Chráníme tě, zaplať, vydírali cizinci muže. Na parkovišti na něj vytáhli nůž

Jde o případ z loňského listopadu. Podle dosavadního vyšetřování dva muži ve věku 21 a 30 let zkontaktovali mladšího muže, který na internetu zveřejnil inzerát na práci. Po telefonátech a elektronických zprávách došlo na schůzku na parkovišti u čerpací stanice.
„Na místě poškozeného společně oslovili oba obvinění muži. Po krátké komunikaci na něj začali vyvíjet nátlak, sdělovali mu, že o něm mají informace týkající se jeho práce v České republice, a požadovali po něm zaplacení vysoké částky za údajnou ‚ochranu‘,“ uvedla mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
Nejprve po něm chtěli 100 tisíc korun za takzvanou ochranu neboli „střechu“, kterou jim měl zaplatit zpětně za údajný předchozí rok práce. Pak po něm žádali ještě okamžitou úhradu 40 tisíc.
„Během nátlaku jeden z mužů poškozeného ohrožoval nožem bajonetového typu. Vyhrožovali mu fyzickou újmou v případě, že jejich požadavky nesplní. Podle vyšetřovatelů byly výhrůžky natolik intenzivní, že se poškozený ze strachu o své zdraví podvolil a z nedalekého bankomatu vybral 10 tisíc korun, které obviněným předal. Muži po něm dále požadovali i pravidelné měsíční platby a pod hrozbou násilí ho nutili k dalšímu finančnímu závazku,“ řekla mluvčí.
Muži jsou obviněni ze zločinu vydírání spáchaného ve spolupachatelství. Hrozí jim vězení od 2 do 8 let.