Za pokus o vraždu sekáčkem v hradeckém OC Futurum navrhli obžalovat cizince

„Kromě obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ukončené ve stadiu pokusu kriminalisté v průběhu vyšetřování rozšířili trestní stíhání dnes již 33letého muže o trestné činy výtržnictví a výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií. Rozsáhlý spisový materiál jsme předali na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Útok se odehrál v pátek 2. ledna odpoledne v královéhradeckém obchodním centru Futurum. Podle policie muž zaútočil po hádce. Udeřil druhého muže teleskopickým obuškem do horní poloviny těla. Pak pokračoval sekáčkem a napadenému způsobil sečná zranění na předloktí a hrudníku. Napadený se bránil nožem. U toho byla pětadvacetiletá náhodná svědkyně, kterou pachatel zranil také.
Policisté z centra evakuovali 1500 až 2000 lidí a pachatele nedlouho poté zadrželi v nedaleké Fakultní nemocnici Hradec Králové, kam ho někdo odvezl. Dechová zkouška u něj prokázala 1,7 promile alkoholu, test na drogy byl negativní.
Napadený muž utrpěl vážné bodné zranění a jedna žena byla zraněna lehce, oba skončili po ošetření ve fakultní nemocnici. Útočníkovi hrozí za pokus o vraždu až 20 let vězení.