Za pokus o vraždu sekáčkem v hradeckém OC Futurum navrhli obžalovat cizince

Autor:
  8:24aktualizováno  8:50
Vyšetřování lednového útoku v OC Futurum v Hradci Králové je u konce. Kriminalisté navrhli obžalovat z pokusu o vraždu vazebně stíhaného cizince, který napadl obuškem a sekáčkem osmadvacetiletého muže cizí státní příslušnosti. Ten se bránil nožem a oba skončili pořezaní. Při konfliktu byla zraněna i náhodná pětadvacetiletá svědkyně. Muži hrozí až 20 let vězení.
Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník zranil dva lidi. (2. ledna 2026) | foto: Ladislav Pošmura, MF DNES

„Kromě obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ukončené ve stadiu pokusu kriminalisté v průběhu vyšetřování rozšířili trestní stíhání dnes již 33letého muže o trestné činy výtržnictví a výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií. Rozsáhlý spisový materiál jsme předali na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Útok se odehrál v pátek 2. ledna odpoledne v královéhradeckém obchodním centru Futurum. Podle policie muž zaútočil po hádce. Udeřil druhého muže teleskopickým obuškem do horní poloviny těla. Pak pokračoval sekáčkem a napadenému způsobil sečná zranění na předloktí a hrudníku. Napadený se bránil nožem. U toho byla pětadvacetiletá náhodná svědkyně, kterou pachatel zranil také.

Policisté z centra evakuovali 1500 až 2000 lidí a pachatele nedlouho poté zadrželi v nedaleké Fakultní nemocnici Hradec Králové, kam ho někdo odvezl. Dechová zkouška u něj prokázala 1,7 promile alkoholu, test na drogy byl negativní.

Napadený muž utrpěl vážné bodné zranění a jedna žena byla zraněna lehce, oba skončili po ošetření ve fakultní nemocnici. Útočníkovi hrozí za pokus o vraždu až 20 let vězení.

