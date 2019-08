Se dvěma metráky na zádech vyrazí na Sněžkou, chce zlomit rekord

Pokud by se mu to povedlo, překoná nosičský rekord, který od konce července drží Štěpán Domorád z Vrchlabí. Stejnou trasu zdolal se zátěží 170 kilo. Pokořil by tak zároveň i 26 let starý absolutní československý rekord 207,5 kilogramu Ladislava Kulangy.



Valcíř trubek z Ostravska vyrazí od Slezského domu v devět hodin ráno. Odhaduje, že na zdolání 1,8 kilometru dlouhé trasy s převýšením 220 metrů bude potřebovat čtyři hodiny. Na jeho výkon budou dohlížet komisaři z pelhřimovské agentury Dobrý den spravující české rekordy a kuriozity.

„Na krosně ponesu tři plné sudy piva. Bude to minimálně 210 kilogramů, ale přesnou hmotnost budu vědět až po vážení,“ říká silák, jenž se v Peci pod Sněžkou pravidelně účastní letního Sherpa cupu a ve své kategorii – zátěž šedesát kilogramů – nemá konkurenci.

Dosavadním maximem Zdeňka Páchy je 165 kilogramů briket, které letos v březnu vynesl z Hrebienku na Zamkovského chatu ve Vysokých Tatrách. V tréninku na nedělní pokus o stanovení nového rekordu ale běžně ve speciálně upravené krosně přenáší i těžší nálož. Připravovat se začal před dvěma měsíci, doma v Beskydech trénuje dvakrát týdně a na zádech tahá kanystry s vodou.



„Začínal jsem se 150 kilogramy a postupně si přidával. Když jsem začal trénovat, první pocity byly šílené. Když jsem poprvé zvedl 210 kilo, nemohl jsem udělat krok, kolena jsem měl rozklepaná, chyběla mi na takovou váhu koordinace svalů. Ušel jsem deset kroků a byl jsem zpocený jak dveře od chlíva,“ vykládá bodrý nosič.

Postupně si však na extrémní zátěž zvykl. S nákladem 210 kilogramů ušel v přípravě 200 metrů. „Trénuju dvakrát do týdne hodinu nebo dvě. Častěji to ani nejde. Jednak chodím do práce a mám rodinu, jednak při tom tělo dostává hodně zabrat,“ upozorňuje Pácha.

Tréninková trasa na Lysou horu v moravskoslezských Beskydech má obdobné parametry jako Jubilejní cesta, po které se na Sněžku v neděli vydá. V sobotu vyrazil se 170 kilogramy na 2,3 kilometru dlouhou trasu s převýšením 265 metrů a cesta mu trvala dvě hodiny.

Jaké to je nést na nejvyšší krkonošský vrchol extrémní zátěž, si poprvé vyzkoušel v loňském roce. Od Slezského domu v srpnu dopravil na Poštovnu za hodinu a 15 minut 150 kilo balené vody. Tehdy si uvědomil, že dokáže pochodovat s mnohem těžším závažím než dosud.

„Nosičství se věnuji už deset let, jezdím na soutěže v České republice i na Slovensku. Do loňska mě ale ani nenapadlo, že bych něco takového byl schopen unést. Myslím si, že jsem dobře připravený,“ konstatuje Zdeněk Pácha.

I tak mu ale je jasné, že v neděli ze sebe bude muset dostat to nejlepší. Ráno podle svých slov posnídá palačinky, při pokusu o rekord ho budou na trase povzbuzovat kamarádi nosiči. „Myslím si, že první kilometr půjdu hodinu a půl až dvě hodiny. Potom mi asi dojde energie a nevím, co se bude dít,“ dodává.

Nosičské dostihy na Sněžce

Novodobí šerpové se v poslední době na Sněžce předhánějí v mimořádných výkonech. Vladimír Hižnay z Popradu před rokem vynesl náklad 165,5 kilogramu a překonal tak historický zápis Roberta Hofera z Velké Úpy z roku 1944. Poslední profesionální horský nosič v Krkonoších tehdy z Obří boudy na Sněžku dopravil 160 kilo vážící ocelovou rouru pro meteorologickou stanici.

Slovenský silák se však z rekordu neradoval ani rok. V závěru letošního července ho na prvním místě v historické tabulce vystřídal Štěpán Domorád z Vrchlabí. Čtyřiatřicetiletý majitel posilovny zdolal Jubilejní cestu se 170 kilogramů těžkým nákladem, výstup mu trval více než čtyři hodiny.

Že se Zdeňku Páchovi podaří stanovit nové maximum, odhaduje padesát na padesát. „Zdeněk je fenomenální nosič, s největší pravděpodobností nejlepší v České republice. Pokud se to má někomu povést, tak je to on. Hrozně bych mu přál, aby to zvládl a nezranil se při tom. Bude to ale nepředstavitelně náročné. Je to opravdu na hraně,“ glosuje Štěpán Domorád.

V sobotu vyrazí procesí na Svatovavřineckou pouť Den před nedělním pokusem o rekordní zápis se na Sněžce uskuteční tradiční Svatovavřinecká pouť, které se pravidelně účastní bývalý prezident Václav Klaus. Procesí vyrazí v 8.45 hodin z parkoviště u kapličky v Peci. V 11 hodin se české a polské procesí setká u Slezského domu, v pravé poledne začne u kaple sv. Vavřince na Sněžce mše svatá pod otevřeným nebem.



V neděli nebude chybět na Jubilejní cestě, aby kamaráda z Moravy podpořil. Navíc mu přinese ze své posilovny energetické stimulanty.

„Zdeněk tohle příliš neřeší, většinou si vezme trochu vody a vystřelí. Přivezu mu výživové doplňky na bázi rychlých cukrů a kofeinu, které používají sportovci. S jejich podporou se člověk může vybudit k lepšímu výkonu,“ doplňuje.

Absolutní československý rekord drží legendární nosič Ladislav Kulanga, který od konce 60. do začátku 80. let zásoboval známou Téryho chatu ve Vysokých Tatrách. V roce 1993 vynesl z Hrebienku na Zámkovského chatu 207,5 kilogramu. Ze Skalnaté chaty na Štart snesl dokonce ještě o čtyři kilo těžší náklad.

Loňský rekord slovenského nosiče Vladimíra Hižnaye:

