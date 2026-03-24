Opilý řidič pronásledovaný policií úmyslně trefil protijedoucí auto, půjde do vězení

Osmiletý trest vězení dnes Vrchní soud v Praze potvrdil Ondřeji Mihálikovi, který před dvěma lety při honičce s policisty na Náchodsku strhl v opilosti auto do protisměru a způsobil vážnou nehodu. Součástí trestu je i desetiletý zákaz řízení. Dvaadvacetiletý muž se k činu přiznal. Dnešní rozhodnutí je pravomocné.

Soudy Mihálikovi uložily trest pod zákonnou hranicí trestní sazby, přihlédly k tomu, že prohlásil vinu, díky čemuž nebylo nutné provádět dokazování v celém rozsahu.

Za pokus o vraždu, ohrožení pod vlivem návykové látky, poškození cizí věci a neoprávněné použití věci muži hrozil trest od deseti do 18 let vězení.

Odsouzený se poškozeným neomluvil. „Ani ne, protože oni jsou z Polska, paní údajně je už asi invalidní důchodkyně, jedině že by jim napsal nějaký dopis. I státní zástupce se vyjádřil, že klient je spíš takový..., jak to říct..., trpí tím, co provedl, takže se spíš uzavřel do sebe,“ řekl po dnešním jednání obhájce Petr Renth.

U Krajského soudu v Hradci Králové čelí Ondřej Mihálik obžalobě z pokusu vraždy při dopravní nehodě. (13. ledna 2026)



Nehoda se stala v únoru 2024 v Polici nad Metují. Policisté nejprve obdrželi oznámení, že od Broumova jede dodávka, která kličkuje po silnici. U Pěkova hlídka auto spatřila a vydala se za ním.

Na výzvu k zastavení ale řidič reagoval tak, že zrychlil. Policie ho proto začala pronásledovat. Po celou dobu pronásledování nejelo v protisměru žádné auto. Až v Nádražní ulici několik kilometrů od centra Police nad Metují se v protisměru objevilo vozidlo, kterému vjel Mihálik náhle do cesty a v plné rychlosti se s ním čelně střetl. Auto, které řídil, si muž vzal z práce bez vědomí svého zaměstnavatele.

Obžaloba tvrdila, že muž do protijedoucího auta najel v opilosti a záměrně, navíc ve více než stokilometrové rychlosti. Řidička druhého vozidla utrpěla život ohrožující zranění, vážně zraněný byl i její syn na místě spolujezdce.

Podle vyšetřovatelů chtěl Mihálik spáchat sebevraždu a způsobit smrt dalších lidí. Policisté dechovou zkouškou u řidiče zjistili téměř dvě promile alkoholu. Orientační test na drogy měl muž negativní.

Mihálik u královéhradeckého soudu vinu přiznal. Uvedl, že srážku nijak neplánoval. Šlo podle něj o zkrat, roli v jeho jednání měl požitý alkohol. Podle rozsudku musí zaplatit jako náhradu škody asi 200 tisíc korun.

Nejčtenější

Koncert Ortelu 8. 8. budí rozruch. Noční klid neposuneme, trvá na svém Hradec

Premium
V hradecké restauraci U Letců hraje Ortel opakovaně, kvůli srpnovému termínu je...

Drsné vzkazy o žalobě, náckovství, cenzuře i šikaně si už několik dní vyměňují město Hradec Králové a kontroverzní hudební skupina Ortel. Spor má kořeny již v minulém roce, nyní akceleroval po...

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Desetiletého chlapce pořezala motorová pila, kriminalisté prověřují jiné dítě

ilustrační snímek

Sobotním úrazem dítěte pořezaného pilou v Jasenné na Náchodsku se zabývají kriminalisté. Stalo se to při kácení dříví, zraněný chlapec skončil v hradecké fakultní nemocnici. Policisté prověřují...

Kvůli stavbě křižovatky se tvořily kolony směrem z Polska. Kamiony kácely značky

V Náchodě u Albertu na hlavním tahu do Polska začala přestavba okružní...

S omezením na silnici I/33 nedaleko hraničního přechodu musí počítat od pondělí řidiči v Náchodě. Stavbaři na okružní křižovatce poblíž Albertu začali budovat nový kruhový objezd, který napojí...

24. března 2026  10:32

Silničáři podepsali smlouvy na úseky východočeských dálnic, stavby se rozjedou už brzy

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pondělí podepsalo smlouvu na stavbu úseku dálnice D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Sdružení firem vybuduje tuto část za 4,33 miliardy korun bez daně. Už v pátek...

24. března 2026  9:42

Škodu za stovky milionů ustojí. Kuřice se do drůbežárny v Kosičkách vrátí v srpnu

Areál drůbežárny v Kosičkách, který zachvátila ptačí chřipka.

Škody po únorovém vybití velkochovu slepic v Kosičkách na Hradecku po nákaze ptačí chřipkou šplhají do stovek milionů korun. Všech 236 tisíc nosnic skončilo podle ředitele Podniku pro výrobu vajec v...

23. března 2026  18:55

Jel opilý a s pervitinem. Řidiče obvinili, že smetl auto a zabil jeho šoféra

Tragická nehoda dodávky a osobního auta u Kohoutova na Trutnovsku (27. června...

Po devíti měsících od tragické nehody dvou aut na silnici I/37 na Trutnovsku policie obvinila devětadvacetiletého řidiče dodávky. S největší pravděpodobností totiž právě on vážnou dopravní nehodu...

23. března 2026  9:58

V Krkonoších zmizelo šest čtyřkolek, policie zadržela dva cizince

Policie zadržela dva cizince, kteří v Krkonoších od loňského listopadu podle...

Policie zadržela dva cizince, kteří v Krkonoších od loňského listopadu podle kriminalistů ukradli šest čtyřkolek v hodnotě 1,2 milionu korun. Podezřelou dvojici ve věku 43 a 48 let zásahová jednotka...

23. března 2026  9:35

SBŠ Ostrava urval pro čtvrtfinále třetí místo. Trutnovský finiš smetl Hradec

Jesika Hibalová z KP Brno a ostravská Kateřina Káňová (v bílém) se snaží...

Basketbalistky SBŠ Ostrava zakončily nadstavbovou skupinu A1 vítězstvím 81:76 nad KP Brno. V přímém souboji o třetí místo porazily Královo Pole na domácím hřišti v lize počtvrté za sebou. Iva...

22. března 2026  13:24,  aktualizováno  20:24

Krok k bazénu pro potápěče. Převod pozemků si Dvůr Králové chce ohlídat

Nejhlubší bazén světa v italském Montegrotto Terme má hloubku 40 metrů.

O něco blíž ke stavbě unikátního bazénu pro hloubkové potápění za víc než 400 milionů korun má Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku. Zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci mezi městem a...

22. března 2026  8:13

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

21. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:33

Auta dusí už i menší města, pomáhá zavedení automatů i odstavné plochy

Parkovací automat na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí

Nárůst osobní dopravy komplikuje život nejen ve velkých městech, s nadmírou aut se potýkají i menší sídla v regionu. Týniště nad Orlicí na Rychnovsku kvůli tomu zpoplatnilo parkování v centru,...

21. března 2026  7:23

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

20. března 2026  21:25

Jako před 130 lety, ale s chytrým skleníkem a sýrárnou. Budoucí farmáři mají hezčí školu

Někdejší stáje u školy v Kostelci nad Orlicí získaly po rekonstrukci původní...

Nové učebny, sklady, ale také skleník nebo prostory pro výrobu sýrů získala zemědělská škola v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Přestavba někdejších stájí, které původnímu účelu neslouží už celé...

20. března 2026  17:32

Jezevčík uvázl pod hromadou betonových sloupů, když honil lišku. Ta ho i pokousala

Fena jezevčíka uvázla v Šonově u Nového Města nad Metují pod betonovými sloupy,...

Hasiči ve čtvrtek v Provodově-Šonově na Náchodsku zachraňovali jezevčíka uvězněného pod složenými betonovými sloupy. Zaběhl pod ně, když pronásledoval lišku, jenže pak se nedokázal sám dostat ven.

20. března 2026  15:50

