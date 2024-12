„Poličance“ aplaudovalo vyprodané Rudolfinum, orchestr už chystá patnáctiny

Police Symphony Orchestra (PSO) uzavřela čtrnáctý rok, v němž muzikanti hrající klasiku i pop, zahráli pro 3 500 fanoušků v pardubické hokejové aréně, vyprodali dva koncerty v trutnovském Uffu a vystoupili na festivalu Rock for People.

Na sklonku léta měl na mezinárodní přehlídce filmů pro děti a mládež ve Zlíně premiéru dokument o nich, v biografech ho pak na 167 projekcích vidělo na 7 500 diváků, což jej pasovalo na zatím čtvrtý nejnavštěvovanější český dokument v roce 2024.

„Jsem opravdu vděčná, že Dominik Kalivoda zaznamenal, co a kdo je PSO. Je to náš příběh od roku 2019 do roku 2022, který zachycuje naše největší splněné sny, ale i naše vzestupy a pády. Kdybychom o tom jen vyprávěli, asi by nám nikdo neuvěřil, co vše jsme zažili a co jsme si splnili. Teď máme důkaz, který si kdykoliv můžeme pustit, vydrží nám do konce života. Prostě síla filmu,“ říká zakladatelka orchestru Petra Soukupová.

Provoz zaplatí z charitativní večeře

PSO se na podzim stala překvapením Forbes Grand Central Gala s podtitulem Největší, nejzábavnější a nejpřekvapivější charitativní večeře v Česku, jež vynesla na dobročinné projekty více než 12 milionů korun.

Soukromý koncert „Poličanky“ se stal také dražebním zážitkem, který vynesl 1,7 milionu korun. Částka půjde na její rozvoj a provoz.

A pak přišlo Rudolfinum, česká Carnegie Hall. „Hráli jsme za všechny nadšence, amatéry a lidi, kteří dokážou z neprofesionálního zázemí vystoupat na takové pódium. První koncert v Rudolfinu je pro nás milníkem a není lepší moment, kdy tento krok udělat. Jestli jsme na to někdy byli připraveni, tak v letošním, pro nás tak velkém roce,“ hodnotil úspěšný koncert umělecký šéf orchestru David Ostružár.

23. února 2020

Koncert, připravený na míru Dvořákově síni, přinesl směs klasické a moderní hudby od filmových soundtracků až po vážný repertoár.

Zpívali Vendula Příhodová, Josef Fečo a Karolína Soukupová, Prago Union s PSO vytvořily originální propojení symfonické hudby a rapu. A stejně jako před čtyřmi lety v Lucerně publikum v závěru tančilo a aplaudovalo vestoje.

„Musím se přiznat, že jsem opravdu a upřímně hrdá. Na všechny lidi v PSO, ať už na hudebníky, PSOborce (podpůrný tým, pozn. red.), tak i na celý náš tým a naše dlouhodobé parťáky. Vlastně stále nerozumím tomu, kam náš příběh doputoval, a těším se, kam ještě doputuje. Jsem ráda, že můžeme společně ukazovat, že i z malého města se dají dělat zázraky a plnit sny, o kterých se mnohdy jen zdá. Děkuji za důvěru partnerům, protože bez této podpory by koncert nebyl takový, jaký byl,” neskrývá své city Petra Soukupová.

V příštím roce oslaví Police Symphony Orchestra 15 let. V nejbližší době symfonici zahrají 16. února v Brně, 8. a 9. března v Hradci Králové. Výjimečný bude koncert v pražském Foru Karlín 26. dubna, který bude na stojáka pro roztančené publikum.