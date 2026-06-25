Dálniční policisté změřili ve středu kolem 20:00 rychlost černého vozu značky Audi, které jelo od Hořic na Hradec. Na bezpečném místě pak hlídka řidiče předepsaným způsobem zastavila v katastru Horních Dohalic.
„Policisté s mužem provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem a zadrželi mu řidičský průkaz,“ řekla mluvčí hradecké policie Šárka Pižlová.
Řidiči ve správním řízení hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel od 6 do 18 měsíců.
„Právě ‚rychlost‘ vede k tragickým dopravním nehodám, dbejte dopravního značení a jezděte podle pravidel silničního provozu,“ vyzvala policistka.
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Na dálnici D7 u Chomutova policisté naměřili řidiči v BMW dokonce rychlost 237 km/h.
Na dálnici D11 na Náchodsku v roce 2022 jednašedesátiletý šofér v BMW předjel policejní hlídku, přičemž měl na tachometru 231 km/h. Rok po otevření dálničního úseku u Jaroměře to tehdy bylo nejvíc. Zde je video:
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5. října 2022