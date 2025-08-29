Po trávě i v protisměru. Řidič ujížděl policii, pak vyskočil z jedoucího auta

  12:43
Do nebezpečné honičky s policisty se pustil jednačtyřicetiletý řidič na Trutnovsku. Hlídka si ho všimla ve Svobodě nad Úpou, když chvílemi jel krajnicí a jindy v protisměru. Na výzvu nezastavil, naopak přidal plyn. Když ho policisté dostihli, ukázalo se, že je zdrogovaný a vyhýbá se vězení. Už je ve vazební věznici.

Výrazně nebezpečně jedoucího řidiče zaznamenala hlídka před několika dny večer. Když jim ve Svobodě nad Úpou nezastavil, stíhali ho směrem na Mladé Buky.

„Během jízdy policisté řidiče megafonem několikrát vyzývali k zastavení vozidla. Ve dvou případech vytvořily další přivolané policejní hlídky zátaras služebním vozidlem. Muž však zátaras objel přes travnatý porost, druhý pak přes přilehlý chodník,“ popsal mluvčí trutnovské policie Martin Stránský.

Muž ukradl nastartované auto, na útěku před policisty ve tmě spadl do jezírka

Když řidič dorazil do Pilníkova, chtěl odbočit na křižovatce do Starých Buků, jenže tam se právě opravuje most. Z ještě jedoucího auta vyskočil a utíkal přes provizorní lávku. Zakrátko ho policisté doběhli a zadrželi.

„Lustrací jsme zjistili, že muž má dva platné zákazy řízení motorových vozidel a je v pátrání, protože nenastoupil do výkonu trestu za předchozí trestnou činnost. Navíc byl u muže proveden test na omamné a psychotropní látky, který vyšel pozitivně. Muž na výzvu policistů odmítl lékařské ošetření spojené s odběrem biologického materiálu,“ řekl mluvčí.

Muž měl u sebe dva sáčky s bílou krystalickou látkou o celkové hmotnosti téměř 7,5 gramů, o níž tvrdil, že se jedná o pervitin.

Policisté předali muže po dokončení všech administrativních úkonů do vazební věznice. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Muži hrozí až dvouleté vězení. Za odmítnutí lékařského vyšetření mu hrozí pokuta do výše 75 tisíc korun a zákaz řízení až na tři roky.

Policisté se okolnostmi případu dále zabývají.

