Řidič kodiaqu narazil na silnici do pohovky, škoda je čtvrt milionu

13:14 , aktualizováno 13:14

Šoférovi na Hradecku přiletěla přímo před auto nová pohovka zabalená v igelitu. Její majitel ji totiž pořádně nepřipevnil k přívěsnému vozíku, který táhl za autem, a náklad spadl na silnici do protisměru, kde do něj narazila Škoda Kodiaq. Byť to odnesly jen plechy, škoda je poměrně vysoká.