odvolání krajských ředitelů, do jeho rozhodnutí ale aktivně nevstupuji. O nižších úrovních řízení nemám přímé informace a považuji to v běžných situacích za správné.“

Podle serveru Novinky.cz postihla Jiřího Karáska plicní embolie, objevila se však i informace o infarktu.

Rodina policisty naplánovala poslední rozloučení na 12. ledna v pardubickém krematoriu.