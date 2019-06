Polický orchestr jede vlakem na šňůru, zahraje do klobouku Drážďanům

Čemu se dříve říkalo pouliční umění, to je dnes busking. S nastrčeným kloboukem vyjde před diváky těleso amatérských muzikantů z Police nad Metují, které hraje Bedřicha Smetanu, Jamese Browna, Petra Hapku i Queen.

Pětapadesát hudebníků a deset členů podpůrného týmu zahájí benefiční turné v pátek v 18:30 na Malém náměstí v Hradci Králové.

„Chceme si pořádně zahrát, pobavit kolemjdoucí, oživit netradiční místa ve městech a do klobouku vybrané peníze věnovat na dobročinné účely. Ne náhodou je patronem Busking Tour Nadace Via,“ říká zakladatelka Police Symphony Orchestra (PSO) Petra Soukupová.

Repertoár jedné z největších pouličních kapel je multižánrový - pop, rock, filmová hudba, jazz i klasika. Chybět nebude ani dlouholetý zpěvák PSO, herec Klicperova divadla v Hradci Králové Jan Sklenář.

Každá zastávka znamená dobrý skutek. „Za výtěžek z pátečního hradeckého koncertu nakoupíme ovocné stromy do Městských lesů Hradec Králové. Napomůžeme tak čistšímu ovzduší, protože každý strom se počítá, dodáme potravu pro lesní zvířata a včely budou moci na jaře opylovat květy stromu,“ upřesňuje Petra Soukupová.

O den později dojde na domovskou Polici nad Metují, kde PSO spustí na Masarykově náměstí. Tam výtěžek půjde na záchranné práce ve zdejším klášteře. V neděli dorazí orchestr na Picnic – Den plný letních zážitků v plzeňském Depo2015.

„Dobrovolné příspěvky jsou tentokrát určeny pro Hospic Svatého Lazara, konkrétně na vybavení pokojů pacientů – vestavěné skříně a nové podlahy,“ říká zakladatelka.

Na dva dny se Busking Tour Police Symphony Orchestra 2019 zastaví v Praze. V pondělí 1. a v úterý 2. července zahraje vždy nejprve na Hlavním nádraží a pak vpodvečer na náměstí Václava Havla, tedy na Piazzettě Národního divadla.

„Peníze od kolemjdoucích věnujeme organizaci Siriri, české obecně prospěšné společnosti, která od roku 2006 pomáhá ve Středoafrické republice, a na podporu projektu Plešouni. Ten chce novým pacientům na dětské onkologii dodat odvahu a připravit je na léčbu animovaným seriálem známé výtvarnice Elišky Podzimkové,“ uvádí Soukupová.

Dále PSO zamíří do Drážďan a 4. července do Liberce. Liberečtí na pouličních koncertech mohou přispět na výstavbu nového útulku spolku Šance zvířatům, který se stará především o zvířata z množíren. Okružní cesta početných buskerů vyvrcholí 5. července na festivalu Rock For People v Hradci Králové.

Hráli před kulisou skal v Adršpachu i na sokolském sletu

Police Symphony Orchestra, který zná akustiku pískovcových skal i O 2 Areny, založila v roce 2010 v Polici nad Metují tehdy čtrnáctiletá Petra Soukupová s bratrem Jakubem.

BUSKING TOUR Police Symphony Orchestra 2019 28. 6. - Hradec Králové, 18:30 Malé náměstí

29. 6. - Police nad Metují, 20:30 Masarykovo náměstí

30. 6. - Plzeň, 14:00 a 17:00 Depo2015

1. 7. - Praha, 14:30 Hlavní nádraží a 17:30 Náměstí Václava Havla

2. 7. - Praha , 14:30 Hlavní nádraží a 17:30 Náměstí Václava Havla

3. 7. Drážďany, 15:00 a 19:00 Neumarkt

4. 7. Liberec, 15:00 Nákupní centrum Géčko a 18:00 Náměstí Dr. E. Beneše

5. 7. Hradec Králové, 11:30 Aupark a 17:45 Rock for People

Dnes orchestr působí pod vedením Joela Hány a Věry Vlčkové a sdružuje mladé muzikanty a další dobrovolníky z celého kraje. Všichni se mu věnují ve volném čase bez nároku na honorář.

Za devět let odehráli přes 80 koncertů, včetně mnoha benefic. Podpořili opravu varhan v Polici nad Metují, koupili noty v Braillově písmu pro nevidomého trumpetistu Marka a od roku 2014 organizují benefiční koncerty pro Nadační fond Hospital Broumov.

Kromě Jana Sklenáře s Polickými vystupovali Dasha, Ondřej Ruml, Martin Kumžák, Marta Kubišová, Petr Janda i Kühnův smíšený sbor.