Blesk udeřil do radnice v Polici a vyřadil počítače, úřad je ochromený

Blesk uhodil kolem 11:30 do osmiboké radniční věže. Budova z roku 1740 se zachvěla a vypadl jistič v hlavní rozvodně.

„Tady bylo ticho, deset patnáct minut se nedělo téměř nic, vypadalo to na konec bouřky. Pak přišla rána, bouchlo to do radnice. Strážník popisoval, jak mu probíjela počítačová myš, kterou právě měl v ruce. V bytě nad městskou policií, kde teď žijí uprchlíci, vyskákala všechna víčka, která kryjí krabičky ve zdi. V prodejně kol vedle radnice to majitel také pociťoval, zrovna dával kolo do stojanu,“ přibližuje tajemník polického městského úřadu Pavel Pohner.

Další svědek zaměstnaný v nedalekém Kovopolu popisuje, že silný zásah blesku dostal i tamní tovární komín.

Škody na vybavení úřadu budou nejspíš rozsáhlé. Radnice teprve čeká na servisní techniky. Zatím nahradili alespoň bezdrátový příjem internetu, na rozběhnutí serveru to však nevypadá.

Na radnici spustili pět počítačů, ale jejich pevné disky budou asi poškozené. Zásuvka, k níž je připojen kabel ústředny o dvě patra níže pod věží, je po zásahu blesku celá rozpraskaná. Zničené jsou spojovací prvky i bezpečnostní firewall, měnit se zřejmě budou muset síťové kabely.

Utrpěl zabezpečovací systém budovy, docházkový systém úředníků i bezdrátový rozhlas s varovnými sirénami, který se spouští z ústředny na radnici. Ve středu se mělo sejít zastupitelstvo, jenže veškeré podklady i návrhy na usnesení jsou nedostupné.

Úředníci zůstali doma

Úřad v úterý vyhlásil, že je jeho provoz omezen. Část úředníků zůstala doma, konají se pouze naplánované schůzky.

„Prakticky jsme vyřazeni z provozu. To, co k nám lidé nejvíc chodí řešit úředně, je Czech Point, ale žádná ověření teď nemůžeme poskytnout, nejde vytisknout ani žádné potvrzení. Se vším je svázaný internet. Pouze účtování by mohl úřad provádět, protože je externí. Nelze však nahlížet do katastru, úředníci nemají k dispozici mapové podklady, stavaři nemohou vydat žádný dokument, protože vše je svázáno se spisovou službou a nelze zadat jednací číslo,“ vysvětluje tajemník a doufá, že data i jejich zálohy se ze serveru podaří zachránit.

Město se chystá uplatnit škodu u pojišťovny, až bude mít faktury za opravy. Tajemník už také zadal revizi hromosvodu. Ta poslední byla platná od loňského podzimu, kdy město nechalo hromosvody na historické budově doplnit o jednu větev.