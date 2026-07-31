Policisté dostali oznámení o konfliktu mezi příbuznými v jednom z rodinných domů v Hustířanech, což je součást obce Velichovky, ve středu krátce po půl šesté ráno.
Prvotní informace byla, že jeden z mužů zaútočil nožem na druhého. Vyjely tam hned všechny dostupné policejní hlídky. Jakmile dorazila první z Jaroměře, zadržela dvaatřicetiletého podezřelého. Policisté také našli zraněného, kterému poskytli první pomoc.
Případ si převzali krajští kriminalisté. Ti ve spolupráci s náchodskými kriminalisty provedli ohledání místa činu, zajistili stopy a vyslechli zúčastněné i svědky. Na základě důkazů ještě ve středu obvinili podezřelého z pokusu o vraždu.
„Podle dosud zjištěných skutečností došlo k útoku po předchozích osobních a rodinných konfliktech. Obviněný měl poškozeného opakovaně napadnout nožem a způsobit mu bodnořezná poranění, která si vyžádala okamžitý zásah zdravotníků a následnou hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Hradec Králové,“ sdělila mluvčí královéhradecké policie Karolína Hynková.
Zraněný muž je v současnosti ve stabilizovaném stavu a mimo přímé ohrožení života. Soud poslal obviněného muže do vazby.