Hradec Králové přišel o desítky milionů, podvodníkům peníze poslal zaměstnanec

Informovala o tom v pondělí hradecká radnice s tím, že jde o předběžně vyčíslenou částku. Správa je příspěvkovou organizací města. „Správa nemovitostí Hradec Králové (SNHK) se stala terčem podvodného finančního útoku,“ uvedla radnice. Věc řeší policie, které správa i město poskytují součinnost.
|
Policie má podvodníka, který obral radnici o miliony, tvrdí starostka
Podle ředitelky Správy nemovitostí Hradec Králové Jaroslavy Bernhardové jde o selhání jednotlivce, do jehož kompetence patřilo nakládání s penězi. „Ten bohužel pod psychickým nátlakem útočníků obešel kontrolní prvky a bezpečnostní postupy v oblasti peněžních toků,“ uvedla ředitelka.
Běžný chod správy ani poskytované služby událost podle ní neomezila. „Finanční škoda bezprostředně neohrožuje fungování společnosti, její cash flow (peněžní toky), plnění finančních závazků ani výplaty mezd zaměstnancům,“ uvedla ředitelka. Firma se například stará o městské byty, domy a nebytové prostory, provozuje plavecký bazén, akvacentrum a letní koupaliště
|
Zařídím vám práci, slibovala podvodnice. Z důvěřivců vylákala 16 milionů
Radnice uvedla, že interní kontrolní procesy města a městských organizací procházejí pravidelnými audity, které údajně potvrzují jejich správné a dostatečně bezpečné nastavení. „Město vedle technických a procesních nástrojů nyní bude u svých organizací klást důraz na proškolování a následný trénink zaměstnanců zaměřený na rozpoznání podvodných telefonátů a dalších útoků cílících na získání finančních prostředků,“ uvedla radnice.
Správa nemovitostí Hradec Králové měla loni výnosy 224 milionů korun. Z toho příspěvek od města činil 141 milionů korun. Organizace loni zaměstnávala v průměru 118 lidí.