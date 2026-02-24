Chráníme tě, zaplať, vydírali cizinci muže. Na parkovišti na něj vytáhli nůž

Autor:
  9:28
Dvacetiletý cizinec nabízející práci ve stavebnictví se nejspíš stal terčem vyděračů. Dva muži, cizí státní příslušníci, ho podle policie vylákali na benzinku v Hradci Králové a žádali po něm peníze za to, že mu poskytují „ochranu“. Jeden z nich mu dokonce hrozil s nožem v ruce. Už jsou obviněni z vydírání.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jde o případ z loňského listopadu. Podle dosavadního vyšetřování dva muži ve věku 21 a 30 let zkontaktovali mladšího muže, který na internetu zveřejnil inzerát na práci. Po telefonátech a elektronických zprávách došlo na schůzku na parkovišti u čerpací stanice.

„Na místě poškozeného společně oslovili oba obvinění muži. Po krátké komunikaci na něj začali vyvíjet nátlak, sdělovali mu, že o něm mají informace týkající se jeho práce v České republice, a požadovali po něm zaplacení vysoké částky za údajnou ‚ochranu‘,“ uvedla mluvčí hradecké policie Martina Jandová.

Brutální únos. Dvojice věznila oběť v hale, hrozila proudem i kyselinou

Nejprve po něm chtěli 100 tisíc korun za takzvanou ochranu neboli „střechu“, kterou jim měl zaplatit zpětně za údajný předchozí rok práce. Pak po něm žádali ještě okamžitou úhradu 40 tisíc.

„Během nátlaku jeden z mužů poškozeného ohrožoval nožem bajonetového typu. Vyhrožovali mu fyzickou újmou v případě, že jejich požadavky nesplní. Podle vyšetřovatelů byly výhrůžky natolik intenzivní, že se poškozený ze strachu o své zdraví podvolil a z nedalekého bankomatu vybral 10 tisíc korun, které obviněným předal. Muži po něm dále požadovali i pravidelné měsíční platby a pod hrozbou násilí ho nutili k dalšímu finančnímu závazku,“ řekla mluvčí.

Muži jsou obviněni ze zločinu vydírání spáchaného ve spolupachatelství. Hrozí jim vězení od 2 do 8 let.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Už nejsem hranatej, jsem kulatej. Lidi bavil falešný Turek, podobnost překvapila

Jan Hábl jako Filip Turek při setkání v Novém Městě nad Metují (15. února 2026)

Falešný Filip Turek vystoupil v neděli na demonstraci za prezidenta v Novém Městě nad Metují. Za politika se převlékl komeniolog a profesor etické výchovy Jan Hábl. Při svém vystoupení připomněl,...

Přijmeme personál, značka: jen bez drog. Kam dovedla nouze o lidi horské hoteliéry

Premium
Hotel Pecr Deep a parkoviště u kapličky v Peci pod Sněžkou (20. února 2026)

Podnikatelé v Peci pod Sněžkou společně objednávají pivo, teď chtějí koordinovaně nabírat zaměstnance. Důvodem je trend, podle něhož se personální situace v poslední době prudce zhoršuje. O práci na...

Brutální únos. Dvojice věznila oběť v hale, hrozila proudem i kyselinou

Únos a vydírání na Náchodsku

Kriminalisté objasnili brutální únos a vydírání na Náchodsku. Dva muži napadli a unesli mladého muže a drželi ho asi 30 hodin v opuštěných halách. Aby se dostali do jeho telefonu, hrozili mu...

Tvůrce varhan v Rychnově si vytvořil pomník, nešidilo se na dřevě ani kovu

Varhaník Jiří Fuks se stará o rychnovské zámecké varhany z první poloviny 19....

Naprostý unikát skrývá kostel Nejsvětější Trojice na kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Varhany od Georga Spanela jsou posledním exemplářem velkých chrámových nástrojů z první poloviny 19....

Z náklaďáků padal led a autům rozbil čelní skla. Po jednom řidiči pátrá policie

Při nehodě v obci Verdek led padající z náklaďáku zasáhl osobní auto Dacia,...

Dvě nehody zaviněné ledem padajícím z nákladních aut se staly na Jičínsku a Trutnovsku. Ledové projektily zasáhly čelní skla u projíždějících osobních aut, jednomu řidiči kusy skončily až na palubní...

Chráníme tě, zaplať, vydírali cizinci muže. Na parkovišti na něj vytáhli nůž

Ilustrační snímek

Dvacetiletý cizinec nabízející práci ve stavebnictví se nejspíš stal terčem vyděračů. Dva muži, cizí státní příslušníci, ho podle policie vylákali na benzinku v Hradci Králové a žádali po něm peníze...

24. února 2026  9:28

V kafilerii skončí kvůli nákaze 230 tisíc nosnic, škoda může jít do stamilionů

Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky –...

Hasiči zlikvidovali v pondělí v Kosičkách na Hradecku v chovu nakaženém ptačí chřipkou slepice téměř ze dvou hal z pěti. V likvidaci chovu budou pokračovat v úterý. Mrtvá drůbež skončila v asanačním...

23. února 2026  10:05,  aktualizováno  20:32

Na Broumovsku žije rekordních až 27 vlků, ukazuje letošní sčítání

Fotopast zachytila na jaře 2025 sedm vlčat u tůně na Broumovsku.

Na Broumovské vrchovině a okolí mimo Rýchor žije ve třech přeshraničních smečkách 20 až 27 vlků. Jedná se o nejvyšší zjištěný počet vlků v oblasti od zahájení jejich sčítání v roce 2021. Fotopast na...

23. února 2026  14:25

Přijmeme personál, značka: jen bez drog. Kam dovedla nouze o lidi horské hoteliéry

Premium
Hotel Pecr Deep a parkoviště u kapličky v Peci pod Sněžkou (20. února 2026)

Podnikatelé v Peci pod Sněžkou společně objednávají pivo, teď chtějí koordinovaně nabírat zaměstnance. Důvodem je trend, podle něhož se personální situace v poslední době prudce zhoršuje. O práci na...

22. února 2026

Poprvé bez Daridy - a Hradec tápal. De Sciglio cítil, že není připravený, řekl Horejš

Momentka z utkání mezi fotbalisty Hradce Králové a Zlína.

Jeden otazník přišel dva dny před zápasem se Zlínem, druhý jen několik hodin před ním. První se týkal toho, zda přijde bývalý italský reprezentant De Sciglio. Druhý pak toho, zda se podaří nahradit...

22. února 2026

Hradec - Zlín 0:0, souboj sousedů v tabulce bez gólů. Hosté znovu uhráli nulu

Zlínský brankář Stanislav Dostál chytá míč v utkání proti Hradci Králové.

Tříbodový rozdíl mezi nimi zůstane i nadále. Královéhradečtí fotbalisté ve 23. ligovém kole sice uhájili náskok nad tabulkovým sousedem, nicméně prováhali šanci na vstup do elitní šestky. S nováčkem...

21. února 2026  17:26

Lavinové nebezpečí v Krkonoších vzrostlo, na hřebenech je až 80 cm sněhu

Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Nebezpečí lavin v Krkonoších vzrostlo v sobotu z prvního na druhý stupeň pětibodové mezinárodní stupnice. V polské části hor druhý lavinový stupeň platí již od středy. Druhý stupeň znamená mírné...

21. února 2026  10:38

De Sciglio nařkl Hradec: Nejednali fér a smlouvy byly neúplné, přitom jsem zdravý

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Čtyřicet startů za italskou reprezentaci, tři tituly v Serii A. Přesto obránce Matteo de Sciglio, kterého do české ligy lákal Hradec Králové, od klubu slyšel: Nebyl bys pro nás okamžitou pomocí....

21. února 2026  10:15

Tvůrce varhan v Rychnově si vytvořil pomník, nešidilo se na dřevě ani kovu

Varhaník Jiří Fuks se stará o rychnovské zámecké varhany z první poloviny 19....

Naprostý unikát skrývá kostel Nejsvětější Trojice na kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Varhany od Georga Spanela jsou posledním exemplářem velkých chrámových nástrojů z první poloviny 19....

21. února 2026  7:05

Brutální únos. Dvojice věznila oběť v hale, hrozila proudem i kyselinou

Únos a vydírání na Náchodsku

Kriminalisté objasnili brutální únos a vydírání na Náchodsku. Dva muži napadli a unesli mladého muže a drželi ho asi 30 hodin v opuštěných halách. Aby se dostali do jeho telefonu, hrozili mu...

20. února 2026  8:51,  aktualizováno  12:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Cyklistika je výběrem genetického fondu. Trenér elitní české stáje o datech a Černém

Cyklisté hradecké stáje Elkov Kasper se na novou sezonu v těchto dnech...

Se jménem šestatřicetiletého Aleše Řehoře je spojen přerod hradecké stáje Kasper/crypto4me, jenž v posledních měsících nepřinesl jen z poloviny změněný název. Pod jeho trenérským velením obměněný...

20. února 2026  10:17

Sochařovy Tvory i kybervěštby ukazuje galerie v bývalé elektrárně v Trutnově

Sochař Ladislav Vlna, čtyři malíři z Německa, Polska i Česka a kreativní...

Zimní cyklus výstav v Centru současného umění EPO1 v Trutnově demonstruje rozmanitost současného umění: sochy z betonu, imaginativní krajiny i znepokojující vize kybernetické apokalypsy. V sobotu 21....

20. února 2026  9:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.