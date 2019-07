Kde muzicírovali, pomáhali. Polický orchestr vybral v ulicích 190 tisíc

Turné proslulé Police Symphony Orchestra (PSO) s hercem a zpěvákem Janem Sklenářem začalo na hradeckém divadelním festivalu a pokračovalo v domovské Polici nad Metují a dál dvojáky v Plzni, v Praze, kde střídalo Národní divadlo s hlavním nádražím, v Liberci a Drážďanech. Co vybralo do futrálu, to dalo na dobrou věc.

„Vybrali jsme celkem 189 275 korun, 48,4 eura a 2 dolary,“ říká zakladatelka PSO Petra Soukupová.

Částka se dělí podle výtěžku v jednotlivých městech, takže 107 300 korun půjde na opravy polického kláštera, 6 861 korun připadne Hospicu sv. Lazara v Plzni na vybavení pokojů pacientů, 22 977 korun, 36 eur a 2 dolary dají na podporu projektu Plešouni.

„Ten chce novým pacientům na dětské onkologii dodat odvahu a připravit je na léčbu animovaným seriálem známé výtvarnice Elišky Podzimkové. Také jsme společně s registrem kostní dřeně Zapiš se někomu do života našli 31 nových dárců kostní dřeně. Stánek byl při koncertu pro Plešouny,“ uvádí Soukupová.

„Pokud ještě chtějí lidé organizacím přispět, tak do konce července mohou přes online sbírku na darujme.cz. Všechny podpořené organizace a projekty jsou pod naším profilem Police Symphony Orchestra,“ říká.

To však není všechno, zvýšit lze i další částky. Od orchestru dostanou 27 290 korun hradecké Městské lesy na výsadbu nových stromů, 14 806 korun půjde na výstavbu nového útulku libereckého spolku Šance zvířatům, který se stará o zvířata z množíren, a 10 041 korun a 12,4 eura organizaci Siriri, české obecně prospěšné společnosti, jež od roku 2006 pomáhá ve Středoafrické republice.

Na cestě vlakem bylo pětapadesát hudebníků a deset členů podpůrného týmu, zpěvák si vystačil se štaflemi malíře pokojů.

„Byl to vyčerpávající, ale naprosto nabitý týden, šestnáct koncertů v devíti dnech. Hlas jako zázrakem vydržel. Energie rostla s každým dalším hraním, vedro nevedro, v Plzni bylo spalující slunce, na Wilsoňáku dusno na umření, ale vždycky spousta nadšených, tančících kolemjdoucích, většina se zastavila na víc než hodinu,“ říká Jan Sklenář.

Orchestr mladých amatérů Sklenář nepřestává obdivovat: „Je zázrak, že ta obrovská karavana soumarů s nástroji a bágly vydržela, nikdo se neztratil ani nezranil. Lidi v PSO miluju, neskutečně obdivuju sehrané pomocníky - bedňáky a servis, studenty, kterým říkáme psoborci a psoborkyně.“

V lednu vyprodáme Lucernu, kasá se zpěvák

Herec s nadsázkou vzpomíná i na závěr turné, kdy popem, filmovou hudbou, jazzem i klasikou rozválcovali nejzvučnější jména unplugged vystoupením na ranveji festivalu Rock for People.

„Také jsme roztančili konzervativní umírněné publikum Smetanovy Litomyšle a u Národního divadla se náhodou sešlo tolik známých. Máme krásné nabídky na příští rok od Filmového festivalu Karlovy Vary, nabídku na turné od železnic a hlavně 12. ledna vyprodáme pražskou Lucernu,“ říká zpěvák, jenž s sebou jako talisman všude vláčel růžového plameňáka.

Orchestr pod vedením dirigentů Joela Hány a Věry Vlčkové už hrál uprostřed skal i luk, v O2 Areně, ale takovouto šňůru zažil poprvé.

Šéfka orchestru si přála vybrat 100 tisíc, výtěžek to předčil

„Myslím, že celé turné ještě vstřebávám a že ještě chvíli dá, než mi všechno, co se díky turné stalo, dojde. Ale pokud bych měla alespoň něco říci, nechápu, že turné proběhlo bez větších organizačních problémů, přece jen nás jelo 67. Vše šlo hladce. Nechápu, že jsme přežili tolik koncertů, nechápu, kde muzikanti a naši psoborci a psoborkyně vzali tolik energie, nechápu ohlasy diváků a médií. A už vůbec nechápu, že se zvládlo vybrat tolik peněz!“ říká Petra Soukupová.

„Můj tajný osobní cíl byl 100 tisíc, ale že to bude téměř 200 tisíc, to jsem vůbec nečekala. Vždyť jsme hráli na ulici,“ podivuje se muzikantka, která v roce 2010 jako čtrnáctiletá PSO založila s bratrem Jakubem v Polici nad Metují.

A na rodnou Polici je pyšná: „Vždyť se tam vybralo 107 tisíc, to je taková nádhera. Nejradši bych dva dny prospala a jela znovu!“

Plány má těleso až do konce roku 2020. „Příští rok slavíme 10 let od založení a celý rok bude jedna oslava, kterou startujeme 12. ledna ve Velkém sále Lucerny. Před tím ještě zahajujeme v září novou sezonu Jatek 78, otvíráme společně se zpěvačkou Dashou a dirigentem Martinem Kumžákem nový kulturní sál v Solnici a v prosinci se objevíme na plese organizace Nový prostor na Žofíně. Čeká nás toho spousta, bojím se a těším se. Stojí to za to,“ uvádí Soukupová.

Loni ji Nadace Via, partner turné, za angažování v neziskovém sektoru a inspirativní příběh dárcovství a dobročinnosti ocenila titulem Mladý srdcař.