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Rodinná hádka přerostla v napadení nožem, útočníka viní z pokusu o vraždu

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  12:35
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Středeční konflikt v rodině v Hustířanech na Náchodsku přerostl v útok nožem. Jednačtyřicetiletý muž skončil poblíž domu s bodnořeznými poraněními. Kriminalisté už obvinili jeho dvaatřicetiletého příbuzného z pokusu o vraždu. Stíhaný muž je ve vazbě, hrozí mu až 18 let vězení.

Policisté dostali oznámení o konfliktu mezi příbuznými v jednom z rodinných domů v Hustířanech, což je součást obce Velichovky, ve středu krátce po půl šesté ráno.

Prvotní informace byla, že jeden z mužů zaútočil nožem na druhého. Vyjely tam hned všechny dostupné policejní hlídky. Jakmile dorazila první z Jaroměře, zadržela dvaatřicetiletého podezřelého. Policisté také našli zraněného, kterému poskytli první pomoc.

Případ si převzali krajští kriminalisté. Ti ve spolupráci s náchodskými kriminalisty provedli ohledání místa činu, zajistili stopy a vyslechli zúčastněné i svědky. Na základě důkazů ještě ve středu obvinili podezřelého z pokusu o vraždu.

„Podle dosud zjištěných skutečností došlo k útoku po předchozích osobních a rodinných konfliktech. Obviněný měl poškozeného opakovaně napadnout nožem a způsobit mu bodnořezná poranění, která si vyžádala okamžitý zásah zdravotníků a následnou hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Hradec Králové,“ sdělila mluvčí královéhradecké policie Karolína Hynková.

Zraněný muž je v současnosti ve stabilizovaném stavu a mimo přímé ohrožení života. Soud poslal obviněného muže do vazby.

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