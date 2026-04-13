Rekordní nálezné. Kraj vyplatí turistům miliony za poklad od Zvičiny

  15:41
Rekordní odměnu dostane dvojice turistů za nález zlatého pokladu u Zvičiny na Trutnovsku. Půjde o dosud nejvyšší vyplacenou sumu v Česku a současně o mnohonásobek běžných odměn. Obvykle se počítají v desetitisících, nejvyšší částkou dosud byly dva miliony. Šťastlivci od Zvičiny se podělí o 11,7 milionu korun.

Novověký zlatý poklad našli dva výletníci na úbočí kopce Zvičina v únoru 2025 a předali ho pracovníkům Muzea východních Čech v Hradci Králové. Puncovní úřad potvrdil, že jde o ryzí zlato.

Unikátní soubor obsahuje 598 mincí a více než 30 tabatěrek, šperků a dalších předmětů z 19. a 20. století. Pro stanovení rekordní odměny je klíčové, že se jedná o ryzí zlato.

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze Zvičiny. (25. dubna 2025)
Podle náměstka hejtmana pro kulturu a památkovou péči Jiřího Štěpána (Hlas samospráv) v takovém případě neplatí běžné pravidlo, že se nálezcům vyplácí desetina hodnoty nálezu.

„Protože se to týká přímo zlata, ze zákona se ohodnocuje stoprocentní částkou. Je to skutečně abnormální odměna vzhledem k velikosti pokladu,“ uvedl Štěpán.

Hodnota depotu se vypočítala na základě hmotnosti a ceny zlata ke dni nálezu. Celková hmotnost je 5 230 gramů a zlato se v únoru loňského roku podle kraje obchodovalo za 2 237,5 koruny za gram. Hodnota je proto 11,7 milionu korun. Nálezné stanovil krajský odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, v pondělí jej potvrdili radní kraje a ještě o něm budou hlasovat zastupitelé.

„Jedná se o jeden z největších pokladů v rámci České republiky, respektive celé střední Evropy,“ upozornil Štěpán.

Restaurování, pak výstava

Poklad je nyní v depozitáři hradeckého muzea. Část nalezených artefaktů ještě čeká restaurování. Poté je chce muzeum představit veřejnosti.

„To je opravdu výjimečné. Za své působení v čele muzea jsem něco takového nezažil. Zpravidla se k nám dostávají nálezy, za které se vyplácí odměny v desítkách tisíc korun,“ připustil ředitel muzea Petr Grulich.

Odměna nálezcům je nejvyšší v historii České republiky. Dosud držel rekord takzvaný nález století, tedy soubor stříbrných mincí z konce 10. století, který náhodný nálezce objevil u Chýště na Pardubicku v listopadu 2015. Hodnota byla stanovena na 23,5 milionu korun a Pardubický kraj tehdy nálezci vyplatil dva miliony.

Odměnu 1,8 milionu získali čtyři nálezci takzvaného Modřanského pokladu z roku 2014. Dělníci tehdy při stavebních pracích objevili 6,5 kilogramu zlatých a stříbrných mincí, z nichž nejstarší pocházely z roku 1771.

Mezi dosud nejvyšší odměny v Královéhradeckém kraji patří 210 tisíc korun pro nálezce z Náchodska, který při procházce se psem v dubnu 2019 objevil pravěký zlatý poklad v podobě takzvaných nekonečných spirálek.

Za objev ptačí sekyrky z dob Velké Moravy na Jičínsku v květnu 2019 získal nálezce 60 tisíc korun.

Cena zlata rostla

Podle kraje souvisí vysoká náhrada za poklad na Zvičině s prudkým nárůstem ceny zlata v posledních letech. „Za poslední tři roky stoupla cena trojnásobně. Kdyby k nálezu došlo dejme tomu před deseti lety, byla by odměna třetinová,“ upozornil hejtman Petr Koleta (ANO).

Podle puncovního úřadu, který pro muzejníky zkoumal pravost drahého kovu, jde převážně o čtrnáctikarátové zlato. Nejasné jsou zatím okolnosti, jak a kdy se poklad ocitl v kamenném valu na úbočí Zvičiny a kdo byl původní vlastník sbírky. Podle vědců je však jisté, že poklad byl zakopán po roce 1921.

„Navzdory řadě schůzek s mnoha lidmi a hodinám věnovaným zkoumání se zatím žádnou z hypotéz nepodařilo spolehlivě potvrdit ani vyvrátit. Nějaké indicie existují, ale není to nic hmatatelného. Majitelem mohl být člověk ohrožený nacistickým režimem, stejně jako osoba německého původu, která byla po válce deportována. Možná šlo i o něco úplně jiného,“ uvedl kurátor muzea Vojtěch Brádle.

13. dubna 2026  15:41

