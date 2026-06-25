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Řidič se řítil po dálnici D35 rychlostí 236 km/h. Přišel o řidičák, hrozí mu postih

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  12:18

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Na D35 u Horních Dohalic na Královéhradecku jel řidič rychlostí 236 km/h. (24. června 2026) | foto: Policie ČR

Devětadvacetiletého řidiče přistihla policejní hlídka, jak se po dálnici D35 u Hradce Králové řítí rychlostí 236 km/h. Zadržela mu řidičský průkaz. Muži hrozí postih ve správním řízení.

Dálniční policisté změřili ve středu kolem 20:00 rychlost černého vozu značky Audi, které jelo od Hořic na Hradec. Na bezpečném místě pak hlídka řidiče předepsaným způsobem zastavila v katastru Horních Dohalic.

„Policisté s mužem provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem a zadrželi mu řidičský průkaz,“ řekla mluvčí hradecké policie Šárka Pižlová.

Řidiči ve správním řízení hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel od 6 do 18 měsíců.

„Právě ‚rychlost‘ vede k tragickým dopravním nehodám, dbejte dopravního značení a jezděte podle pravidel silničního provozu,“ vyzvala policistka.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Na dálnici D7 u Chomutova policisté naměřili řidiči v BMW dokonce rychlost 237 km/h.

Na dálnici D11 na Náchodsku v roce 2022 jednašedesátiletý šofér v BMW předjel policejní hlídku, přičemž měl na tachometru 231 km/h. Rok po otevření dálničního úseku u Jaroměře to tehdy bylo nejvíc. Zde je video:

5. října 2022

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