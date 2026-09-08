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Cizinec se řítil obcí na Trutnovsku rychlostí 136 km/h, přišel o řidičák. A nebyl sám

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  11:39

Cizinec jel přes Nový Rokytník rychlostí 136 km/h. (8. září 2026) | foto: Policie ČR

Třicetiletý cizinec ve voze Mercedes se v úterý po půlnoci prohnal Novým Rokytníkem na Trutnovsku rychlostí 136 km/h. Přistihla ho policejní hlídka. Muž však odmítl podepsat dokumenty a cokoli komentovat. Policisté mu pak zadrželi řidičský průkaz a musel zaplatit kauci. Další dva šoféři přišli o řidičské průkazy kvůli rychlé jízdě mimo obec.

Nejzávažnější přestupek zaznamenala policejní hlídka na silnici I/37 přímo v obci Nový Rokytník.

„V 00:14 hodin projel kolem měřicího stanoviště ve směru na Kocbeře osobní automobil. Policisté mu naměřili rychlost 136 km/h. Řidič tak překročil povolený limit v obci o 86 km/h,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Karolína Hynková.

Hlídka vůz okamžitě zastavila, ale muž s nimi odmítal jednat. „Vzhledem k tomu, že vymáhání případné uložené pokuty by mohlo být spojeno s nepřiměřenými náklady, policisté mu uložili kauci ve výši 15 tisíc korun, kterou na místě uhradil. Současně mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali pokračovat v jízdě,“ popsala.

Nový Rokytník na I/37 mezi Trutnovem a Jaroměří

Nový Rokytník na I/37 mezi Trutnovem a Jaroměří

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Další přestupky zaznamenali dálniční policisté ze Stříteže také v pondělí. Při kontrole rychlosti na silnici I/37 u Hradce Králové naměřili čtyřiatřicetiletému řidiči vozidla Ford rychlost 146 km/h a o několik hodin později dvacetiletému řidiči Volkswagenu rychlost 153 km/h, přestože je v úseku dovolena maximální rychlost 90 km/h.

„Protože oba řidiči překročili nejvyšší dovolenou rychlost mimo obec o více než 50 km/h, policisté jim na místě zadrželi řidičské průkazy a zakázali další jízdu,“ řekla mluvčí.

Všichni tři řidiči se podrobili dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem. Přestupky policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu, kde řidičům hrozí pokuta až 25 tisíc korun a zákaz činnosti až na 18 měsíců.

„Ať už jde o rychlost 136 km/h v obci nebo více než 150 km/h mimo obec, takové jednání představuje závažné riziko pro všechny účastníky silničního provozu,“ zhodnotila mluvčí. Kontroly dodržování rychlostních limitů budou pokračovat.

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